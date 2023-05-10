POCO F5 ve POCO F5 Pro dün yaptığımız canlı yayınlar ile tanıtıldı. 12 Mayıs 2023 Cuma günü Türkiye’de satışa çıkacak olan modellerin özellikleri ve fiyatı noktasındaki değerlendirmeyi bu sefer Aydoğan tek başına yaptı.
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İçindekiler
FİYAT/PERFORMANS KRALLARI POCO F5 ve F5 PRO ! | Türkiye’de “Yılın Telefonu” Olabilirler Mi?
POCO F5 Özellikleri ve Fiyatı
- Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm
- Ağırlık: 181 gram
- Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Video: 4K 30 fps
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 67 Watt
- Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13
- Fiyat: 329 dolar
POCO F5 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Boyut: 162.8 x 75.4 x 8.6 mm
- Ağırlık: 204 gram
- Ekran: 6,67 inç QHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision
- İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Video: 8K 24 fps
- Batarya: 5160 mAh
- Şarj: 67 Watt / 30 Watt Kablosuz
- Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13
- Fiyat: 429 dolar
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