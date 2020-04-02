Samsung Galaxy Note20+ 5G, Geekbench’te ortaya çıktı!

Samsung Galaxy Note20 serisinin tanıtımına oldukça uzun bir zaman olmasına rağmen, Note20+ 5G versiyonu ile Geekbench‘te görüntülendi. SM-N986U model numarası ile ortaya çıkan Galaxy Note20+ 5G modeli hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy M11 resmi olarak duyuruldu!

Samsung Galaxy Note20+ 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Galaxy Note20+ 5G, Geekbench‘te 8 GB RAM ile görüntülendi. Fakat cihazın 12 GB RAM seçeneği de yüksek ihtimal olacak. Ayrıca cihaz kutudan artık bir standart haline gelen Android 10 ile birlikte çıkacak. Telefon muhtemelen “kona” anakartına karşılık gelen Snapdragon 865 SoC ile gelecek. Fakat diğer bir ihtimal ise henüz duyurulmamış olan Snapdragon 865+ işlemci ile gelebilme ihtimali. Çünkü listedeki kaynak kodlarına göre CPU‘nun büyük çekirdeği 3.09 GHz frekansta çalışacak ve Snapdragon 865‘te bu değer 2.84 GHz olarak biliniyordu.

Bunlarla birlikte Note20+ 5G‘nin SM-N986U model numarasına sahip olması, Note10+ 5G‘nin SM-N976U model numarası ve Snapdragon kullanan Amerika versiyonu olması nedeniyle yüksek ihtimal yine Amerika varyasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın çekirdek skorlarına bakacak olursak, tekli çekirdekte 985 ve çoklu çekirdekte ise 3220 puan aldığı görülüyor. Bu cihazın prototip olduğunu düşünürsek değerlendirmek için oldukça erken.

Henüz Samsung tarafından Note20 serisi ile ilgili net bir bilgi yok. Fakat geçtiğimiz sene ağustos ayında Note10 detayları paylaşılmıştı. Bu sene de ağustos ayında Note20 serisinin detaylarının paylaşılmasını bekleyebiliriz.