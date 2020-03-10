Samsung
Samsung Galaxy S10 ailesi, mart ayı güvenlik güncellemesini aldı!
Samsung Galaxy S10 ailesi sahipleri, mart ayı güvenlik güncellemesine kavuştu. Güncellemeyle birlikte Android güvenlik yaması güncellenirken, birçok sistemsel iyileştirme de geliyor.
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Güncelleme bilgisi, bizlere bir okurumuz tarafından iletildi. Aktarılan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere OneUI 2.0’da mevcut olan bazı hatalar giderilmiş durumda. Yazılım yükseltmesi; S10, S10 Plus, S10e cihazlarına dağıtım süreci başladı. Üç cihaz için de güncellemeyi edinebiliyorsunuz.
Yukarıda da ekran görüntüsüne yer verdiğimiz yazılım yükseltmesine 01-03-2020 Android güvenlik yaması dahil etmiş. Ayrıca, belirttiği üzere aşağıdaki değişiklerde kullanıcılara sunulmuş. Güncelleme boyutu ise toplamda 129 MB olarak belirlenmiş.
Samsung S10 ailesine mart ayı güvenlik güncellemesiyle gelen değişiklikler!
- Cihazınızın güvenliği iyileştirildi
- Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve böcek onarımları yapıldı.
- Yeni ve geliştirilmiş birtakım özellikler eklendi.
- Yazılım üzerinde performans geliştirmeleri yapıldı.
Güncellemeyi, “Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncellemesi” sekmesi altından indirebilirsiniz. Eğer, telefonunuza henüz güncelleme gelmediyse, sabırlı olmanız gerekiyor. Yine de beklemek istemiyorsanız, Samsung’un, güncellemelerini sitesine dahil eden Sammobile sitesi içinden son versiyonu indirebiliyorsunuz. Mart 2020 güncellemesini indirmek için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung fabrikasını Vietnam’a taşıyor!
Samsung Corona virüsten kaçmanın yollarını arıyor. Güney Koreli teknoloji devi üretim konusunda sıkıntı yaşamamak için fabrikasının üretim yükünü Vietnam‘a kaydırma kararı aldı.
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Güney Kore’de yer alan fabrika kapanıyor!
Güney Kore, Çin dışında virüsten en çok etkilenen ülke. Resmi kaynaklara göre 6500‘den fazla insana Corona virüs teşhisi konuldu. Bu durumdan yara almak istemeyen Samsung da çareyi Gumi‘de yer alan fabrikayı kapatarak buldu. Güney Kore merkezli çıkan haberlere göre, hali hazırda bir çok fabrika çalışanının da Corona virüs için yapılan testten pozitif sonuç alması firmayı bu yönde karar almaya itti. Ancak yeni cihazları Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 serisi için bir üretim yeri bulmak zorunda olan firma, çareyi iş yükünü Vietnam‘a kaydırmakta buldu. Zaten daha önce Vietnam‘a bir Ar-Ge merkezi hedefleyen Samsung, temel atma törenini yine Corona virüsü sebebiyle gerçekleştirememişti. Samsung cephesinden gelen açıklamaya göre firmanın üretim yerini kaydırmasının nedeni, yeni cihazların üretimin de gecikme yaşanmamasını sağlamak.
Tüm bu gelişmelere rağmen Samsung bu taşınma işleminin kesinlikle geçici olacağını belirtmekte ısrar ediyor. Artık teknoloji piyasasında da ciddiye alınan bir mevzu olan Corona virüsü daha kaç firmayı etkileyecek kestirmesi güç. Bazı firmalar tedarik konusunda sıkıntı yaşarken, Samsung gibi üretim konusunda güçlü firmalar dahil bu virüs karşısında kötü duruma düşebiliyor. Bakalım firma üretimde stabiliteyi bozmamak adına yaptığı bu hamleden olumlu sonuç alabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
Samsung
Samsung Galaxy S20 ailesine, Netflix’te HDR10 desteği geliyor!
Samsung Galaxy S20 ve aralarında birçok firmanın kendi cihazının bulunduğu akıllı cihazlara Netflix içerisinde HDR10 destekli içerikleri açma imkanı sunulacak. Böylece kullanıcılar, akıllı cihazlarında bulunan HDR10 desteğini daha etkili şekilde kullanabilecekler.
