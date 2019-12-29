Samsung Galaxy S11+ kamera detayları netleşti!

Şubat ayı başlarında resmi olarak duyurulması planlanan Samsung Galaxy S11 serisi, teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. 2020’nin ilk amiral gemisi cihazlarından biri olacak Samsung Galaxy S11+, kamera kurulumunu barındıran yeni detaylarıyla bir kez daha ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy S11+, dörtlü arka kamera düzeni ile karşımızda!

Yakın zamanda ortaya çıkan bir görsel, serinin büyük modelinin 5 adet arka kameraya sahip olacağını gösteriyordu. Ancak OnLeaks’in paylaştığı yeni sızıntı, bunun hatalı bir bilgi olduğunu ortaya koyuyor. Dörtlü arka kamera yapısına sahip olduğu görülen Galaxy S11+, dikdörtgen formda ve büyük sayılabilecek bir kamera çıkıntısı barındırıyor. Bu çıkıntının boyutları, benzer kamera tasarımına sahip iPhone 11 serisinden bile daha geniş görünüyor.

Galaxy S11+ modelinin arka kamera yapısında 108 megapiksel çözünürlüklü ana sensör dikkat çekiyor. Diğer 3 yardımcı kameranın ise 10x periskop zoom, ultra geniş açı ve 3D ToF özelliği sunması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un kısa bir süre önce duyurduğu Space Zoom özelliği de güçlü arka kameranın detayları arasında yer alacak. 50x hibrit zoom ve 100x dijital zoom yapabilen bu özelliğin yalnızca Plus versiyonuna eklenme ihtimali de bulunuyor.

5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağı daha önce ortaya çıkan Galaxy S11+ modeli, 25W kablosuz hızlı şarj desteğiyle de fark yaratmayı hedefliyor. Son olarak 3 modelden oluşacak serinin 11 Şubat tarihinde duyurulmasının beklendiğini belirtelim.