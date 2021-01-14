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Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
Samsung Galaxy S21 ailesi tanıtıldı. 10.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerini Aydoğan, Ersin ve Eray lansmanın hemen ardından değerlendiriyor.
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Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
S21 ailesi her zaman olduğu gibi üç modelden oluşuyor. S21, S21+ ve S21 Ultra modelleriyle gelen cihazlarda S21 ve S21+ benzer özellikler ile gelirken, S21 Ultra’da önemli gelişmeler var. Peki HWP ekibi bu cihlazlar hakkında neler düşünüyor? Detayları bu uzun uzun konuştuğumuz videoda!
Samsung Galaxy S21 özellikleri
151.7 x 71.2 x 7.9 mm
171 gram
6.2 inç 2400 x 1080 piksel Dynamic AMOLED 2X ekran
60-120 Hz tazeleme hızı
HDR10, 1300 nit
Gorilla Glass Victus koruma
8 GB RAM
128/256 GB depolama
64 MP telefoto (OIS)
12 MP ultra geniş açı (120 derece)
12 MP ana kamera (OIS)
10 MP ön kamera
8K 30fps, 4K 60fps, FHD 120fps, HD 960fps
4.000 mAh batarya
Hızlı şarj desteği
Qi kablosuz şarj desteği
Bluetooth 5.0
Wi-Fi ax
NFC
5G
Samsung Galaxy S21+ özellikleri
161.4 x 75.6 x 7.8 mm
202 gram
6.7 inç 2400 x 1080 piksel Dynamic AMOLED 2X ekran
60-120 Hz tazeleme hızı
HDR10, 1300 nit
Gorilla Glass Victus koruma
8 GB RAM
128/256 GB depolama
64 MP telefoto (OIS)
12 MP ultra geniş açı (120 derece)
12 MP ana kamera (OIS)
10 MP ön kamera
8K 30fps, 4K 60fps, FHD 120fps, HD 960fps
4800 mAh batarya
Hızlı şarj desteği
Qi kablosuz şarj desteği
Bluetooth 5.0
Wi-Fi ax
NFC
5G
Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri
165.1 x 75.6 x 8.9 mm
228 gram
6.8 inç 3200 x 1440 piksel Dynamic AMOLED 2X ekran
1-120 Hz tazeleme hızı
HDR10, 1600 nit
Gorilla Glass Victus koruma
12 GB RAM
128/256/512 GB depolama
108 MP ana kamera (OIS)
12 MP ultra geniş açı (120 derece)
10 MP telefoto (3x zoom)
10 MP periskop (10x zoom)
40 MP ön kamera
8K 30fps, 4K 60fps, FHD 120fps, HD 960fps
5000 mAh batarya
Hızlı şarj desteği
Qi kablosuz şarj desteği
Bluetooth 5.0
Wi-Fi ax
NFC
5G
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REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
Realme 7 Pro ile 1 ay videomuz ile karşınızdayız. Realme 7 Pro modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. Artık HWP’de Dilşah’ın rol alacağı bir serimiz daha var. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak.
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REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
İlk olarak Realme 7 Pro cihazını deneyimleyen Dilşah’ın bu yılın en dikkat çeken telefonlarından biri hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Realme 7 Pro özellikleri
Boyut: 160.9 x 74.3 x 8.7 mm
Ağırlık: 182 gr
Ekran: 6,4 inç Super AMOLED
İşlemci: Snapdragon 720G (8 nm)
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 4500 mAh
Hızlı Şarj: 65W Hızlı Şarj
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“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
WhatsApp olmadan yaşanır mı testimizin ikinci günündeyiz. Bakalım Dilşah’ın hayatında ne gibi değişiklikler olmuş.
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“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
WhatsApp uygulamasını telefondan kaldıran Dilşah’ın ikinci 24 saatlik serüveni ve ikinci günden herkese selamlar 🙂 WhatsApp’ı silme kararı ardından günleri nasıl geçti, WhatsApp ihtiyacı arttı mı? Bu videoda görebilirsiniz.
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Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Redmi Note 9S ile Selim Bocazı oldu. Redmi Note 9 ailesinin ortanca üyesi olan 9S ile alakalı Selim’in düşünceleriyle bakalım Redmi Note 9S hakkında neler öğreneceğiz.
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Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Redmi Note 9s özellikleri
Redmi Note 9s 165.75 x 76.68 x 8.8 mm boyutlara ve 209 g ağırlığa sahip. Cihaz 6.7″ boyutunda, 2400 x 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip, Gorilla Glass 5 ile korunan ve HDR destekli bir ekran ile geliyor. Yeni akıllı telefon işlem birimi tarafında orta üst seviye diyebileceğimiz Snapdragon 720G platformundan gücünü alıyor. Söz konusu platform performans çekirdeklerinde 2.3 GHz hızlarına ulaşan 8 çekirdeğe ve 8 nm üretim teknolojisine sahip. Adreno 618 grafik yongasını bünyesinde barındıran platform aynı zamanda Qualcomm’un 5.nesil yapay zeka motoru ile geliyor. RAM ve depolama tarafında 4 GB RAM’e sahip versiyon 64GB depolama kapasitesi ile gelirken 6 GB RAM’li versiyon 128 GB depolama kapasitesine sahip .
Cihazın kameralarına bakacak olursak, arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram açıklığına sahip lens ana kamera görevini üstleniyor. Dörtlü kamera modülünün diğer üyeleri 8 MP ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan geniş açı lensi, 5 MP makro lens ve 2 MP derinlik algılayıcı lens olarak karşımıza çıkıyor. Bu kameralar 4K çözünürlüğe kadar video çekimine destek veriyor. Ekranın üst orta kısımında bulunan özçekim kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera 120 FPS yavaş çekim özelliği ile dikkat çekiyor.
5020 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 18W kablolu hızlı şarjı destekliyor. Redmi Note 9s, yan tarafında bulunan güç tuşu üzerindeki parmak izi okuyucusu ile Sony Xperia modellerini akıllara getiriyor.Bağlantı teknolojileri tarafında cihaz 4G, 802.11 ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 destekliyor. Çift nanoSIM desteği ile birlikte arttırılabilir hafıza seçeneği bulunan akıllı telefona 512 GB’a kadar mikroSD hafıza kartı takabilmek mümkün.
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