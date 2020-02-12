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Samsung Galaxy S20 Ultra fiyatı ve özellikleri
Samsung’un bugün gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde ürün portföyünde en tepeyi temsil eden model Samsung Galaxy S20 Ultra resmi olarak tanıtıldı. Özellikle kamera yetenekleri ile dikkat çeken modelin tüm özelliklerine yakından bakalım.
Samsung Galaxy S20 Ultra fiyatı ve özellikleri
Tasarım ve ekran özellikleri
Yeni tanıtılan Samsung Galaxy S ailesinin boyut ve fiyat bakımından tepe üyesi olan Samsung Galaxy S20 Ultra, markanın iddalı olduğu ekran tarafında bize pek çok özellik sunuyor. Galaxy S ailesinin en büyük boyuta sahip akıllı telefonu olan Galaxy S20 Ultra, 6.9 inç boyutunda Dinamik Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Quad HD (1440×3200 piksel) çözünürlük sunan ekran HDR 10+ desteğine sahip ve Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme oranına da sahip. 167 x 76.1 x 8.8 mm boyutlarındaki cihaz, ülkemizde Kozmik Gri, Kozmik Siyah renkleri ile satışa sunuldu.
Yonga seti özellikleri
Samsung Galaxy S20 Ultra, işlemci tarafında gücünü 7nm EUV üretim teknolojisine sahip Samsung Exynos 990’dan alıyor. 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex A55, 2 adet 2.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A76 ve 2 adet 2.73 GHz hızında çalışan M5 performans çekirdeği olmak üzere 8 çekirdeğe sahip işlemci, grafik yongası tarafında Mali-G77’nin 11 çekirdekli sürümünü barındırıyor. Ülkemizde satılan versiyon LPDDR5 teknolojisine sahip 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olsada cihazın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip bir versiyonu da mevcut. Bunun yanında cihaz depolaması MicroSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.
Kamera özellikleri
Unpacked etkinliğinde Samsung’un en çok dikkat çektiği, kamera özelliklerine baktığımızda cihaz arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 108 megapiksel çözünürlük sunuyor. 48 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto lens ise f/3.5 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 12 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Bu sensörlere ek olarak Tof sensörü de bu cihazın kamera modülünde yerini almış. 3x optik yakınlaştırma ve 30x dijital yakınlaştırma yeteneklerinin yanı sıra Space Zoom adını verdiği özellik ile 100x dijital yakınlaştırma yeteneğine sahip olan Galaxy S20 Ultra, 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Single Take adı verilen özellik ile yapay zeka yaptığınız çoklu çekimlerden sizin için en iyi kareyi seçebiliyor. Cihazın ön tarafında 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Cihazın ön kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.
Pil özellikleri
Samsung Galaxy S20 Ultra, 5000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Oldukça büyük pilin dolumu içinse 45 W gücünde hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Cihaz şarj ve veri aktırımı için USB-C portuna sahip ve aynı zamanda kablosuz şarj paylaşım özelliği de bulunuyor.
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Güvenlik özellikleri
Güvenlik tarafında telefon ekran altından ultrasonik parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri sunuyor. Galaxy S20 Ultra, IP68 sertifikası ile 1,5 metre derinlikte 30 dakika su içinde kalabiliyor.
Bağlantı özellikleri
Galaxy S20 Ultra, ailenin diğer telefonları ile aynı şekilde bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE ve 5G bağlantı teknolojilerine destek veriyor.
Fiyat
Samsung Galaxy S20 Ultra’nın ülkemizde çift sim ve LTE destekli modeli ön siparişe özel Galaxy Buds+ hediyesi ile birlikte 11.999 TL fiyat ile samsung.com üzerinden siparişe açık. Fiyatı 1.399$ olan 5G destekli versiyon ise ilk etapta ülkemize gelmeyecek.
