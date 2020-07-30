Samsung Galaxy M31s, resmi olarak tanıtıldı!

Samsung, uzun zamandır çokça sızıntı ve söylentiye konu olan Galaxy M31s isimli akıllı telefonunu bugün nihayet resmi olarak tanıttı. İlk olarak Hindistan pazarına sürülen cihaz, 25W değerinde hızlı şarja sahip olacak. Samsung, M serisi bir telefonuna ilk kez 25W hızlı şarj desteği sağlıyor. Bunun haricinde bazı premium telefon özelliklerini de bu cihazda görüyoruz.

İlginizi çekebilir: Huawei Band B6, resmi olarak tanıtıldı!

reklam

Samsung Galaxy M31s hangi teknik özelliklere sahip?

Samsung Galaxy M31s, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Ekranın Gorilla Glass 3 koruması bulunuyor. Cihaz, Exynos 9611 yonga setinden gücünü alıyor. Arka tarafta Samsung’un tipik olarak kullandığı kamera dizilimi tasarımı mevcut. Telefonun 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamerası bulunuyor. Diğer üç kameraya geldiğimizde ise 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro ve derinlik algılayıcı sensör olduğunu görüyoruz. Ön tarafta ise selfieler ve video görüşmeleri için 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy M31s, 6/8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın 25W hızlı şarj destekli 6000 mAh değerinde bataryası bulunacak. Taban model 19.499 INR(260$), üst model ise 21.499 INR(286$) olarak fiyatlandırılacak. Telefonun Serap Siyahı ve Serap Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Telefon, 6 Ağustos tarihinden itibaren Amazon üzerinden satın alınabilecek.