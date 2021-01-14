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Samsung, S21 Ultra için S Pen Pro’yu duyurdu. S Pen’den farkı ne?
S Pen, piyasaya çıkışının ardından Galaxy Note serisinin belirleyici bir özelliği olmuştu. Ancak şimdi Samsung, kullanılabilirliğini büyük ölçüde genişletmek için yeni planlarını duyurdu.
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S Pen ve S Pen Pro farklılıkları
Önceki Galaxy S modellerinden farklı olarak Galaxy S21 Ultra, artık standart S Pen için destek sunacak. Bununla birlikte telefon üzerinde, popüler dijital kalem için yerleşik bir yuva bulunmadığından, müşterilerin bunu ayrıca satın alması gerekeceğini de belirtelim.
Lansman sırasında tanıtılan ürün, Amerika Birleşik Devletleri’nde 39,99 $ fiyatla satılışa sunuldu. Bu fiyat çok yüksek değil, ancak bunun tabii ki bir nedeni var. Bu özel kalem bazı önemli özelliklerden yoksun bırakılmış ve bu da bize Galaxy Note serisine aşina olmayan müşterileri hedef aldığını gösteriyor.
Standart S Pen, yazma ve çizim için tasarlanmış. Bu nedenle eğer özellik açısından ek işlevler arıyorsanız, S Pen Pro seçeneğini tercih etmeniz gerekecek.
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Samsung S Pen Pro, fiziksel olarak standart Galaxy S21 Ultra S Pen’den daha büyük ve “Bluetooth Low Energy” desteğinine sahip. Aynı zamanda, hareketle gezinmeyi ve telefonunuzu odanın her yerinden kontrol etmenizi sağlayabiliyor.
S Pen Pro, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek ancak fiyatı henüz belli değil. Ayrıca, kullanıcıların bunu nasıl şarj edeceği de belirsizliğini koruyan konulardan bir tanesi. Sonuçta, telefonda özel bir S Pen yuvası veya kalemi sabitleyebilecekleri manyetik pimler bulunmuyor.
Samsung, S Pen ekosistemini diğer şirketlere de açıyor
İlgili haberde Samsung, kendi ürünlerine S Pen yetenekleri için uyumluluk eklemek adına bir dizi donanım şirketi ile ortaklık kurduğunu duyurdu ve bunun daha sonra S21 Ultra ile de uyumlu olacağını belirtti.
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Kablosuz şarjlı kulaklık Legion H600 yakında geliyor
Lenovo yeni Legion oyuncu laptop cihazlarını yakın zamanda tanıtacakken bunlardan önce sergilenen kablosuz şarjlı Legion H600 oyuncu kulaklık cihazı merak uyandırıyor. Kulaklıktan ayrı satılacak olan şarj istasyonu ise, istasyona asılarak şarj edilebilen kulaklık için oldukça önem teşkil edecek gibi duruyor.
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89 Dolar fiyatıyla Lenovo Legion S600 Gaming Station sadece kulaklığınızı değil, desteği olması durumunda telefonunuzu da 10W ile şarj edebiliyor. Bunun dışında desteklenen fare veya başka kablosuz cihazlar da bu istasyondan yararlanabiliyor. Astro A50 kulaklığı gibi ürünlerde de benzer teknolojiler gözlemlense de bu tip bir kablosuz şarj imkanı daha stabil bir deneyim sunabilir gibi. Çünkü her zaman açık bir şarj istasyonu imkanı veren Legion S600, kulaklığı asma işleviyle pratik bir kullanım sağlıyor. Asma özelliğinin nasıl çalışacağını denemeden tahmin etmek zor olsa da, piyasada benzer bir pratiklik sunan cihazın olmadığını belirtmek gerek.
Aynı zamanda orta segment oyuncu kulakları açısından da önemli bir seçenek oluşturabilecek kapasitede olan Legion H600 kulaklığı; 50mm ses sürücülerine ve 12m’ye kadar etkin 2.4GHz kablosuz alıcıya sahip. Ayrıca sağladığı imkanlar arasında döndürülebilir kulak yastıkları, çevrilince sessizleştirilebilen bir mikrofon ve gürültü kontrolü de mevcut.
