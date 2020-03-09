Akıllı Telefonlar
Samsung fabrikasını Vietnam’a taşıyor!
Samsung Corona virüsten kaçmanın yollarını arıyor. Güney Koreli teknoloji devi üretim konusunda sıkıntı yaşamamak için fabrikasının üretim yükünü Vietnam‘a kaydırma kararı aldı.
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Güney Kore’de yer alan fabrika kapanıyor!
Güney Kore, Çin dışında virüsten en çok etkilenen ülke. Resmi kaynaklara göre 6500‘den fazla insana Corona virüs teşhisi konuldu. Bu durumdan yara almak istemeyen Samsung da çareyi Gumi‘de yer alan fabrikayı kapatarak buldu. Güney Kore merkezli çıkan haberlere göre, hali hazırda bir çok fabrika çalışanının da Corona virüs için yapılan testten pozitif sonuç alması firmayı bu yönde karar almaya itti. Ancak yeni cihazları Galaxy Z Flip ve Galaxy S20 serisi için bir üretim yeri bulmak zorunda olan firma, çareyi iş yükünü Vietnam‘a kaydırmakta buldu. Zaten daha önce Vietnam‘a bir Ar-Ge merkezi hedefleyen Samsung, temel atma törenini yine Corona virüsü sebebiyle gerçekleştirememişti. Samsung cephesinden gelen açıklamaya göre firmanın üretim yerini kaydırmasının nedeni, yeni cihazların üretimin de gecikme yaşanmamasını sağlamak.
Tüm bu gelişmelere rağmen Samsung bu taşınma işleminin kesinlikle geçici olacağını belirtmekte ısrar ediyor. Artık teknoloji piyasasında da ciddiye alınan bir mevzu olan Corona virüsü daha kaç firmayı etkileyecek kestirmesi güç. Bazı firmalar tedarik konusunda sıkıntı yaşarken, Samsung gibi üretim konusunda güçlü firmalar dahil bu virüs karşısında kötü duruma düşebiliyor. Bakalım firma üretimde stabiliteyi bozmamak adına yaptığı bu hamleden olumlu sonuç alabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A2 Lite, Android 10 almaya başladı!
Xiaomi, Redmi 6 Pro‘yu 2018’in ilk yarısında piyasaya sürdü. Daha sonra telefon, Android Oreo ile Mi A2 Lite olarak yeniden piyasaya sürüldü. 2019‘un başında ise tüm Mi A2 Lite telefonlara Android Pie versiyonu gelmişti. Ve şimdi ise Android 10 güncellemesi bu akıllı telefonlara geldi. OTA sürümü ise zaten bazı telefonlara gelmişti.
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Xiaomi Mi A2 Lite, Android 10 ile hangi özellikleri kazandı?
Güncellemeyle ilgili bilgiler moderatörler ve MIUI forumundaki Mi A2 Lite Yönetim Ekibi tarafından onaylandı. Paketin adı V11.0.2.0.QDLMIXM olacak ve herhangi bir sorun bulunmazsa daha geniş bir sunumla bütün cihazlara gelecek. Burada güncellemeyi indirecek kullanıcılara bir uyarıda bulunmak gerek. Forumlarda bunun bir Beta sürüm olabileceği geçiyor ve bazı kullanıcılarda yazılımsal hatalar da olabileceğini belirtelim.
Güncelleme ile birlikte Dark Mode cihazlarınıza gelmiş olacak. Aramalara ve mesajlara çeşitli sansür veya engelleme yapabileceğiniz bir ayar eklenecek. Ayrıca canlı altyazı desteği, çeşitli yeni bildirim baloncuları, odaklanma modu, yeni hareket navigasyonları ve bunun yanında Google‘ın en son Android OS‘de tanıttığı diğer tüm çalışan özellikleri cihazlara getiriyor. Oldukça yoğun ve dolu bir güncelleme geliyor diyebiliriz. Android One programındaki Xiaomi cihazlarında bazı yerel Mi uygulamaları var ancak Mi A2 Lite, Radio FM uygulamasını Qualcomm tarafından geliştirilen benzer bir uygulama ile değiştirecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei akıllı telefon pazarında ivme kaybediyor!
