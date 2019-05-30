Samsung Galaxy S10 tekrar güncellendi!

Samsung Galaxy S10, sürpriz bir adımla tekrar güncellendi. Yayınlanan yamayla birlikte, cihaz bu ay üst üste iki kez güncellenmiş oldu.

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Samsung Galaxy S10 neler değişti?

Samsung, bu yıl çıkarmış olduğu amiral gemisi modeli olan Galaxy S10‘a yeni bir güncelleme yayınladı. Hatırlarsanız kullanıcılar geçtiğimiz günlerde cihazlarına gelmiş olan yamayla birlikte donma problemleri yaşamaya başlamıştı. Samsung, yaşanan sorunlar üzerine duruma el atmış ve güncellemeyi geri çekmişti.

Bugün ise, teknoloji devi hızlı bir atılımla Galaxy S10 serisi cihazlara tekrardan bir güncelleme yollayarak kullanıcıların yaşamış olduğu optimizasyon sıkıntılarını çözmüş oldu. İlk olarak İsviçre’de yayımlanan sürümde gece modu iyileştirmelerinin yanı sıra, ultra geniş açılı arka kamera sensörünün uzun pozlama ve telefoto lensin canlı odak modu hızında da hatırı sayılır geliştirmeler uyguluyor.

Samsung’un ilerleyen günlerde, dünya geneline sürümü dağıtması bekleniyor.