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Samsung Galaxy S20 Plus fiyatı ve özellikleri
Samsung’un heyecanla beklenen akıllı telefonu Samsung Galaxy S20 Plus bugün itibari ile resmi olarak tanıtıldı. Kamera özellikleri ile öne çıkan amiral gemisi modelin tüm özelliklerine ve fiyatına haberimizde yakından bakıyoruz.
Samsung Galaxy S20 Plus fiyatı ve özellikleri
Tasarım ve ekran özellikleri
Yeni tanıtılan Samsung Galaxy S ailesinin boyut ve fiyat bakımından ortanca üyesi olan Samsung Galaxy S20 Plus, bir önceki model olan Samsung Galaxy S10 Plus’ın barındırdığı pek çok özelliğin üstüne yeni ve daha gelişmiş özellikler ekleyerek geldi. Cihaz ekran tarafında 6.7 inç boyutunda Dinamik Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Quad HD (1440×3200 piksel) çözünürlük sunan ekran HDR 10+ desteğine sahip ve Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme ve 20:9 en boy oranına sahip. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi S10 Plus modelinin köşeden delikli ekranının tersine S20 Plus ortadan delikli bir ekran (Infinity-O) sunuyor. 161,9 x 73,7 x 8,9 mm boyutlarındaki cihaz, ülkemizde Kozmik Gri, Kozmik Mavi ve Kozmik Siyah renkleri ile satışa sunuldu.
Yonga seti özellikleri
Samsung Galaxy S20 Plus, işlemci tarafında gücünü 7nm EUV üretim teknolojisine sahip Samsung Exynos 990’dan alıyor. 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex A55, 2 adet 2.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A76 ve 2 adet 2.73 GHz hızında çalışan M5 performans çekirdeği olmak üzere 8 çekirdeğe sahip işlemci, grafik yongası tarafında Mali-G77’nin 11 çekirdekli sürümünü barındırıyor. LPDDR5 teknolojisine sahip 8 GB RAM seçeneği sunan telefon 128 GB depolama alanı ile geliyor. Bunun yanında cihaz depolaması MicroSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.
Kamera özellikleri
Unpacked etkinliğinde Samsung’un en çok dikkat çektiği, kamera özelliklerine baktığımızda cihaz arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. 64 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto lens ise f/2.0 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 12 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Bu sensörlere ek olarak Tof sensörü de bu cihazın kamera modülünde yerini almış. 3x optik yakınlaştırma ve 30x dijital yakınlaştırma yeteneklerine sahip olan S20 Plus, 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Cihazın ön kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.
Pil özellikleri
Samsung Galaxy S20 Plus, 4500 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Oldukça büyük pilin dolumu içinse 25 W gücünde hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Cihaz şarj ve veri aktırımı için USB-C portuna sahip ve aynı zamanda şarj paylaşım özelliği de bulunuyor.
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Güvenlik özellikleri
Güvenlik tarafında telefon ekran altından ultrasonik parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri sunuyor. Galaxy S20 Plus, IP68 sertifikası ile 1,5 metre derinlikte 30 dakika su içinde kalabilecek.
Bağlantı özellikleri
Galaxy S20 Plus bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE ve 5G bağlantı teknolojilerine destek veriyor.
Fiyat
Samsung Galaxy S20 Plus’ın ülkemizde çift sim ve LTE destekli modeli ön siparişe özel Galaxy Buds+ hediyesi ile birlikte 9.299 TL fiyat ile samsung.com üzerinden ön satışta. Fiyatı 1.199$ olan 5G destekli versiyon ise ilk etapta ülkemize gelmeyecek.
Mobil
Samsung Galaxy S20 fiyatı ve özellikleri
Samsung’un heyecanla beklenen akıllı telefonu Samsung Galaxy S20 bugün itibari ile resmi olarak tanıtıldı. 5G gibi dikkat çekici özelliklere sahip amiral gemisi modelin tüm özelliklerine ve fiyatına haberimizde yakından bakıyoruz.
