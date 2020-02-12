Samsung’un bugün gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde ürün portföyünde en tepeyi temsil eden model Samsung Galaxy S20 Ultra resmi olarak tanıtıldı. Özellikle kamera yetenekleri ile dikkat çeken modelin tüm özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy S20 Ultra fiyatı ve özellikleri

Tasarım ve ekran özellikleri

Yeni tanıtılan Samsung Galaxy S ailesinin boyut ve fiyat bakımından tepe üyesi olan Samsung Galaxy S20 Ultra, markanın iddalı olduğu ekran tarafında bize pek çok özellik sunuyor. Galaxy S ailesinin en büyük boyuta sahip akıllı telefonu olan Galaxy S20 Ultra, 6.9 inç boyutunda Dinamik Amoled ekran ile karşımıza çıkıyor. Quad HD (1440×3200 piksel) çözünürlük sunan ekran HDR 10+ desteğine sahip ve Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Ekran aynı zamanda 120 Hz yenileme oranına da sahip. 167 x 76.1 x 8.8 mm boyutlarındaki cihaz, ülkemizde Kozmik Gri, Kozmik Siyah renkleri ile satışa sunuldu.

Yonga seti özellikleri

Samsung Galaxy S20 Ultra, işlemci tarafında gücünü 7nm EUV üretim teknolojisine sahip Samsung Exynos 990’dan alıyor. 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan ARM Cortex A55, 2 adet 2.6 GHz hızında çalışan ARM Cortex A76 ve 2 adet 2.73 GHz hızında çalışan M5 performans çekirdeği olmak üzere 8 çekirdeğe sahip işlemci, grafik yongası tarafında Mali-G77’nin 11 çekirdekli sürümünü barındırıyor. Ülkemizde satılan versiyon LPDDR5 teknolojisine sahip 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olsada cihazın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip bir versiyonu da mevcut. Bunun yanında cihaz depolaması MicroSD kart ile 1 TB’a kadar yükseltilebiliyor.

Kamera özellikleri

Unpacked etkinliğinde Samsung’un en çok dikkat çektiği, kamera özelliklerine baktığımızda cihaz arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip. OIS destekli ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 108 megapiksel çözünürlük sunuyor. 48 megapiksel çözünürlüğündeki telefoto lens ise f/3.5 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip. Ultra geniş açılı kamera ise 12 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Bu sensörlere ek olarak Tof sensörü de bu cihazın kamera modülünde yerini almış. 3x optik yakınlaştırma ve 30x dijital yakınlaştırma yeteneklerinin yanı sıra Space Zoom adını verdiği özellik ile 100x dijital yakınlaştırma yeteneğine sahip olan Galaxy S20 Ultra, 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebiliyor. Single Take adı verilen özellik ile yapay zeka yaptığınız çoklu çekimlerden sizin için en iyi kareyi seçebiliyor. Cihazın ön tarafında 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Cihazın ön kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.

Pil özellikleri

Samsung Galaxy S20 Ultra, 5000 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Oldukça büyük pilin dolumu içinse 45 W gücünde hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Cihaz şarj ve veri aktırımı için USB-C portuna sahip ve aynı zamanda kablosuz şarj paylaşım özelliği de bulunuyor.

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Güvenlik özellikleri

Güvenlik tarafında telefon ekran altından ultrasonik parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özellikleri sunuyor. Galaxy S20 Ultra, IP68 sertifikası ile 1,5 metre derinlikte 30 dakika su içinde kalabiliyor.

Bağlantı özellikleri

Galaxy S20 Ultra, ailenin diğer telefonları ile aynı şekilde bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5, LTE ve 5G bağlantı teknolojilerine destek veriyor.

Fiyat

Samsung Galaxy S20 Ultra’nın ülkemizde çift sim ve LTE destekli modeli ön siparişe özel Galaxy Buds+ hediyesi ile birlikte 11.999 TL fiyat ile samsung.com üzerinden siparişe açık. Fiyatı 1.399$ olan 5G destekli versiyon ise ilk etapta ülkemize gelmeyecek.