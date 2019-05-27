Samsung Galaxy S10, son güncellemeden sonra donmaya başladı

Samsung Galaxy S10 serisi sahibi bazı kullanıcılar, cihazlarının son güncelleme ile birlikte donmaya başladığını Reddit üzerinden paylaştılar.

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Son paylaşılan güncelleme cihazda donmaya sebep oluyor

Samsung Galaxy S10 serisi cihazlar, kısa bir süre önce gece modu özelliğini de içeren kamera iyileştirme güncellemesini almıştı. Reddit üzerinden bazı Galaxy S10 sahipleri bu güncelleme paketini yükledikten sonra cihazlarının donmaya başladıkları bildirdi. Kullanıcılar Mayıs 2019 güvenlik güncellemesinide içeren bu paketin içerisine hatalı bir paketinde eklendiğini düşünüyor.

Reddit üzerinden birçok S10 kullanıcısı, güncellemenin cihazlarının RAM yönetimi kısmını etkilediğini bu yüzden de güncelleme sonrası cihazın donduğunu belirtti. Ayrıca, bu problem sadece cihaz arayüzünde takılmalara yol açmıyor. Kullanıcılar, güncellemenin Twitter ve üçüncü parti arayüz programlarında da donmalara sebep olduğunu söylediler. Bazı kullanıcılar ise, cihazı ses tuşları ve güç kombinasyonları ile sıfırlamanın geçici bir çözüm yolu olduğunu belirtirken tam çözümün henüz paylaşılmadığını dile getirdiler.