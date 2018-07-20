Samsung Galaxy Note 9 stereo hoparlörlerle geliyor!

Samsung Galaxy Note 9 için geçtiğimiz günlerde bir görsel sızdırıldı ve bazı özellikleri kesinleşti. Yeni amiral gemisi Note 9 için yeni bir iddia ortaya atıldı ve bu iddiaya göre Note 9 modeli stereo hoparlörlerle gelecek.

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Samsung Galaxy Note 9 için kesinleşen özellikleri neler ?

Geçtiğimiz günlerde fotoğrafı sızdırılan ve Note 8 ile tasarım noktasında pek farkı bulunmayan Samsung’un yeni amiral gemisinin pil kapasitesi 4000 mAh olacak. Telefonun şarjının en yüksek parlaklık seviyesinde 2 güne kadar dayanacağını ve 25 saate kadar video izleme imkanı vereceği tahmin ediliyor. Öte yandan yeni amiral gemisinin diğer en önemli özelliklerden bir tanesi Galaxy S-Pen’in Bluetooth özelliğiyle gelmesi. Şirket tarihinde daha önce Bluetooth özellikli Galaxy S-Pen üretilmemişti.

Samsung’un yeni amiral gemisinin fotoğrafının sızdırılmasından sonra telefonun Galaxy S9’da bulunan stereo özellikli hoparlörün Note 9’da kullanılabileceği konuşuluyor. Stereo hoparlörlerin özelliği her hoparlöre farklı kanallardan ses iletmesidir. