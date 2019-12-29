Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11+ kamera detayları netleşti!
Şubat ayı başlarında resmi olarak duyurulması planlanan Samsung Galaxy S11 serisi, teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. 2020’nin ilk amiral gemisi cihazlarından biri olacak Samsung Galaxy S11+, kamera kurulumunu barındıran yeni detaylarıyla bir kez daha ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy S11+, dörtlü arka kamera düzeni ile karşımızda!
Yakın zamanda ortaya çıkan bir görsel, serinin büyük modelinin 5 adet arka kameraya sahip olacağını gösteriyordu. Ancak OnLeaks’in paylaştığı yeni sızıntı, bunun hatalı bir bilgi olduğunu ortaya koyuyor. Dörtlü arka kamera yapısına sahip olduğu görülen Galaxy S11+, dikdörtgen formda ve büyük sayılabilecek bir kamera çıkıntısı barındırıyor. Bu çıkıntının boyutları, benzer kamera tasarımına sahip iPhone 11 serisinden bile daha geniş görünüyor.
Galaxy S11+ modelinin arka kamera yapısında 108 megapiksel çözünürlüklü ana sensör dikkat çekiyor. Diğer 3 yardımcı kameranın ise 10x periskop zoom, ultra geniş açı ve 3D ToF özelliği sunması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un kısa bir süre önce duyurduğu Space Zoom özelliği de güçlü arka kameranın detayları arasında yer alacak. 50x hibrit zoom ve 100x dijital zoom yapabilen bu özelliğin yalnızca Plus versiyonuna eklenme ihtimali de bulunuyor.
5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı daha önce ortaya çıkan Galaxy S11+ modeli, 25W kablosuz hızlı şarj desteğiyle de fark yaratmayı hedefliyor. Son olarak 3 modelden oluşacak serinin 11 Şubat tarihinde duyurulmasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Realme X50 özellikleri açığa çıktı
Realme X50 özellikleri açığa çıktı. Realme‘nin merakla beklenen ve firmanın da tanıtımını bolca yaptığı 5Gli X50 modelinin özellikleri sızan bir görüntü ile açığa çıktı.
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Snapdragon 765‘in grafik işlemcisi geliştirilmiş Snapdragon 765G SoC modeliyle gelecek olan Realme X50, ayrıca çift özçekim kamerası, 4500 miliamperlik pil gibi önemli donanım gücüyle gelecek. 30W hızlı şark destekli 4500 miliamperlik pille 2 günlük bir kullanımı sunma iddiasında olan şirket, kamera kombinasyonuyla da çok iddialı. 64 MP ana kamera ile beraber, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 13 MP’lik 5x hibrit yakınlaştırma teknolojisi sunan kamera ve 2MP süper makro kamerayla gelecek olan Realme X50, kamera konusunda da iddialı gözüküyor.
Çin’deki fiyat listesine göre, 6GB Ram, 128 GB depolamaya sahip modelin 315$, 8GB Ram, 128GB depolamaya sahip olan modelin 360$, 8GB Ram ve 256GB depolamaya sahip modelin ise 400$‘lık fiyat etiketi olacak.
Akıllı Telefonlar
5G destekli Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro tanıtıldı!
Son dönemin öne çıkan akıllı telefon markalarından Oppo, Reno 3 ve Reno 3 Pro adlı yeni modellerini duyurdu. Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro, yeni seri işlemcileri ve 5G şebeke desteği ile dikkat çekiyor.
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MediaTek Dimensity 1000 işlemcili ilk akıllı telefon: Oppo Reno 3!
Oppo, Reno serisinin yeni modellerinin tasarım tarafında kendisine has pop-up ön kamera yapısını bir kenara bırakmış. Böylece Reno 3 modelinde damla çentikli ekran tasarımı kullanılırken, Pro versiyonunda ise delikli ekran çözümüne gidilmiş. Ayrıca optik parmak izi sensörü her iki modelde de ekran içerisinde yer alıyor.
Oppo Reno3 özellikleri
Teknik detaylar tarafında orta-üst seviyeye göz kırpan cihazlardan Oppo Reno 3, bünyesinde 6.4 inçlik Full HD+ AMOLED ekran barındırıyor. Gücünü 8 çekirdekli yeni nesil MediaTek Dimensity 1000L’den alan telefonun 5G çipi doğrudan işlemci bünyesinde bulunuyor. Dünyanın 6 GHz bandında çalışan ilk 5G mobil işlemcisi olarak adlandırılan mobil yonga seti, performans tarafında da iddialı veriler sunuyor. Orta seviye cihazlar arasında yer alacak işlemciye 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.
Kamera tarafında dörtlü bir arka paket barındıran Oppo Reno 3, bu sensörlerde 64+8+2+2 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca OIS ve 4K/60 FPS video kayıt desteği de dikkat çekiyor. Cihazın ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüklü ve yüz tanıma desteği ile donatılmış. 4.025 mAh bataryanın enerji verdiği Reno 3 modeli, VOOC 4.0 hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakika içerisinde %50 oranında dolum sağlayabiliyor.
Oppo Reno3 Pro özellikleri
Serinin Pro versiyonu ise standart modele kıyasla daha fazla performans sunuyor. 6.5 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Gücünü oyun odaklı Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan Reno 3 Pro’da 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.1 depolama bulunuyor.
48+13+8+2 megapiksellik dört arka kamera barındıran Oppo Reno 3 Pro, ekran deliğinin altında ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir kamerayla geliyor. 4.020 mAh kapasiteli bataryada da tıpkı standart versiyonda olduğu gibi VOOC 4.0 30W hızlı şarj desteği mevcut.
Reno 3 ve Reno 3 Pro, kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7 işletim sistemi ile çıkıyor. İlk olarak yılbaşı günü Çin’de tarihinde satışa sunulacak telefonların satış fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor;
- Reno 3 (8 GB RAM + 128 GB depolama): 485 $
- Reno 3 (12 GB RAM + 128 GB depolama): 530 $
- Reno 3 Pro (8 GB RAM + 128 GB depolama): 570 $
- Reno 3 Pro (8 GB RAM + 256 GB depolama): 650 $
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X 2, 2020’nin ikinci çeyreğinde tanıtılabilir!
Huawei Mate X 2, etrafı kuşatılmış üreticinin ilk katlanabilir sınıf akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Kasım ayı itibariyle katlanabilir cihazın satışa sunulduğunu görmüştük.
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Samsung’un Galaxy Fold cihazının aksine Mate X’de daha geniş AMOLED ekran ve kenardan kenara uzayan farklı bir tasarım anlayışı görmüştük. Böylelikle cihaz, diğer katlanabilir modellere oranla çok daha kullanışlı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Ön tarafta bulunun ekranın ölçüleri 6.6 inç olarak belirlenmişken çözünürlüğün ise 1148×2480 olduğunu görmüştük. Arka tarafa kıvrılan kısım ise 6.4 inç boyutlarında 892×280 pixel çözünürlüğe sahip. Ön taraf komple açılıp, dilediğiniz zaman 8 inçlik bir tablet haline gelebiliyordu. Bundan dolayı çözünürlük 2200×2480’e çıkıyordu.
Mate X’in satış fiyatı 2,429 dolar ile Galaxy Fold’dan haylice yüksek tutuldu. Şu anda da Çin hariç herhangi bir satış kanalında da cihazı bulamıyorsunuz.
Huawei Mate X 2 gücünü, 5 nm mimarisine sahip Kirin 1020’den alabilir!
Digitimes’ın Taiwan merkezli tedarikçilerden aldığı bilgilere göre, Huawei Mate X 2’yi planlıyor. Raporda belirtilen notlarrda, Huawei’nin menteşe ve panel tedariği için ön siparişleri vermeye başladığı belirtiliyor. Taiwan, menteşe üretimi için mevcut kapasiteyi arttırmış.
Raporda ayrıca, kompleks parçaların hala geliştirilmeye ihtiyacı olduğu ve tanıtım tarihinin buna bağlı olarak ötelenebileceği belirtiliyor. Üreticinin katlanabilir cihazı gücünü Huawei’in önümüzdeki sene tanıtacağı Kirin 1020’den gücünü alması bekleniyor. APU kısmı Huawei’nin HiSilicon ekibi tarafından geliştiriliyor ve 5nm mimarisiyle TSMC fabrikasında üretiliyor.
Gelişen mimariyle birlikte, işlemcinin içindeki transistör sayısı yükseltiliyor. İşlemcisinin içerisindeki daha fazla transistör, daha güçlü ve enerjiyi verimli kullanan bir donanım materyali haline geliyor.
İlk Mate X modelinde Kirin 990 kullanılmıştı. TSMC’nin 7 nm mimarisiyle ürettiği işlemcinin 5G versiyonunda 10.3 milyon transistör kullanılmıştı. Kirin 1020’de bu sayı 171.3 milyona çıkartılıyor. Yani, halihazırda batarya performansı güçlü olan modellerin üstüne güç katacak bir donanımı olacak.