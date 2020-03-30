Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M11 resmi olarak duyuruldu!
Geçtiğimiz günlerde tasarımı ve bazı özellikleri sızdırılan Samsung Galaxy M11, bugün tüm özellikleri ve renderlarıyla birlikte resmi olarak duyuruldu. Cihaz, basın açıklaması bile yapılmadan direk şirketin UAE web sitesine yüklendi.
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Samsung Galaxy M11 hangi teknik özelliklere sahip?
Samsung Galaxy M11, 6.4 inçlik HD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekran ile geliyor. Cihaz, ekranın sol üst köşesinde bulunan delikli bir selfie kamera tasarımına sahip. Şirket, cihazın işlemcisini henüz resmi olarak açıklamadı fakat Galaxy M11 sekiz çekirdekli 1.8 GHz taban frekansta çalışan bir işlemci ile geliyor olacak. Telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunacak. Düşük bir depolama alanına sahip olsa da microSD kart desteği ile bu açık kapanmış gibi görünüyor.
Galaxy M11, arka tarafta dikey olarak dizilen üçlü bir kamera düzenine sahip. Cihazın ana kamerasının 13 MP çözünürlüğü ve f/1.8 diyafram açıklığı bulunuyor. Telefonun ikinci kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram aralığına sahip, 115 derece görüş açısı sunan ultra geniş açılı bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy M11’in diğer kamerası ise portre çekimlerinde kullandığımız derinlik algılayıcı sensör olacak. Telefonun video kayıt çözünürlüğü 1080p/30fps ile sınırlandırılmış durumda. Ön taraftaki kameraya gelecek olursak 8 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamera bulunuyor.
Telefonun USB-C bağlantı noktasi ile şarj edilen 5000 mAh değerinde bir bataryası bulunuyor. Cihaz 197 gram ağırlığında, Bluetooth 4.2 bağlantısı ve 3.5 mm kulaklık girişi mevcut olarak gelecek. Galaxy M11‘in şaşırtıcı bir yanı ise NFC özelliğinin bulunmaması.
Samsung Galaxy M11‘in henüz çıkış tarihi ve hangi fiyattan piyasaya sunulacağı ise belli değil.
Akıllı Telefonlar
realme X2 serisi, Android 10 tabanlı realme UI arayüzüne kavuştu!
realme X2 serisi, Android 10 tabanlı yeni realme UI arayüzüne sonunda kavuştu. Gelen güncellemeyle birlikte Oppo’nun ColorOS işletim sistemini kullanan telefon artık realme UI 1.0 işletim sistemiyle yoluna devam edecek.
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Şirketin geçen sene duyurmuş olduğu telefon modelleri olan X2 ve X2 Pro sonunda kendi arayüzüne kavuştu. Android 10 tabanlı realme UI arayüzünün çalışmalarına geçtiğimiz Ocak ayında başlanmıştı. Şimdi ise iki cihazın da en yeni özelleştirme süreçleri sunan yeni arayüzü yayınlanmaya başladı.
Dağıtılmaya başlanan güncelleme, optimize edilmiş yeni gezinti sistemi, yeni kamera arayüzü gibi yenilikleri içinde barındırıyor. Özelliklerin bir kısmını aşağıda derledik:
- Arayüz, realme arayüzüne güncellendi.
- Yeni “Gerçek ‘Real’ Dizayn“, daha çekici görsellik ve verimli işlemler.
- Kullanıcı arayüzü optimize edildi ve tek elle kullanım geliştirildi.
- Optimize edilmiş Smart SideBar: Dosya yöneticisi ile birlikte Dosya Konsolu tekrar konumlandırıldı.
- OSIE görüntü efekti ve Bildirim yok alarmı kaldırıldı.
- Smart Sidebar’dan uygulamaları seçip ekrana taşıyarak varolan ekranı ikiye bölebiliyorsunuz. Örneğin, yukarıda YouTube açıkken alt tarafta Facebook’da gezinmeniz sağlanıyor.
- Yeni iki özellik eklendi: “Assistive Ball”a şefaflık seçeneği ve Tam ekran uygulamalarda “Assistive Ball”ı gizleme.
- Geliştirilmiş kayan pencere özelliğinden daha çok yararlanabiliyorsunuz. Seçeneklere daha fazla uygulama ekleme imkanı sunuldu.
- Odak Modu eklendi: Seçenek, hayata daha fazla odaklanmanıza yardımcı olmak için geliştirildi. Fonksiyon içerisine uygulama kurarak belli periyotlar için uygulamaların kapalı kalmasını tercih edebilirsiniz.
- Yeni kamera arayüzü eklendi
- Tüm geliştirmeleri buradan okuyabilirsiniz.
X2 ve X2 Pro cihazları yükseltmeyle birlikte, yazılım versiyonu A19’a güncelleniyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması
Redmi’nin Mart ayında tanıttığı Note serisine ait yeni modelleri Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırmasını sizler için yaptık.
Ekran-Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması
Karşılaştırma makalemize konu olan Redmi Note 9s, Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modelleri, 6.7″ ekranlar ile kullanıcılarına sunuluyor. Bu ekranlar 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahipler ve inç başına düşen piksel sayıları 395 seviyesinde. Söz konusu ekranlar damla şeklinde bir çentiği üzerinde barındırıyor. 495 nit parlaklık sunan, 20:9 formunda ki ekranlar HDR 10 teknoljisini destekliyor. Ekranlar üzerinde koruma teknolojisi olarak ise Corning Gorilla Glass 5 kullanılıyor. Sonuç olarak 3 cihazın da sahip olduğu ekran panellerinin tamamen aynı özellik ve boyutlara sahip olduğunu söylemek mümkün.
