Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, resmi olarak tanıtıldı!
Samsung, uzun zamandır çokça sızıntı ve söylentiye konu olan Galaxy M31s isimli akıllı telefonunu bugün nihayet resmi olarak tanıttı. İlk olarak Hindistan pazarına sürülen cihaz, 25W değerinde hızlı şarja sahip olacak. Samsung, M serisi bir telefonuna ilk kez 25W hızlı şarj desteği sağlıyor. Bunun haricinde bazı premium telefon özelliklerini de bu cihazda görüyoruz.
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Samsung Galaxy M31s hangi teknik özelliklere sahip?
Samsung Galaxy M31s, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Ekranın Gorilla Glass 3 koruması bulunuyor. Cihaz, Exynos 9611 yonga setinden gücünü alıyor. Arka tarafta Samsung’un tipik olarak kullandığı kamera dizilimi tasarımı mevcut. Telefonun 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamerası bulunuyor. Diğer üç kameraya geldiğimizde ise 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro ve derinlik algılayıcı sensör olduğunu görüyoruz. Ön tarafta ise selfieler ve video görüşmeleri için 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor.
Galaxy M31s, 6/8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın 25W hızlı şarj destekli 6000 mAh değerinde bataryası bulunacak. Taban model 19.499 INR(260$), üst model ise 21.499 INR(286$) olarak fiyatlandırılacak. Telefonun Serap Siyahı ve Serap Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Telefon, 6 Ağustos tarihinden itibaren Amazon üzerinden satın alınabilecek.
Akıllı Telefonlar
5G iPhone çıkışı bir süre daha gecikebilir
5G iPhone modelinin çıkışıyla ilgili, Qualcomm tarafından isim vermeden bir açıklama yapıldı. Geçen hafta Çarşamba günü 2020’nin 3. çeyrek istatistiklerini de içeren bir rapor yayınlayan şirket, yatırımcılara 5G‘ye geçiş konusunda önemli bilgiler de verdi.
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Qualcomm’un yayınladığı raporda, 5G iPhone modelinin sandığımızdan daha fazla gecikebileceğinin sinyalini görüyoruz. Zira şirket, bir sonraki çeyrek raporunu açıklayacağı güne kadar, 5G‘li halinin tanıtımı planlanan küresel amiral gemisi modellerinin gecikeceğini öngörüyor. Her ne kadar direkt olarak iPhone adını kullanmasa da, bugüne kadar amiral gemisi düzeyinde telefon modeli çıkaran çoğu üreticinin 5G’li modellerini piyasaya sürdüğünü gördük, 5G‘li telefon çıkarmayan sadece Apple kaldı. Bununla birlikte analist Anshel Sag, Apple’ın bu sene COVID-19 pandemisinden dolayı zor dönemler geçirdiğini hatırlatarak ve bahsedilen gecikmenin 5G iPhone modeli olduğunun büyük bir ihtimal olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Ayrıca iPhone’lara donanım üretimi yapan Broadcom da benzer bir açıklamayı Haziran ayında yapmıştı. Broadcom yine isim vermeden yatırımcıları, büyük bir amiral gemisi modelin, normalden daha uzun sürede piyasaya sürüleceği konusunda uyarmıştı.
Apple’dan yeni iPhone tanıtımıyla ilgili kesin bir açıklama gelene kadar bu bilgiler sadece iddialardan ibaret. Bir sonraki iPhone’un tanıtımı gecikse bile, bu gecikmenin en fazla birkaç hafta; belki de Eylül ayından Ekim ayına aksayacağı düşünülüyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, Game Turbo özelliği ile geliyor!
Xiaomi yeni amiral gemisi cihazı Mi 10 Pro+ için çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre cihaz, ayarlanabilir GPU özelliğine sahip olacak.
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Xiaomi Mi 10 Pro+, Game Turbo özelliğine sahip olacak!
