Samsung, One UI 2.0 beta programını yakında başlatacak!

Akıllı telefon dünyasının önemli markalarından biri olan HTC, son dönemde kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Büyük oranda küçülen ve yeni ürün duyurma sıklığını azaltan marka, buna rağmen akıllı telefon üretimini tamamen bitirmeyi düşünmüyor.

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HTC yeni CEO’su kararlı konuştu: Mobil sektöre dönüş planımız var!

Tayvanlı marka, son olarak Ağustos ayında Wildfire X adlı giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli duyurmuştu. Ancak bu telefon da başka bir şirket tarafından marka lisanslama yoluyla üretiliyor. Bu yıl üst seviyeye yönelik herhangi bir cihaz duyurmayan HTC’nin yeni CEO’su Yves Maitres, buna rağmen geleceğe yönelik iyimser konuşuyor. Maitres’e göre şirket uzun süre önce tüm kaynaklarını VR birimine ayırdı ve akıllı telefon birimi geri planda kaldı.

Şansını son bir kez daha denemek isteyen HTC, üst seviye akıllı telefon pazarına geri dönmek için doğru zamanı bekliyor. Ancak marka pahalı ürünlerini yalnızca GSYİH değeri yüksek ülkelerde satışa sunacak. Gelişmekte olan ülkelerde ise giriş ve orta seviye ürün portföyü aynı şekilde devam edecek. Mobil cihazlar haricinde kârlılığı yüksek olan Vive VR ürün grubu da markayı temsil etmeyi sürdürecek.

Vive sanal gerçeklik ürünleri ile finansal açıdan dengeyi bulan HTC, bu yılın ikinci çeyreğinde gelirlerini %20.3 oranında arttırarak 91.2 milyon dolar seviyesine yükseltmişti. Markanın Hindistan pazarına geri dönmesi ve 5G yatırımlarına hız vermesi ile yakın dönemde tekrar kâra geçmesi bekleniyor.