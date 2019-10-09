Samsung Galaxy Note 9’da, Android 10 testlerine başlandı!

Samsung, önümüzdeki sene çıkarması beklenen S serisi üzerinde çalışmaya başladı. Gelen raporlara göre şu anda üretici firma kullanacağı periskop kamera lenslerini test ediyor.

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Güney Kore’den gelen raporlar, Galaxy S11 için kullanacağı periskop lens teknolojisini test etmeye çok yakında başlayacak. Yeni kamera lensleri Kore menşeili şirket olan MecaTech Sistemleri tarafından üretildi.

Test soketlerinin donanımı son kez kontrol edilmeden önce üretici firma tarafından parçaların tedarik edilmesi gerekiyor. MecaTech, ToF modülleriyle birlikte düzenli olarak periskop kameralar üreten bir üretici.

Periskop kamera nedir? Ne işe yarar?

Periskop kamera teknolojisi, son zamanlarda birçok akıllı telefon üreticisinin tercih ettiği yeni bir teknolojidir. Bunlardan piyasa önünden en dikkat çekeni Huawei’nin geliştirmiş olduğu cihazlar denebilir. Lense giren görüntü, normal lenslerde 2 mercekten geçip 90 derecelik bir açı yapıyor.

Fakat Periskop lenslerde, mercekten geçen görüntü direkt olarak prizmanın içinden geçiyor. Bu da dijital kameraların avantajlarını arttırıyor. Sanki görüntü onlarca lensten geçmiş gibi davranıyor. Ortaya bu şekilde çok pürüzsüz fotoğraflar çıkabiliyor.

Yüksek çözünürlüklü kamera ile fark yaratacak!

Sızıntılar, Samsung’un Galaxy S11’de odak derinliğini yarıda bırakmak yerine 5x optik yakınlaştırmayı kullanacağını gösteriyor. Telefondaki ana kamera içerisinde Samsung Electro-Mechanics modülüne sahip 108 megapiksel bir kamera yer alacağı aktarıldı.

Ek olarak, Samsung’un cihaza spektometre desteği de ekleyeceği söylentiler arasında yer aldı. Bu sensör, objelerin içerisindeki kimyasal çözeltiyi analiz edebiliyor. Örnek verirsek, içecekler içerisindeki alkol oranı bu şekilde belirlenebiliyor ve yiyeceklerin kalorisi tahmin edebiliyor.

Sensör, belli ki S serisinden kaldırılacağı tahmin edilen kalp atış sensörünün boşluğunu doldurması bekleniyor.