Energizer 18.000 mAh batarya kapasiteli telefonunu tanıtacak!

Energizer, bu ayın sonunda gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresinde birçok yeni telefonunu tanıtmayı planlıyor. Şirket katlanabilir telefonu da dahil olmak üzeri, bir yeni seri başlatacak. Ultimate adı verilen seride 6 adet telefon bulunacak.

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Energizer Ultimate serisi tanıtılacak!

Ultimate serisindeki yeni telefonlardan biri Energizer Ultimate U620S Pop olacak. Cihaz, 6.2 inç FHD+ ekrana sahip olurken, gücünü MediaTek Helio P70 yonga setinden alacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olacak cihazın arka tarafında üçlü bir kamera dizilimi olacak. Ana kamera 16 MP çözünürlükte olurken, ikinci kamera 5 MP ve derinlik kamerası 2 MP çözünürlüğünde olacak. Parmak izi tarayıcısının güç düğmesi üzerinde olması beklenen cihazda, 3200 mAh kapasiteye sahip bir batarya bulunacak.

Mobil Dünya Kongresinde gösterilecek olan bir diğer Ultimate modeli ise U650S. Bu cihaz oldukça büyük bir ekrana sahip olurken, bu ekranın büyüklüğü ise 6.5 inç olarak görünüyor. HD+ çözünürlüğe sahip olacak bu cihazda, Helio P22 yonga seti kullanılacak. 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak Ultimate U650S, 3500 mAh batarya kapasitesi ile karşımıza çıkacak.

Energizer bir batarya üreticisi olarak biliniyor ve bir batarya üreticisinden beklenen batarya kapasitesi geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Bu yılda Energizer yeni bir model tanıtarak 18000 mAh batarya kapasitesine sahip bir cihazı piyasaya sürecek. Ayrıca bu cihazın üretimi sınırlı sayıda olacak.