Samsung Galaxy S20 fiyatı ve özellikleri
Tasarım ve ekran özellikleri
Yeni tanıtılan Samsung Galaxy S ailesinin boyut ve fiyat bakımından en mütevazi üyesi olan Samsung Galaxy S20, bir önceki model olan Samsung Galaxy S10’un barındırdığı pek çok özelliğin üstüne yeni ve daha gelişmiş özellikler ekleyerek geldi. Ailenin en küçük boyuta sahip akıllı telefonu olan S20 6.2 inç boyutunda Dinamik Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Quad HD (1440×3200 piksel) çözünürlük sunan ekran HDR 10+ desteğine sahip ve Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme oranına da sahip. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi S10 modelinin köşeden delikli ekranının tersine S20 ortadan delikli bir ekran sunuyor. 151.7 x 69.1 x 7.9 mm boyutlarındaki cihaz, ülkemizde Kozmik Gri, Kozmik Mavi ve Kozmik Pembe renkleri ile satışa sunuldu.
Yonga seti özellikleri
Samsung Galaxy S20, işlemci tarafında gücünü 7nm üretim teknolojisine sahip Samsung Exynos 990’dan alıyor. 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex A55, 2 adet 2.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A76 ve 2 adet 2.73 GHz hızında çalışan M5 performans çekirdeği olmak üzere 8 çekirdeğe sahip işlemci, grafik yongası tarafında Mali-G77’nin 11 çekirdekli sürümünü barındırıyor. LPDDR5 teknolojisine sahip 8 GB RAM seçeneği sunan telefon 128 GB depolama alanı ile geliyor. Bunun yanında cihaz depolaması MicroSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.
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Kamera özellikleri
Unpacked etkinliğinde Samsung’un en çok dikkat çektiği, kamera özelliklerine baktığımızda cihaz arkada üçlü kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 12 megapiksel çözünürlük sunuyor. 64 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto lens ise f/2.0 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip. Ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. 3x optik yakınlaştırma ve 30x Space Zoom yakınlaştırma yeteneklerine sahip olan S20, 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Cihazın ön kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.
Pil özellikleri
Samsung Galaxy S20, 4000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Büyük denilebilecek pilin dolumu içinse 25 W gücünde hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Cihaz şarj ve veri aktırımı için USB-C portuna sahip ve aynı zamanda ters şarj özelliği de bulunuyor.
Güvenlik özellikleri
Güvenlik tarafında telefon ekran altından ultrasonik parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri sunuyor. Galaxy S20, IP68 sertifikası ile 1,5 metre derinlikte 30 dakika su içinde kalabilecek.
Bağlantı özellikleri
Galaxy S20 bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE ve 5G bağlantı teknolojilerine destek veriyor.
Fiyat
Samsung Galaxy S20 LTE versiyonunun fiyatı 899$ olarak açıklandı. Ülkemizde ise çift sim ve LTE destekli model 7.799 TL fiyat ile samsung.com üzerinden ön satışta. Fiyatı 999$ olan 5G destekli versiyon ise ilk etapta ülkemize gelmeyecek.
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Samsung Galaxy A11, 3 arka kamera ile geliyor!
Samsung Galaxy A11 geçtiğimiz haftalarda Wi-Fi Alliance‘ın web sitesinde ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle de modelin arka kapağına ait olduğu düşünülen bir görüntü sızdırıldı.
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Sızdırılan görüntülere göre Samsung’un yeni akıllı telefonu plastik bir arka panele sahip olacak. Görüntüde cihazın üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağı da görülüyor. Kaynağı belli olmayan sızıntıya göre cihazın arka kısmında bir parmak izi okuyucu da bulunacak. Samsung Galaxy 11’in Android 10 işletim sistemini temel alan One UI 2.0 arayüzü ile piyasaya sürülmesi bekleniyor ve cihazın en az 128 GB depolama alanı seçeneği ile geleceği düşünülüyor. Bunlara ek olarak cihazın 140$’ın altında bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.
Tabiki bu bilgiler dedikodunun ötesine geçemiyor. Samsung Galaxy A11’in kesin özelliklerini öğrenmek için cihazın tanıtılmasını beklememiz gerekiyor.