Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!

Realme 7 Pro ile 1 ay videomuz ile karşınızdayız. Realme 7 Pro modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. Artık HWP’de Dilşah’ın rol alacağı bir serimiz daha var. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak.

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İlk olarak Realme 7 Pro cihazını deneyimleyen Dilşah’ın bu yılın en dikkat çeken telefonlarından biri hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

Realme 7 Pro özellikleri

Boyut: 160.9 x 74.3 x 8.7 mm

Ağırlık: 182 gr

Ekran: 6,4 inç Super AMOLED

İşlemci: Snapdragon 720G (8 nm)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 65W Hızlı Şarj