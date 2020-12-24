Samsung Galaxy S20 FE için One UI 3.0 yayınlandı

Samsung Galaxy S20 FE için, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellenmesi global olarak yayınlandı. Güncelleme tüm dünyada 4G ve 5G modeller için indirilebilir durumda. Güney Koreli şirket, güncelleme konusunda daha iyi performans göstermek için çalışıyor.

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Android telefon üreticilerinin, yazılım güncellemeleri konusunda çoğu zaman yetersiz kaldığını diğer haberlerimizde belirtmiştik. Samsung da ne yazık ki, güncelleme konusunda karnesi çok iyi olmayan şirketlerden biri. Geçtiğimiz yıllarda onlarca farklı isimlendirme ile sayısız telefon çıkaran şirket, ne yazık ki bunların hepsi için zamanında güncelleme çıkaramadığı gibi, tepe modellerde de bu performansı sağlayamadı. Daha sade bir arayüz ve daha iyi bir güncelleme performansı sunmak isteyen Güney Koreli üretici, son dönemlerde bunu One UI ile bunu değiştirmeye çalışıyor. Şirket son olarak Samsung Galaxy S20 FE modeli için, Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini tüm dünyada yayınladı.

Güncelleme tüm dünya için yayınlandı

Samsung, geçtiğimiz hafta stabil güncellemeyi Rusya’da yayınlayarak test etmiş ve sorunsuz şekilde dağıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi de güncellemeyi, tüm dünyada yayınladı. Samsung Galaxy S20 FE isimli modelin, 4G ya da 5G modellerinden birine sahipseniz, telefonunuzun ayarlar kısmından yazılım güncellemelerine girerek kontrol edebilirsiniz. Eğer güncelleme gözükmüyorsa çok kısa süre içerisinde gelecektir. Ülkemizde ve dünyada oldukça fazla kullanıcısı olan Samsung’un, güncellemeler konusunda hız kazanması kullanıcılar için oldukça sevindirici haber.

Doğru isimlendirme stratejileri

Samsung Galaxy S20 FE, şirketin yeni isimlendirme stratejisinin bir sonucu. Güney Koreli Şirket, geçtiğimiz yıllarda amiral gemisi telefonlarından birkaç özellik kısarak daha uygun fiyata çıkardığı telefonlarına, Mini ve Lite gibi isimlendirmeler vermişti. Bu isimlendirmeler, kullanıcılarda daha hafif özelliklere sahip telefon algısı oluşturup çok başarılı olmamıştı. Şirket FE isimlendirmesiyle bu algıyı kırıp, fiyat / performans oranını önemseyen kullanıcıları hedef alıyor. Çinli şirketlerin gerek kendileri, gerek alt markalarıyla rekabeti oldukça kızıştırdıklarını düşünürsek Samsung’un yeni şeyler denemekten başka şansı yok.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…