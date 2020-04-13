Samsung Galaxy S20, odaklama ve ısınma sorunları ile gündemde!

Samsung’un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S20 ülkemizdede satılan Exynos versiyonu konusunda pek çok kullanıcı şikayeti alıyor.

Cihazda meydana gelen ısınma ve kameranın odaklanamamsı sorunu Samsung kullanıcı forumlarında dile getirildi. Kullanıcılar, Samsung Galaxy S20 modelinin Exynos işlemciye sahip versiyonunun bu sorunları barındırdığını iddia ediyor. Bazı kullanıcılar kamera uygulamasını kullandıklarında cihazın saniyeler içinde ısındığını, bazıları ise cihazın sunduğu 3.5-4 saat ekran süresinden hayal kırıklığına uğradıklarını belirtiyorlar.

Bunlara ek olarak bir Twitter kullanıcısı sahip olduğu Samsung Galaxy S20 Ultra’nın otomatik odaklanma ile ilgili yaşadığı problemi gösteren bir video yayımladı. Pegasaie kullanıcı adlı kullanıcının yayımladığı videoda, cihazın hemen önünde bulunan nesneye odaklanmakta zorluk çektiği görülüyor. Söz konusu kullanıcı video’nun üzerine “Cihazın Exynos versiyonu beni oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Cihazın pil ömrü zayıf, performansı kötü ve cehennem gibi ısınıyor. Bu gerçekten 1400 $ fiyatlı kötü bir telefon. Bir daha asla Samsung.” mesajını ekledi. Sizde yayımlanan videoyu haberin devamında inceleyebilirsiniz.

Seriously the Exynos variant has disappointed me soo much Poor battery life poor performance heats like hell. This is really a sh*t of a phone with that crappy $1400 price tag. Never Samsung again. pic.twitter.com/tmVpfOJdEg — Dawood (@pegasaie) April 9, 2020

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Samsung daha önce de Exynos işlemcili versiyonları ve Snapdragon işlemcili versiyonları arasındaki performans farkından doğan eleştiriler ile karşılaştı. Fakat şirket her zaman için, Exynos ve Snapdragon’lu versiyonlarının gerçek yaşam koşullarında aynı performansı verdiğini savundu ve savunuyor. Diğer yandan firma, Samsung Galaxy S20 serisi için kameranın odak sorununa yönelik bir güncellemeyi bir kaç hafta önce yayımladı. Fakat bazı kaynaklar hala bu sorunun tam olarak çözülemediğini belirtiyor.

Samsung’un, kullanıcıların güvenini kaybetmemek veya geri kazanmak amacıyla bu sorunlar karşısında çabuk aksiyonlar alması gerekiyor. Zira hiç de azımsanamayacak fiyatlara satılan ve markanın en üst seviye ürünü olan Samsung Galaxy S20 modelinde böyle sorunlar yaşanması kullanıcıları daha da hayal kırıklığına uğratıyor.

Ülkemizde de bazı forumlar üzerinde özellikle kamera sorunları ile ilgili şikayetler bulunuyor.

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