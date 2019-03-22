Samsung Galaxy S10 pil sorunu ile karşı karşıya

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10, kendiliğinden uyanan ekran sorunuyla birlikte karşımıza çıkıyor. Birçok kullanıcı tarafından geri bildirim sağlanan bu sorunun telefonun pilini tükettiği belirtiliyor.

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Birçok Galaxy S10 kullanıcısı şikayetçi!

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 kullanıcıları pil sorununu Samsung’un topluluk sitesinde ve Reddit gibi bazı forum sitelerinde paylaşmaya başladı. Birçok kullanıcı tarafından belirtilen bu sorun, telefonun ekranının cepte, çantada ya da herhangi bir kapalı yerde açıldığını gösteriyor. Bununla birlikte açılan ekran yüzünden telefon oldukça fazla pil tüketmiş oluyor.

Bir Samsung kullanıcısı “Samsung’un sunduğu en yeni ürüne sahibim ve düzgün çalışmıyor. Cebimde bacağım telefona dokunuyor ve açılıyor.” derken, bir diğer kullanıcı “Pilim boşa harcanıyor ve kazayla dokunmaya karşı koruma özelliği kullanışsız. Burada iki özellik var ama iksi de kullanışsız. 900 $ ne için?” gibi yorumlarda bulundu. Bunun yanında bazı ayarlar yapıldığında sorunun giderildiği söylenirken bazı kullanıcılar bu konuda da yorumda bulundu. ” ‘Yanlışlıkla dokunma koruması’ ayarı açık, geliştirilmiş dokunma ayarı da kapalı. Güncellemeye ihtiyacı var, bu yüzden utanç verici.” şeklinde söyleyen kullanıcı hiçbir şekilde sorunun giderilmediği, bir güncelleme gerekli olduğu söyledi.

Cihazınızın ayarlar kısmından bu sorunu geçici olarak durdurabilecek ayarları yapmanız gerekiyor. Bu ayarların kesin olarak sorunu çözmediğini söyleyelim. Telefonun ekran ayarlarına giderek yanlışlıkla dokunma korumasını aktif etmeniz gerekirken, ekran koruyucu kullanırken daha duyarlı hale getirme ayarını ise kapatmanız gerekiyor. Bu şekilde duyarlı dokunma özelliğini kapatmış, cebimizde telefonun bir yerlere dokunduğunda açılmasını önlemiş oluyoruz.

Ayrıca her zaman açık ekran özelliğinin de kapatılması gerektiği söylenenler arasında. Bu sorun dünya genelinde birçok forum sitesinde kullanıcılar tarafından tartışılmaya devam ediyor. Eğer sizde bir Galaxy S10 kullanıcısı iseniz tüm bunları gözden geçirebilirsiniz.