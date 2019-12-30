Samsung Galaxy S11 lansman tarihi sızdırıldı!

Samsung Galaxy S11 etkinliğinin yapılacağı lansman tarihi ortaya çıktı. Aynı zamanda yapılacak etkinlikte, AirPods Pro katili olması beklenen, firmanın tam kablosuz kulaklığı da orada olacak.

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Bildiğiniz gibi Samsung, geleneği hiç bozmadan her sene hemen hemen aynı tarihlerde S ailesinin lansmanını gerçekleştirir. Yeni nesil cihazlarını tüketicilerin beğenisine açar. Görünen o ki bu sene de değişen hiçbir şey olmayacak. Önceki yıllar için Barcelona’da yer alan dev MWC fuarında, yeni nesil teknolojilerini gösteren şirket bu tarihten çok da uzaklaşmayarak ondan iki hafta öncesinde tanıtımını yapmayı planlıyor.

11 Şubat 2020 tarihinde San Francisco’da gerçekleşecek etkinliğin zamanı, İsrail asıllı bir haber sitesi olan Grafa tarafından sızdırıldı. İnternet sitesi, bu bilgiyi Samsung’un sitesinde yer alan açıklardan keşfederek ortaya çıkarmış.

Şu an, yapılacak etkinlikte, iki cihazın tanıtılmasını bekliyoruz. Lansmanda; Galaxy S11e, S11+ ve S11e’nin varisi bulunacak. Fakat, Girafa’nın yayınladığı açıklamalarda sadece “standart model” ve “pro modelin” bahsi geçiyor. Aldığımız kaynak, İbranice bilmediği için Google Translate üzerinden kaynağı çevirmiş. Yani muhtemelen ekonomik sınıf S serisi cihazı da etkinlikte görebileceğiz.

Twitter iddiacısı IceUniverse’e göre cihazın ismi S20 olarak karşımıza çıkacak. Fakat, öne sürdüğü iddiaları halan kabul ettirebilmiş değil. Yakın zamanda daha çok bilgi ortaya çıkar.

AirPods Pro’ya dişli rakip Samsung Galaxy Buds+!

Etkinlik yalnızca S11 özelinde olmayacak. Samsung’tan alınan duyumlara göre Buds ailesine yeni bir üye daha katıldığını, yapılan sunumda görebileceğiz. Mevcut modele oranla, daha yüksek pil ömrü ve aktif gürültü engelleme teknolojisi yer alacak.

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