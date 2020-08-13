iPhone 12 lansmanı tekrardan ertelendi!

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, büyük şirketlerin çeşitli lansmanlarını ve etkinliklerini ertelemelerine sebep oldu. Bu ertelenen lansmanların başında Microsoft ve Google lansmanları yer alıyordu. Bu büyük markalara yakın zaman içinde Apple da katıldı. Bugün ise geçtiğimiz günlerde ertelenen iPhone 12 serisi lansmanının bir kez daha erteleneceğine dair sızıntılar ortaya çıktı.

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iPhone 12 lansmanı hakkındaki bu sızıntının kaynağı kim?

Apple, salgından en çok etkilenen şirketlerin içinde yer alıyor. Şirketin yeni ürünlerini tanıtacağı lansman, bugüne kadar birkaç kez ertelenmişti. Bugün ise, Apple’ın başka bir erteleme kararı daha aldığı ve ileride tekrardan alabileceği yönünde sızıntılar ortaya çıktı. Ünlü analist John Prosser‘a göre Apple, ilginç bir hamle yapmayı planlıyor. Şirket, önce yeni Apple Watch ve iPad‘i duyuracak. Başka bir tarihte ise iPhone 12 serisini kullanıcılara sunacak. John Prosser, ilk etkinliğin 7 Eylül, ikinci etkinliğin ise 12 Ekim‘de yapılacağını belirtiyor.

iPhone 12 serisinin tanıtımından bir hafta sonra ise cihazın ön siparişleri kullanıcılara açılacak. Ön siparişlerden bir hafta sonra ise cihazlar kullanıcılara ulaşacak. Bu da demek oluyor ki yeni iPhone serisi Kasım ayında kullanıma hazır olacak. Cihaz hakkında bugüne kadar pek çok sızıntı ve söylenti ortaya çıktı. Bu sızıntıların doğru olup olmadığını ertelenen Apple lansmanında öğreneceğiz.