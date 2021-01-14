Samsung, S21 Ultra için S Pen Pro’yu duyurdu. S Pen’den farkı ne?

S Pen, piyasaya çıkışının ardından Galaxy Note serisinin belirleyici bir özelliği olmuştu. Ancak şimdi Samsung, kullanılabilirliğini büyük ölçüde genişletmek için yeni planlarını duyurdu.

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S Pen ve S Pen Pro farklılıkları

Önceki Galaxy S modellerinden farklı olarak Galaxy S21 Ultra, artık standart S Pen için destek sunacak. Bununla birlikte telefon üzerinde, popüler dijital kalem için yerleşik bir yuva bulunmadığından, müşterilerin bunu ayrıca satın alması gerekeceğini de belirtelim.

Lansman sırasında tanıtılan ürün, Amerika Birleşik Devletleri’nde 39,99 $ fiyatla satılışa sunuldu. Bu fiyat çok yüksek değil, ancak bunun tabii ki bir nedeni var. Bu özel kalem bazı önemli özelliklerden yoksun bırakılmış ve bu da bize Galaxy Note serisine aşina olmayan müşterileri hedef aldığını gösteriyor.

Standart S Pen, yazma ve çizim için tasarlanmış. Bu nedenle eğer özellik açısından ek işlevler arıyorsanız, S Pen Pro seçeneğini tercih etmeniz gerekecek.

Samsung S Pen Pro, fiziksel olarak standart Galaxy S21 Ultra S Pen’den daha büyük ve “Bluetooth Low Energy” desteğinine sahip. Aynı zamanda, hareketle gezinmeyi ve telefonunuzu odanın her yerinden kontrol etmenizi sağlayabiliyor.

S Pen Pro, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek ancak fiyatı henüz belli değil. Ayrıca, kullanıcıların bunu nasıl şarj edeceği de belirsizliğini koruyan konulardan bir tanesi. Sonuçta, telefonda özel bir S Pen yuvası veya kalemi sabitleyebilecekleri manyetik pimler bulunmuyor.

Samsung, S Pen ekosistemini diğer şirketlere de açıyor

İlgili haberde Samsung, kendi ürünlerine S Pen yetenekleri için uyumluluk eklemek adına bir dizi donanım şirketi ile ortaklık kurduğunu duyurdu ve bunun daha sonra S21 Ultra ile de uyumlu olacağını belirtti.