Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Exynos 990 ile geliyor!
Samsung Galaxy S20 Fan Edition hakkında ortaya atılan tahminlere göre cihazın Snapdragon 865 yonga seti ile gelmesi bekleniyordu. Ancak görünen o ki Samsung, farklı pazarlar için farklı yonga setleri stratejisinden vazgeçmeyecek.
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Galaxy S20 Fan Edition, Exynos 990 ile mi gelecek?
Bugün, model numarası SM-G780F olan cihaz, popüler kıyaslama veritabanı olan Geekbench‘ten geçti. Geekbench‘ten geçen bu cihazın Galaxy S20 Fan Edition olduğu belirlendi. Verilere göre cihaz, Exynos 990 SoC yonga setini kullanacak. Test edilen akıllı telefon 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Daha önce test edilen SM-G781B model numaralı Galaxy 20 Fan Edition, Snapdragon 865 ve 6 GB RAM ile donatılmıştı. Şirketin farklı pazarlar için Exynos’lu model çıkarması kullanıcılar açısından kötü bir haber olarak değerlendirildi.
Galaxy S20 Fan Edition, Geekbench’te Snapdragon’lu modele göre oldukça düşük bir skor aldı. Cihazın tekli çekirdek puanı “588“, çoklu çekirdek puanı ise “2448” olarak belirlendi. Snapdragon kullanan modelde ise bu değerler tekli çekirdekte “737“, çoklu çekirdekte ise “2619” olarak görüntülenmişti. Telefonun ilk düşünülen ismi Galaxy S20 Lite idi. Fakat Samsung bir isim değişikliğine giderek cihazın ismini Galaxy S20 Fan Edition olarak değiştirdi. Bunun sebebinin şirketin cihazı bir Lite model olarak göstermek istememesi olduğu düşünülüyor. Cihazın fiyatının ise Lite bir model olmasına rağmen 750$ olacağı söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 lansmanı tekrardan ertelendi!
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, büyük şirketlerin çeşitli lansmanlarını ve etkinliklerini ertelemelerine sebep oldu. Bu ertelenen lansmanların başında Microsoft ve Google lansmanları yer alıyordu. Bu büyük markalara yakın zaman içinde Apple da katıldı. Bugün ise geçtiğimiz günlerde ertelenen iPhone 12 serisi lansmanının bir kez daha erteleneceğine dair sızıntılar ortaya çıktı.
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iPhone 12 lansmanı hakkındaki bu sızıntının kaynağı kim?
Apple, salgından en çok etkilenen şirketlerin içinde yer alıyor. Şirketin yeni ürünlerini tanıtacağı lansman, bugüne kadar birkaç kez ertelenmişti. Bugün ise, Apple’ın başka bir erteleme kararı daha aldığı ve ileride tekrardan alabileceği yönünde sızıntılar ortaya çıktı. Ünlü analist John Prosser‘a göre Apple, ilginç bir hamle yapmayı planlıyor. Şirket, önce yeni Apple Watch ve iPad‘i duyuracak. Başka bir tarihte ise iPhone 12 serisini kullanıcılara sunacak. John Prosser, ilk etkinliğin 7 Eylül, ikinci etkinliğin ise 12 Ekim‘de yapılacağını belirtiyor.
iPhone 12 serisinin tanıtımından bir hafta sonra ise cihazın ön siparişleri kullanıcılara açılacak. Ön siparişlerden bir hafta sonra ise cihazlar kullanıcılara ulaşacak. Bu da demek oluyor ki yeni iPhone serisi Kasım ayında kullanıma hazır olacak. Cihaz hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ve söylenti ortaya çıktı. Bu sızıntıların doğru olup olmadığını ertelenen Apple lansmanında öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, bazı bölgelerde sınırlı satışa sahip olacak!
Huawei, yılın ilk yarısında 255.8 milyar yuan(36.8 milyar dolar) gelir elde etti. Şirket ilk yarıda 105 milyon adet satış gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün Huawei Mate 40 serisinin Kirin 9000 yonga seti kullanacağı açıklandı. Bu, şimdilik Kirin amiral gemisi çiplerinin son nesli olacak. Bunun sebebi ise Huawei’ye son uygulanan yasaktan kaynaklanıyor.
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Huawei Mate 40 sınırlı olarak mı satılacak?
