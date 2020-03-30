Samsung Galaxy M11 resmi olarak duyuruldu!

Geçtiğimiz günlerde tasarımı ve bazı özellikleri sızdırılan Samsung Galaxy M11, bugün tüm özellikleri ve renderlarıyla birlikte resmi olarak duyuruldu. Cihaz, basın açıklaması bile yapılmadan direk şirketin UAE web sitesine yüklendi.

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Samsung Galaxy M11 hangi teknik özelliklere sahip?

Samsung Galaxy M11, 6.4 inçlik HD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekran ile geliyor. Cihaz, ekranın sol üst köşesinde bulunan delikli bir selfie kamera tasarımına sahip. Şirket, cihazın işlemcisini henüz resmi olarak açıklamadı fakat Galaxy M11 sekiz çekirdekli 1.8 GHz taban frekansta çalışan bir işlemci ile geliyor olacak. Telefonda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunacak. Düşük bir depolama alanına sahip olsa da microSD kart desteği ile bu açık kapanmış gibi görünüyor.

Galaxy M11, arka tarafta dikey olarak dizilen üçlü bir kamera düzenine sahip. Cihazın ana kamerasının 13 MP çözünürlüğü ve f/1.8 diyafram açıklığı bulunuyor. Telefonun ikinci kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram aralığına sahip, 115 derece görüş açısı sunan ultra geniş açılı bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy M11’in diğer kamerası ise portre çekimlerinde kullandığımız derinlik algılayıcı sensör olacak. Telefonun video kayıt çözünürlüğü 1080p/30fps ile sınırlandırılmış durumda. Ön taraftaki kameraya gelecek olursak 8 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamera bulunuyor.

Telefonun USB-C bağlantı noktasi ile şarj edilen 5000 mAh değerinde bir bataryası bulunuyor. Cihaz 197 gram ağırlığında, Bluetooth 4.2 bağlantısı ve 3.5 mm kulaklık girişi mevcut olarak gelecek. Galaxy M11‘in şaşırtıcı bir yanı ise NFC özelliğinin bulunmaması.

Samsung Galaxy M11‘in henüz çıkış tarihi ve hangi fiyattan piyasaya sunulacağı ise belli değil.