Akıllı telefon devi Huawei, geçtiğimiz yıl ABD’nin uyguladığı ticaret ambargosuna rağmen başarılı bir dönem geçirmeyi başarmıştı. 2020 yılı için yeni bir yol haritası belirleyen marka, kendisini bekleyen sancılı sürece girmiş gibi görünüyor!
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Huawei, akıllı telefon satış performansında önemli bir düşüş bekliyor!
Mayıs 2019’da yürürlüğe giren ticaret yasağı, markanın halihazırda lisansladığı teknolojileri kullanmasına ilişkin herhangi bir engel yaratmıyor. Bu nedenle Huawei, geçtiğimiz yılı pek de ciddi bir sorun yaşamadan atlattı. 240 milyon akıllı telefon sevkiyatı sayesinde yılı 2. sırada tamamlayan şirket, gözüne kestirdiği en büyük rakibi Apple’ı da geçmeyi başarmıştı. Ancak Mate 30 serisiyle başlayan süreçte ambargo etkisini göstermeye başladı ve yeni tanıtılan modellerde Google servisleri yer almamaya başladı.
Bu kritik durum, Huawei kaynaklarına göre markanın 2020’deki satış performansını önemli ölçüde etkileyecek. P40 başta olmak üzere yeni çıkan cihazlarda Google servislerinin yer almayacak olması nedeniyle bu yıl %20’ye kadar satış kaybı öngörülüyor. Bu da şirket cephesinde yaklaşık 190 milyon adetlik satış tahmini yapıldığını ortaya çıkarıyor.
Satış tahmininin aşağı doğru çekilmesi; rekabeti yakından takip eden Apple, Xiaomi ve Oppo gibi rakiplerin de iştahını kabartıyor. Özellikle 2019’un son çeyreğinde elde edilen satış istatistikleri, Apple’ı kaybettiği ikinci sıraya daha da yaklaştırmıştı. Ancak Coronavirus nedeniyle satış istatistiklerinin genel olarak düşüşe geçmesi, markanın küresel pazarda ikinci sırayı elinde tutmasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) kullanıcılar tarafında karşılık bulma durumu da satış tahminlerini değiştirebilecek faktörler arasında yer alıyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi, LCD ekrana parmak izi okuyucu yerleştirdi!
Akıllı telefonların güvenliğini sağlayan parmak izi okuyucu, günümüzdeki pek çok modelde ekrana entegre olarak gelmeye başladı. Xiaomi’nin alt markası Redmi ise yapısı gereği yalnızca OLED panellerde kullanılabilen bu teknolojiyi LCD ekrana eklemeyi başardı.
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Redmi, ekran içi parmak izi okuyucuyu ucuz telefonlara da getirecek!
Yeni akıllı telefonlarda büyüyen ekran boyutları, parmak izi okuma teknolojisini de önemli ölçüde etkiliyor. Çoğu üretici parmak izi sensörünü cihazların yan ve arka kısımlarına alırken, yenilikçi teknolojilerden ekrana gömülü tarayıcılar da yaygınlaşmaya başladı. Ancak bu teknoloji piksellerin bağımsız çalışmasına dayandığı için yalnızca OLED panellerde kullanılabiliyor.
Redmi genel müdürü Lu Weibing, çalışmalar sonucunda ekrana gömülü parmak izi tarama özelliğinin LCD ekrana başarılı şekilde entegre edildiğini açıkladı. Redmi tarafından bulunan çözüm ise OLED panellere göre daha farklı bir çalışma mantığı barındırıyor. Yüksek geçirgenliğe sahip film tabakasından geçen kızılötesi ışık, parmak izini ekrana yansıtan bir yüzey oluşturuyor. Bu sayede kullanıcının parmak izi, ekran altına entegre edilen sensörün üzerine kolay bir şekilde düşüyor. Bağımsız pikseller barındıran OLED panellerde ise ultrasonik aydınlatma yapılabildiği için özel bir film tabakası gerekmiyor.
Redmi tarafından yayınlanan bir videoda ise geliştirilen yeni teknolojinin testleri yapılıyor. Redmi Note 8 Pro olduğu tahmin edilen cihaza parmak izi tanımlandıktan sonra ekran kilidi hızlı bir şekilde açılıyor. Giriş ve orta seviye telefonlarda kullanılması beklenen özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.