Performans-Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması
Performans tarafına geçtiğimizde Redmi Note 9s, Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max modellerinin kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 720G platformu yer alıyor. Orta sınıf kategorisinde bulunan platform, 2 adet 2.3 GHz hızında çalışan Kryo 465 Gold ve 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet Kryo 465 Silver olmak üzere 8 çekirdekli bir yapı sunuyor. 8 nm teknolojisi ile üretilen Snapdragon 720G platformu 64 bit mimarisine sahip. Bu platform grafik tarafında Adreno 618 yongasından gücünü alıyor. RAM ve depolama kapasitesine bakacak olursak, Redmi Note 9 Pro ve Note 9s modelleri kullanıcılarına 4GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ile 128 GB depolama kapasitesi sunuyor. Redmi Note 9 Pro Max burada diğer modellerden ayrılıyor. Cihazın 6 GB RAM’e sahip versiyonu 64 ve 128 GB depolama kapasitesi ile gelirken, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip bir versiyonu da bulunuyor. Her üç modelin de depolama tarafında UFS 2.1 teknolojisini kullandığını belirtmiş olalım.
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Kamera- Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması
Redmi Note 9 serisi modelleri konu kamera olduğunda da oldukça benzer özelliklere sahipler. Note 9s ve Note 9 Pro modelleri arka ve ön yüzlerinde bire bir aynı kamera modüllerine sahipler. Her iki cihaz ana kamera olarak 48 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm açılı bir lens kullanıyor. Bunun haricinde 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açı kamerası cihazlarda yer alıyor. Ayrıca 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens cihazların dörtlü kamera modülünü oluşturuyor. 4K 30 FPS’e kadar video çekebilme yeteneği bulunan kamera HDR çekimlere de destek sağlıyor. Modellerin delikli formdaki ekranları üzerinde bulunan ön kameralar 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Bunlara ek olarak ön kameraları ile HDR ve 1080p 30 FPS çekimler yapmak mümkün.
Redmi Note 9 Pro Max modeline baktığımızda, cihaz ilk olarak ana kamerası ile diğer modellerden ayrılıyor. Dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan cihaz ana kamera olarak 64 megapiksel çözünürlüklü ve f/1.9 diyafram açıklıklı, nispeten büyük boyutlu bir lens kullanıyor. Bu lense, 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir geniş açılı lens, 5 megapiksel çözünürlüklü bir makro çekim lensi ve 2 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcı lens eşlik ediyor. 5 ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip olan lensler f/2.4 diyafram açıklığına sahipler. Redmi Note 9 Pro Max modelini diğer modellerden ayıran bir diğer faktör ise ön kamerası. Ekran üzerinde ki damla çentik içinde bulunan ve 32 megapiksel çözünürlük sunan ön kamera 1080p 30 FPS videolar çekebiliyor.
Batarya- Redmi Note 9s vs Note 9 Pro vs Note 9 Pro Max karşılaştırması
Redmi Note 9s, 9 Pro ve 9 Pro Max modelleri aynı şekilde 5020 mAh kapasiteye sahip bataryalara sahipler. Note 9s ve 9 Pro modelleri 18 W hızlı şarja sahip cihazlar. Note 9 Pro Max modeli ise 33 W gücünde hızlı şarj destekliyor. Marka cihazın 30 dakikada %50 şarj olabildiğini söylüyor.
Akıllı Telefonlar
Meizu 17 ve Meizu 17 Pro’nun kamera dizilimi sızdırıldı!
Meizu‘nun yeni amiral gemisi serisi olan Meizu 17 serisi hakkında bu sene oldukça fazla sızıntı ve hayranların oluşturduğu konseptler gördük. Özellikle arka kameralar ile ilgili oldukça yaratıcı dizilimler ortaya çıktı. Ancak şu an ortaya çıkan sızıntılar, diğerlerine göre daha somut bilgiler içeriyor.
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Meizu 17 serisinin kamera tasarımı nasıl olacak?
Meizu 17’nin tasarımı ünlü bir blogger tarafından paylaşıldı. Paylaşılan tasarımlara göre bu akıllı telefon serisi, Samsung Galaxy S10+‘a benzeyecek ve enine bir kamera dizilimine sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde öğrendiğimiz bilgilere göre Meizu 17 serisi, dörtlü bir kamera dizilimi kullanacak. Görsellere baktığımızda, 5 adet yatay dizilmiş daire görüyoruz. Bunlardan dört tanesi kamera, ortadaki daire ise Meizu‘nun telefonlarında kullandığı halka LED flaş olacak.
Meizu, önceki amiral gemilerinde 48 MP Sony sensörleri kullanıyordu. Ancak önümüzdeki serinin Sony IMX689 veya IMX686 sensörü kullanacağı düşünülüyor. Yani daha yüksek MP’li ana kameralar görebiliriz. Ayrıca cihazda, eski serilere göre farklı olarak geniş açılı ve makro lensler olacağı tahmin ediliyor.
Ön tarafın tasarımına gelicek olursak, mevcut sızıntılar Meizu 17‘nin sağ üst tarafında bir selfie kamera konumlanacağını gösteriyor. Bunlar haricinde seri hakkında bilinen tek şey 5G’li bir Snapdragon yonga seti kullanacağı. Cihazın lansmanının ise önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanıyor.