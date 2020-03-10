Samsung Galaxy S10 ailesi, mart ayı güvenlik güncellemesini aldı!

Samsung Galaxy S10 ailesi sahipleri, mart ayı güvenlik güncellemesine kavuştu. Güncellemeyle birlikte Android güvenlik yaması güncellenirken, birçok sistemsel iyileştirme de geliyor.

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Güncelleme bilgisi, bizlere bir okurumuz tarafından iletildi. Aktarılan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere OneUI 2.0’da mevcut olan bazı hatalar giderilmiş durumda. Yazılım yükseltmesi; S10, S10 Plus, S10e cihazlarına dağıtım süreci başladı. Üç cihaz için de güncellemeyi edinebiliyorsunuz.

Yukarıda da ekran görüntüsüne yer verdiğimiz yazılım yükseltmesine 01-03-2020 Android güvenlik yaması dahil etmiş. Ayrıca, belirttiği üzere aşağıdaki değişiklerde kullanıcılara sunulmuş. Güncelleme boyutu ise toplamda 129 MB olarak belirlenmiş.

Samsung S10 ailesine mart ayı güvenlik güncellemesiyle gelen değişiklikler!

Cihazınızın güvenliği iyileştirildi

iyileştirildi Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve böcek onarımları yapıldı.

ve yapıldı. Yeni ve geliştirilmiş birtakım özellikler eklendi.

ve birtakım özellikler eklendi. Yazılım üzerinde performans geliştirmeleri yapıldı.

Güncellemeyi, “Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncellemesi” sekmesi altından indirebilirsiniz. Eğer, telefonunuza henüz güncelleme gelmediyse, sabırlı olmanız gerekiyor. Yine de beklemek istemiyorsanız, Samsung’un, güncellemelerini sitesine dahil eden Sammobile sitesi içinden son versiyonu indirebiliyorsunuz. Mart 2020 güncellemesini indirmek için buradaki linke tıklayabilirsiniz.