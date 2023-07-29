Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un akıllı yüzük projesi Galaxy Ring’in geliştirme aşamasında olduğu ve seri üretime yönelik bir kararın önümüzdeki ay verileceği açıklandı. Ancak tıbbi onay sürecinin uzunluğu nedeniyle, Galaxy Ring’in tüketiciyle en erken 2024 yılında buluşacağı söyleniyor! Galaxy Ring bir süre daha sadece konsept olarak hayatına devam edecek!

Samsung’un Akıllı Yüzük Projesi “Galaxy Ring” 2025’e Kadar Gelmeyebilir!

Şirketin ana vatanı Güney Kore’den gelen raporlar, Galaxy Ring’in geliştirme sürecinin yaklaşık yedi ila sekiz ay süreceğini ve ardından tıbbi onay almak için 10 ila 12 ay daha gerekebileceğini belirtiyor. Bu durumda, Samsung’un merakla beklenen akıllı yüzüğünün en erken çıkış tarihi 2025’e kadar uzayabilir.

Galaxy Ring’in 2025’ten önce gelmesi uzak bir ihtimal olsa da, Samsung cephesi ülkelerin Sağlık Bakanlıkları ile olan tıbbi onay sürecini hızlandırmak için gerekli çalışmaları yaparak, 2025’ten önce bu akıllı yüzüğünü kullanıcıyla buluşturabilir. Yine de bu Samsung için oldukça ağır bir yük olacaktır.

Bu süreçte Galaxy Ring’in geliştirme kararları önemli bir rol oynayacak. Güney Koreli teknoloji siteleri tarafından yapılan açıklamada, Samsung’un Galaxy Ring’i seri üretime alıp almayacağına önümüzdeki ay karar vereceği ifade ediliyor. Seri üretim kararı alındıktan sonra ürünün geliştirme aşamaları başlayacak.

Ancak, Galaxy Ring’in tıbbi onay sürecindeki zorluklar, Samsung’un ürünün çıkış tarihini planlarken en kötüyü düşünmesi gerektiğine işaret ediyor. Samsung’un geliştirme ve onay sürecini hızlandırma olasılığı olsa da, şirketin bunun için çok ciddi bir çalışma yapması gerekiyor.

Samsung’un zaten diğer birçok ürünle meşgul olduğu düşünüldüğünde, firmanın bu konuda özel bir çalışma yapması çok muhtemel değil. Galaxy Ring’i heyecanla bekleyen kullanıcılar, şimdilik sınırlı sayıdaki diğer akıllı yüzük modelleriyle yetinmek zorunda kalacaklar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung cephesi Galaxy Ring’in üretim ve onay sürecini hızlandıracak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!