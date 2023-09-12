Günümüzde akıllı teknolojiler, sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp, saatlerden süpürgelere kadar pek çok cihazı etkiliyor. Bu cihazlar, temel işlevlerinin ötesine geçerek hayatımıza daha fazla kolaylık ve işlevsellik katıyor. Akıllı saatler kalp atış hızından e-posta kontrolüne kadar birçok özelliği bünyesinde barındırırken, şimdi bu trend akıllı yüzüklerle de devam ediyor. Samsung gibi öncü teknoloji şirketleri, bu yeni alanın potansiyelini keşfetmeye başladı. Öyle ki, Samsung ilk akıllı yüzüğü için isim arayışlarına çoktan başladı bile! İşte Samsung’un son akıllı yüzük patenti!

Galaxy Ring Akıllı Yüzük Pazarında Bilinen Her Şeyi Baştan Yazacak!

Küçülen teknoloji, büyük özellikleri daha kompakt bir forma sığdırmayı mümkün kılıyor. Samsung’un da bu alandaki adımları artık daha belirgin hale geliyor. Henüz resmi olarak duyurulmasa da, Samsung Health uygulamasının beta sürümündeki güncellemeler, akıllı yüzüklerin geliştirildiğine dair ipuçları sunuyor.

Cihazın tanıtım tarihinin ise 2024 olduğu söyleniyor ve tanıtımla ilgili söylentiler her zamankinden daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Son olarak Weibo’da güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan yeni bilgiler, yüzüğün önümüzdeki yıl Galaxy S24 ile birlikte ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Cihaz hakkındaki son marka başvuruları Galaxy Ring adıyla olsa da, telaffuz edilen çok farklı isimler de bulunuyor. Bu isimlerden bazıları şu şekilde:

Galaxy One

Galaxy Glia

Galaxy Curio

Samsung One

Galaxy Rhytm

Samsung Pulse

Samsung Insight

Samsung Index

Galaxy Circle

Samsung’un akıllı yüzüğü, akıllı ev cihazlarını kontrol etmek, ödemeleri gerçekleştirmek ve diğer özelliklere erişmek gibi işlevler sunacak. Bunun yanı sıra fitness verilerini takip etme ve bildirimleri görüntüleme gibi kullanım alanları da bulunacak. Yani bu yüzük bir akıllı saatin tüm temel özelliklerini barındıracak.

Şu an için Samsung, bu yüzük hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihi hakkında henüz net bilgiler bulunmuyor. Ancak ticari marka başvurusu, projenin gelişmekte olduğunu ve yakın gelecekte Samsung’un ilk akıllı yüzüğü ile ilgili daha fazla ayrıntının ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ve Samsung bu alanda da ezeli rakipler olacaklar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!