Galaxy Note 10 Lite çalışırken görüntülendi

Galaxy Note 10 Lite ile ilgili sızıntılar paylaşılmaya devam ediliyor. Telefonun tasarım detayları ve yazılım bilgilerini gösteren görseller TechTalkTV tarafından paylaşıldı.

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Yaklaşık iki hafta önce Samsung Galaxy Note 10 Lite cihazına ait olduğu iddia edilen tasarım görselleri kullanıcılar ile paylaşılmıştı. Görsellerde telefonun ön tarafında delikli ekranın bulunduğu ve arka kamera dizaynının dikdörtgen olarak çizildiği görülüyordu. 3 farklı renk seçeneği ile paylaşılan sızıntılara bir yenisi daha eklendi. SM-N770F kod numarası ile paylaşılan cihaz bu sefer çalışırken görüntülendi. Tasarım detayları, arayüzü ve kalemi ile bir önceki sızıntı görsel ile uyuşan telefonun arka tarafında üç adet kamera olduğu gözüküyor. Ön kısımda ortalanmış bir şekilde bulunan delikli yapıda telefonun ön kamerası bulunuyor.

Telefonun sağ ve arka kısımında bulunmayan parmak izi okuyucusu dikkate alındığında, çözümün ekran altı parmak izi ile sağlanılacağı bekleniliyor. Telefonun sağ kısımında ses açma-kapama ve güç butonu bulunurken, cihazın yanında renk uyumu sağlayan kalemin geleceği gözüküyor. S-Pen olarak adlandırılan kalem Bluetooth 5.1 destekleneceği öngörülmekte. 4500 mAH bataryası, Exynos 9810 işlemcisi, 6 GB RAM-128 GB depolama seçeneği ile orta-üst segmentte kendine yer bulacak Note 10 Lite 610 Euro fiyat etiketi ile çıkması beklenmekte. Samsung tarafından cihaz ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken tanıtım etkinliğinin 10 Ocak 2020 tarihinde olacağı iddia ediliyor.