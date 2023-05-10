POCO F5 ve POCO F5 Pro dün yaptığımız canlı yayınlar ile tanıtıldı. 12 Mayıs 2023 Cuma günü Türkiye’de satışa çıkacak olan modellerin özellikleri ve fiyatı noktasındaki değerlendirmeyi bu sefer Aydoğan tek başına yaptı.

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POCO F5 Özellikleri ve Fiyatı

Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm

Ağırlık: 181 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 4K 30 fps

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67 Watt

Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13

Fiyat: 329 dolar

POCO F5 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Boyut: 162.8 x 75.4 x 8.6 mm

Ağırlık: 204 gram

Ekran: 6,67 inç QHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 8K 24 fps

Batarya: 5160 mAh

Şarj: 67 Watt / 30 Watt Kablosuz

Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13

Fiyat: 429 dolar