Samsung Galaxy S21 serisinde kutuda şarj aleti ve kulaklık olmayacak

Samsung Galaxy S21 serisi ile kutudan şarj aleti ve kulaklığı çıkartıyor. Daha önce sadece söylenti olarak kalan olay, resmi basın görüntüleri ile onaylandı.

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Samsung ne planlıyor?

Güney Koreli elektronik şirketi Samsung, yeni üst düzey akıllı telefonları Galaxy S21, Galaxy S21 + ve Galaxy S21 Ultra’yı, beklendiği gibi şarj aleti olmadan kullanıcılarına sunacak. Bununla birlikte Samsung, gereksiz atık oluşumunu önlemek için Apple’ın yolunu takip ediyor. Apple gibi Samsung da kutuya dahil edilen şarj aletini kullanmayarak çevreyi koruduğunu, çünkü çoğu müşterinin daha önce piyasaya sürülen bir akıllı telefondan bir güç kaynağı ünitesine sahip olduğunu düşünüyor. İsterseniz Samsung, kendi şarj aletini internet sitesi üzerinden veya Samsung Shop’tan almanızı tavsiye ediyor.

Samsung’un basın görsellerinden de görülebileceği gibi, yeni telefonlar sadece bir USB Type-C kablosu, küçük bir hızlı başlangıç ​​kılavuzu ve bir SIM çıkarma aracı ile birlikte gelecek. Daha önce kutuda olan kulaklıklarda artık çıkmayacak. Tabikii Samsung, S21 modelleriyle birlikte Galaxy Buds Pro ile piyasaya sunacak ve bu konudaki serzenişlere kulak vermiş olacak.

Kutudan çıkmayacak olan şarj aleti ve kulaklıklar Samsung’a bir avantajı da beraberinde getiriyor. Şirket kutuyu küçültebilir. Bu sayede , paketleme maliyetlerini düşürür ve bir palete daha fazla sevkiyat gerçekleştirebilir. Bu nedenle Samsung, tasarruf sağlayan bir atılım yaparak CO2 dengesi ve nakliye maliyetleri açısından avantajlar elde edecek.

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