Akıllı telefon piyasasında oyun odaklı geliştirmeler hız kesmeden gerçekleşmeye devam ediyor. Firmaların özellikle daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına yaptığı bu hamlelere, Xiaomi yenisini ekleyecek gibi gözüküyor. Yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Ice Universe, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte, Xiaomi firmasının geliştirdiği yeni özelliği duyurdu. Paylaşım ile birlikte Xiaomi‘nin yeni özelliği Game Turbo ortaya çıktı. XiaomiMi 10 Pro+ cihazında görmeyi beklediğimiz özellik sayesinde kullanıcıların, işlemci üzerinde yer alan grafik ünitesinde ayarlamalar yapabileceği öğrenildi. Qualcomm GPU ekibi ve Xiaomi tarafından geliştirilen bu özellik sayesinde, detaylı frekans ayarlamaları ve mod geçişleri yapılabilecek.
Super Leak：Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9
— Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2020
Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alacak cihaz, geçtiğimiz günlerde AnTuTu‘da test sonuçlarıyla bizleri karşılamıştı ve Snapdragon 865+ işlemcisi kullanan çoğu telefonu geri de bırakmıştı. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olmasını beklediğimiz cihaz, arka tarafta 108 MP ana kamera ile bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. 4500 mAh batarya ve tam 120W hızlı şarj destekleyeceği düşünülen cihaz, Game Turbo özelliği ile birlikte akıllı telefon rekabetinde ilginç bir yere kendini konumlandırıyor. Detaylı teknik özellikleri bilinmeyen cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta.
Akıllı Telefonlar
Microsoft, Surface Duo dağıtımına 24 Ağustos’ta başlayabilir!
Son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin kullanıcılara farklı deneyimler sunabilmek için çok farklı ekran tasarımları denediklerini gördük. Microsoft’da Surface Duo adını verdiği iki ekrana sahip akıllı telefonunu tanıtmıştı. Yayınlanan bir rapora göre Surface Duo’nun dağıtımına 24 Ağustos haftası başlanması bekleniyor.
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Microsoft, Surface Duo dağıtımına 24 Ağustos’ta başlayabilir!
Microsoft geçtiğimiz sonbaharda Windows destekli Surface Neo ve Android destekli Surface Duo isimli çift ekranlı cihazları duyurmuştu. Microsoft tarafı Windows 10X üzerinde çalışmaya devam ederken Surface Neo süresiz olarak ertelendi. Ancak serinin Duo isimli çift ekranlı telefonunun 2020 tatil döneminde tanıtılması bekleniyordu. Windows Central’dan gelen bir rapora göre Surface Duo 24 Ağustos haftasında dağıtılmaya başlanacak. Bu da cihazın tanıtılmasına 1 aydan az kaldığını gösteriyor.
Eğer raporda ifade edilen bilgiler doğru çıkarsa bu durum Microsoft için alışılmamış bir tanıtım olacak. Genellikle şirket Surface etkinliğinde ürünlerini tanıtmakta ve bir aya kadar sürebilen bir sürenin ardından ürünlerini son kullanıcının siparişine açmaktaydı. Ekim ayında yapılan tanıtımda Microsoft, ürünlerin teknik özellikleri ve fiyatlandırması konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Hatta etkinlikte birçok gazetecinin ürünlere dokunmasına dahi izin verilmedi. Bu yüzden Surface Duo Ağustos ayında dağıtılmaya başlanır ise Microsoft tarafından alışmadığımız bir ürün tanıtım sürecine şahit olacağız.
Tabii ki zaman içerisinde ürünlerin birçok özelliği sızdırıldı. Cihazın Snapdragon 855 yonga setinden gücünü alması ve 6GB RAM’e sahip olması bekleniyor. En belirgin özelliği ise 5.6 inç’lik 1800×13500 çözünürlüğünde iki ekrana sahip olması. Surface Neo süresiz olarak ertelenirken Duo’nun yakın zamanda duyurulacak olmasının temel nedeni Microsoft’un Neo için Windows 10X ile birlikte iddialı hedefler koyması. Bunun dışında Microsoft Android tarafında ikinci bir ekrana sahip cihazı yapan ilk firma bile değil.