Huawei‘nin tüketici CEO’su Yu Chengdong, Kirin yonga setlerinin stokta az bulunduğunu açıkladı. Bu sebeple bazı bölgelerde cihazlar sınırlı sayıda satılabilir. Geçtiğimiz gün ise Evan Blass‘ın yayınladığı yeni rapor, Mate 40’ın yaygın olarak bulunmayacağını gösteriyor. Huawei‘nin TSMC ile yaşadığı sorun sebebiyle şirket yeterince yonga seti üretemeyecek. Şirketin yonga setlerini Pro modele ağırlık verecek şekilde dağıtacağı tahmin ediliyor.
Geçen hafta ortaya çıkan raporlarda Mate 40 serisinin Pro ve taban modelinin farklı arayüzler kullanacağını görmüştük. Mate 40 Pro, EMUI 11 ile kullanıma sunulacakken Mate 40, EMUI 10.x ile gelecek. EMUI 11, 12 Eylül tarihinde düzenlenecek Huawei Geliştiriciler Konferansı‘nda resmi olarak tanıtılacak. Bu yeni EMUI sürümü şirketin Android için kullanacağı 2. açık kaynak kod versiyonu olacak. Mate 40 serisi her ne kadar Android kullanacak olsa da Google Mobile Servisleri bu cihazlarda bulunmayacak. Şirket GMS yerine Huawei Mobile Servisleri‘ni kullanacak.
Mate 40 serisi hakkındaki bütün detayları Eylül ayının sonunda gerçekleşmesi beklenen lansman ile öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo resmi olarak tanıtıldı!
Microsoft, mobil pazara verdiği aradan sonra üzerinde çalıştığı ilk akıllı telefon modeli olan Surface Duo’yu resmen duyurdu. Farklı yapısı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Microsoft Surface Duo, fiyat etiketiyle cepleri bir hayli yakacak!
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Microsoft Surface Duo, bütün detaylarıyla ortaya çıktı!
İlk olarak Ekim 2019’da ortaya çıkan Surface Duo, katlanabilir formdaki hibrit yapısıyla teknoloji gündeminde yer edinmeyi başarmıştı. Microsoft’un bugün yaptığı resmi duyuru ise cihazın bütün detaylarını gözler önüne serdi. Özel bir menteşe sistemine sahip olan Microsoft Surface Duo, bunun sayesinde 360 derece dönebilen ekrana kavuşuyor. Böylece 2 parçalı ekranın bir bölümüne gerek duyulmadığı takdirde arkaya katlanarak kapatılabiliyor.
9.6 mm kalınlığındaki telefonun katlanabilir formu ise ekranı değil, bizzat telefonun kendisini kapsıyor. Zira cihazda 5.6 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğünde iki adet PixelSense Fusion (AMOLED) ekran bulunuyor. Bu iki ekranın aynı anda kullanıldığı senaryoda toplam ekran boyutu 8.1 inç’e kadar büyüyor. Microsoft’a göre, ekranlar birbirinden bağımsız şekilde yönetilebildiği için iki ekranda farklı işlemler yapılabiliyor. Ayrıca Surface Pen akıllı kalem desteği sayesinde 90 derece kullanımda tıpkı bir mini bilgisayar kullanımı sağlanabiliyor.
Microsoft Surface Duo, donanımsal tarafta eski sayılabilecek bolca detay barındırıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden alan telefonun 6 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Kamera olarak ise yalnızca ekranın üstünde yer alan 11 megapiksellik tek kamera kullanılıyor. 360 derece katlanabilir yapıdan dolayı arka kamera olarak da kullanılabilen sensör; 7x dijital yakınlaştırma, EIS ve 4K/60 FPS video kayıt desteği sunuyor.
3.577 mAh kapasiteli batarya da ekran konsepti göz önünde tutulursa oldukça küçük görünüyor. Buna rağmen Microsoft’un iddiası, telefonun 15.5 saate varan video oynatma ve 27 saat konuşma süresi sağladığı yönünde şekilleniyor. 18W hızlı şarj desteği ise durumu bir nebze de olsa toparlıyor. IP sertifikası, microSD kart, 5G, NFC desteği ve stereo hoparlör gibi amiral gemisi özellikler de Microsoft Surface Duo modelinde bulunmuyor. Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak telefonun kısa süre içerisinde Android 11 sürüm güncellemesi alacağı ifade edildi.
Resmi olarak 10 Eylül’de ABD’de satışa sunulacak telefonun fiyatları da açıklandı. İlk etapta operatör üzerinden satılacağı belirtilen Surface Duo’nun 128 GB depolama seçeneği 1.399 dolardan alıcı bulacak. 256 GB depolamalı versiyonun fiyatı ise henüz bilinmiyor.