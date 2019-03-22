Samsung Galaxy S10 pil sorunu çözümü

Samsung’un amiral gemisi Samsung Galaxy S10 serisi karşımıza pil sorunu ile çıkıyor. Cepte ekranında açılması ile karşımıza çıkan cihazın bu sorununu nasıl çözeceğimize baktık.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S10 pil sorunu ile karşı karşıya

İki farklı çözüm bulunuyor!

Ekranın kendi kendine açılması Samsung’un kendi forumundan açılan bir konuda duyurulduktan sonra Reddit kullanıcıları tarafından da paylaşıldı. Sorunun iki farklı çözümü bulunuyor. İlk çözüm Ayarlar>Ekran>Yanlışlıkla Dokunma Koruması’nın açık olması Ayrıca ekran koruyucu kullanırken ekranın daha duyarlı hale getirmek için Samsung’un eklediği ‘Dokunma Duyarlılığı’ özelliğini kapatmalısınız.

İkinci bir yol ise, Samsung Galaxy S10 üzerinde Ayarlar>Ekran>Ekran Kilidi>Always on Display özelliğini kapatabilir ve bu ekran açılma sorunun önüne geçebilirsiniz. Bu tür ayarlarla bu sorunun çözüldüğü görülürken amiral gemisi bir cihazın bu ayarları gerektirmeden böyle bir sorununun olmaması gerekiyor.

Yakın zamanda yapılabilecek bir güncelleme ile birlikte bu sorunun çözülebileceği kullanıcılar tarafından söylenirken, Samsung kendi topluluk sayfasındaki bu konuya henüz yanıt vermedi.