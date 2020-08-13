Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Exynos 990 ile geliyor!

Samsung Galaxy S20 Fan Edition hakkında ortaya atılan tahminlere göre cihazın Snapdragon 865 yonga seti ile gelmesi bekleniyordu. Ancak görünen o ki Samsung, farklı pazarlar için farklı yonga setleri stratejisinden vazgeçmeyecek.

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Galaxy S20 Fan Edition, Exynos 990 ile mi gelecek?

Bugün, model numarası SM-G780F olan cihaz, popüler kıyaslama veritabanı olan Geekbench‘ten geçti. Geekbench‘ten geçen bu cihazın Galaxy S20 Fan Edition olduğu belirlendi. Verilere göre cihaz, Exynos 990 SoC yonga setini kullanacak. Test edilen akıllı telefon 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Daha önce test edilen SM-G781B model numaralı Galaxy 20 Fan Edition, Snapdragon 865 ve 6 GB RAM ile donatılmıştı. Şirketin farklı pazarlar için Exynos’lu model çıkarması kullanıcılar açısından kötü bir haber olarak değerlendirildi.

Galaxy S20 Fan Edition, Geekbench’te Snapdragon’lu modele göre oldukça düşük bir skor aldı. Cihazın tekli çekirdek puanı “588“, çoklu çekirdek puanı ise “2448” olarak belirlendi. Snapdragon kullanan modelde ise bu değerler tekli çekirdekte “737“, çoklu çekirdekte ise “2619” olarak görüntülenmişti. Telefonun ilk düşünülen ismi Galaxy S20 Lite idi. Fakat Samsung bir isim değişikliğine giderek cihazın ismini Galaxy S20 Fan Edition olarak değiştirdi. Bunun sebebinin şirketin cihazı bir Lite model olarak göstermek istememesi olduğu düşünülüyor. Cihazın fiyatının ise Lite bir model olmasına rağmen 750$ olacağı söyleniyor.