Lenovo Legion H600 ve S600 cihazları Nisan 2021 civarlarında denenebilir olacak gibi duruyor. Cihazların kullanıcıya nasıl bir deneyim sunacakları hakkında daha net bir bilgiye de muhtemelen o zaman ulaşabiliriz. Ancak şimdilik kablosuz şarjlı kulaklık ve farklı cihazlar için bir istasyonun pratik bir şekilde kullanılabilmesi kulağa hiç de fena gelmiyor.
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AirPods Max garantisi kulaklık yastıklarını kapsamıyor!
Eğer yeni satın aldığınız AirPods Max ile ilgili bir sorun yaşarsanız ve garanti kapsamında değiştirilmesi gerekirse, yeni kulaklığın yenilenmiş kulaklık yastıkları olmadan teslim edileceği söyleniyor.
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Kulaklık yastıkları ayrı değerlendirilecek
Bir kullanıcı, Digital Crown’da oluşan bir sorundan dolayı onarım için AirPods Max’ini Apple’a gönderdi ve geri aldığı yeni kulaklıkta yeni kulaklık yastıklarının olmadığını fark etti.
Apple bunun yerine kullanıcıların, kulaklık yastıklarının kendileri de hasar görmemişse, arızalı AirPods Max’teki kulaklık yastıklarını kullanmak için saklamalarını bekliyor. AirPods Max’in modüler tasarımı göz önüne alındığında, Apple’ın değiştirme amacıyla yalnızca kulaklıkları veya yalnızca kulak yastıklarını göndermesi mümkün gözüküyor.
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Aynı zamanda bunu destekler nitelikte olan Apple’ın “AirPods Max” geri gönderim talimatları, kulaklığı teslim etmeden önce kulaklık yastıklarını çıkarmaları gerektiğini kullanıcılara anlatan bir şema da içeriyor.
Değişim gereken AirPods Pro modellerinde Apple, kulaklıkla birlikte kulaklık uçlarını da yeniliyordu. Ancak AirPods Max kulaklık yastıklarının fiyatı 729 TL iken AirPods Pro için kulaklık uçlarının fiyatı sadece 69 TL. Bu nedenle bunların değişime dahil olmaması hiç de şaşırtıcı değil.
Şu anda Apple, AirPods Max kulaklık yastıkları satmıyor. Ancak büyük olasılıkla stok arttığında, 4 farklı alternatif renge sahip olan bu kulaklık yastıklarını tekrar satışa sunacaktır.
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Realme Watch S için Türkiye müjdesi
Ülkemizde de büyük ilgi gören Realme, yeni akıllı saati Watch S modelini Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Watch S, şık tasarımının yanı sıra uzun kullanım süresi sağlayan yüksek kapasiteli bataryasıyla da dikkat çekiyor.
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Tek parça alüminyum bir gövdeye sahip olan Realme Watch S; siyah, mavi, kahverengi ve yeşil renkli silikon kordonlar ile özelleştirilebiliyor. 47 mm’lik dairesel tasarım ise geleneksel saat formunda bir akıllı saat isteyenler için ideal bir ölçü sunuyor. Bunun dışında Realme Watch S’in gövdesinde iki adet fiziksel buton da yerini alıyor.
1.3 inç boyutunda ve 360×360 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan akıllı saat, ortam sensörü sayesinde otomatik parlaklık ayarı yapabiliyor. Corning Gorilla Glass koruması ekranın darbelere karşı korurken, IP68 sertifikası da su ve toza karşı koruma sağlıyor. Buna rağmen Realme, yüzerken ve duş alırken saatin kullanılmasını önermediklerini belirtiyor.
Uyku takibi de yapan ürün; aynı zamanda müzik kontrolü ve kamera kontrolü gibi özelliklere de sahip. 15 gün batarya ömrüne sahip olan Realme Watch S, 390 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor ve kutu içeriğinden ayrıca manyetik şarj cihazı çıkıyor.
Saatte yer alan sağlık özelliklerinden bahsetmek gerekirse 24 x 7 kalp atış hızı takipçisiyle gelen Watch S, kandaki oksijen seviyelerini izlemek için Sp02 sensörünü de bünyesinde barındırıyor.
Şirketin sosyal medya üzerinden paylaştığı görsel yoğun ilgi gördü. Yakında ülkemizde de satışa çıkması beklenen akıllı saat için Realme Türkiye; “Tüm çekiciliğiyle baş döndürmeye geliyor!” sloganını kullanıyor. Ancak söz konusu Realme Watch S akıllı saatin ülkemizde nasıl bir fiyat ile çıkacağı henüz belli değil.
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