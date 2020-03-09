Samsung fabrikasını Vietnam’a taşıyor!

Samsung Corona virüsten kaçmanın yollarını arıyor. Güney Koreli teknoloji devi üretim konusunda sıkıntı yaşamamak için fabrikasının üretim yükünü Vietnam‘a kaydırma kararı aldı.

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Güney Kore’de yer alan fabrika kapanıyor!

Güney Kore, Çin dışında virüsten en çok etkilenen ülke. Resmi kaynaklara göre 6500‘den fazla insana Corona virüs teşhisi konuldu. Bu durumdan yara almak istemeyen Samsung da çareyi Gumi‘de yer alan fabrikayı kapatarak buldu. Güney Kore merkezli çıkan haberlere göre, hali hazırda bir çok fabrika çalışanının da Corona virüs için yapılan testten pozitif sonuç alması firmayı bu yönde karar almaya itti. Ancak yeni cihazları Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 serisi için bir üretim yeri bulmak zorunda olan firma, çareyi iş yükünü Vietnam‘a kaydırmakta buldu. Zaten daha önce Vietnam‘a bir Ar-Ge merkezi hedefleyen Samsung, temel atma törenini yine Corona virüsü sebebiyle gerçekleştirememişti. Samsung cephesinden gelen açıklamaya göre firmanın üretim yerini kaydırmasının nedeni, yeni cihazların üretimin de gecikme yaşanmamasını sağlamak.

Tüm bu gelişmelere rağmen Samsung bu taşınma işleminin kesinlikle geçici olacağını belirtmekte ısrar ediyor. Artık teknoloji piyasasında da ciddiye alınan bir mevzu olan Corona virüsü daha kaç firmayı etkileyecek kestirmesi güç. Bazı firmalar tedarik konusunda sıkıntı yaşarken, Samsung gibi üretim konusunda güçlü firmalar dahil bu virüs karşısında kötü duruma düşebiliyor. Bakalım firma üretimde stabiliteyi bozmamak adına yaptığı bu hamleden olumlu sonuç alabilecek mi hep birlikte göreceğiz.