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Akıllı telefonlarımız, şu günlerde çok daha önemli bir noktada yer almaya başladı. Birçok telefon sahibi, telefonlarını medya içerikleri izlemek için kullanıyor. Ayrıca, amiral gemileri başta olmak üzere birçok telefona 2K panel çözünürlüğü ve daha stabil görüntü için HDR10 desteği gelmeye başladı. Netflix’de gelişen teknolojiye kayıtsız kalmamak adına, kendi yazılım mimarisini değiştiriyor ve HDR10 desteğini Samsung cihazlar için açmaya başlıyor.
Netflix için, ayrıca mobil kullanıcılar önemli bir noktada bulunuyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene, içerik platformu Netflix, mobil kullanıcılar için çok daha uygun fiyata satın alınabilen ve sadece telefonlarda kullanılabilen bir abonelik paketi duyurmuş ve birçok kullanıcısını böylece mutlu etmişti.
Firma tarafından açıklanan duyuruya göre, aşağıda listelediğimiz cihazlar HDR10 desteğinin nimetleriyle birlikte Netflix yayınlarını izleyebilecekler;
Netflix’te HDR10 desteğini kullanabilecek Samsung telefonların listesi!
- Galaxy S20
- S20+
- S20+ 5G
- S20 Ultra
- S20 Ultra 5G
- Z Flip
- Fold
- Fold 5G
- Note 10+
- S10 5G
- S10 Lite
Ek olarak, şirket birçok telefonuna HD yayın desteğini de açtığını söylemek gerek. Fakat, aşağıda da yer alan bazı cihazlara zaten destek veriliyordu, bu cihazlar HD destek listesine eklenmesiyle birlikte resmiyet kazanmış oldu;
- Tab A
- Tab A 8.0
- Tab A with S Pen
- Tab Active Pro
- Tab S5e
- Tab S6 Lite
- A9
- A10e
- A30s
- A50s
- A51
- A60
- A70
- A70s
- A71
- A80
- M10s
- M21
- M30s
- M31
- M40
- Note 10 Lite
- S10 5G
- S10 Lite
- S20
- S20+
- S20+ 5G
- S20 Ultra
- S20 Ultra 5G
- XCover 4s
- XCover Pro
- Z Flip
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 Geekbench testinde görüldü!
Samsung Galaxy A31 performans testinde görüntülendi. Şirket, uygun fiyatlı model sayısını arttırmaya devam ediyor.
Samsung‘un popüler Galaxy A serisi, yakın gelecekte yeni telefonları bünyesine katarak büyümeye devam edecek. Güney Koreli teknoloji şirketi bu yıl Galaxy A ailesini 10,20,30 diye isimlendirmek yerine 21,31,41 şeklinde isimlendirmeye devam ediyor.
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Performans testi uygulaması olan Geekbench‘te ortaya çıkan telefon, gücünü Exynos ve Snapdragon yerine MediaTek yonga setinden alacak. Bünyesinde sekiz çekirdekli 1.7 GHz hızında çalışan MediaTek MT6768V/CA (Helio P65) yonga seti yer alacak olan telefonda 4 GB RAM bulunacak.
SM-A315F model numarasını taşıyan Samsung Galaxy A31, Geekbench’in testlerinde tek çekirdekli testlerden 349 puan, Geekbench 5.1 çok çekirdekli testlerden ise 1.291 puan almayı başardı.
Basında paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy A31’in 5.000 mAh’lik bataryayla piyasaya çıkacağını ve hızlı şarj desteğine olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 48 MP’lik ana kamerayla birlikte 5 MP makro kameraya ev sahipliği yapacak. Cihaz, istendiği zaman microSD kartla artırılabilen 64 GB / 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Ön kamera kısmındaysa bizi 25 MP’lik bir kamera karşılayacak.
Son olarak Samsung Galaxy A31 modelinin parmak izi sensörünün cihazın arka kısmında yer alacağı söyleniyor. Cihazın fiyatı konusunda net bilgiler olmasa da fiyat/performans ürünü olması bekleniyor.