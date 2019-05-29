Samsung, sorunlu S10 güncellemesini geri çekti

Samsung, geçtiğimiz hafta S10 serisi için Mayıs güvenlik düzeltme eki ile birlikte kamera geliştirmeleri getirmeyi amaçlayan bir güncelleme aldı. Galaxy S10, güncellemeden sonra birtakım sorunlar yaşamaya başladı.

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Kullanıcıların büyük bir kısmı güncellemenin, Twitter ve üçüncü parti arayüz programlarında donmalara sebep olduğunu söylediler. Zira sorun yaşayan kullanıcılar, telefonlarını çalışır hale getirmek için kapatmayı denediklerinde bile başarısız oldular. Bunun için güç ve ses kısma butonlarına basarak soft reset atma yoluna giden kullanıcılar, durumdan oldukça şikayetçi.

Samsung, olumsuz geri bildirimlerden sonra güncellemeyi kaldırıp sorunları düzelttiğinde yeniden gönderecek. Güncellemeyi henüz almamış olanlar, yakında gelmesi planlanan bir sonraki sürümü beklemelerinde fayda var.

XXU1ASE5 güncellemesinde gürültü azaltma, uzun deklanşör hızları ve ultra geniş sensör kullanma seçeneğiyle Gece modunda iyileştirmeler getirdi. Diğer önemli bir ek de canlı odak modunda telefoto lensle çekim yapabiliyordu.