Samsung Galaxy A50 için yeni güncelleme

Sadece Hindistan’da 5 milyon satışa ulaşan Samsung Galaxy A50 için şirket tarafından yeni güncellemeler yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz ayın güvenlik ve kararlılık güncellemesinden sonra mayıs ayı içinde bir güncelleme yayınlanmaya başladı.

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Galaxy A50’nin kararlılığı arttırıldı

Geçtiğimiz ay yayınlanan güncelleme ile birlikte cihaza, güvenlik düzeltmelerinin yanında bazı kamera ve parmak izi iyileştirmeleri getirildi. Mayıs ayı için yeni OTA güncellemesi yayınlayan şirket, yine güvenlik düzeltmeleri ile birlikte bazı kamera ve Wi-Fi iyileştirmelerini cihazlara sunmaya başladı.

A505FDFU1ASE2 kodu ile yayınlanan güncelleme 154 MB boyutunda olurken, ana odağı kararlılığı arttırmak olduğu için gözle görülür bir düzeltme bu güncellemeden beklememek gerekiyor. Hindistan’da yayınlanan güncelleme yakın zamanda ülkemizdeki A50 kullanıcılarına da gelmeye başlayacak.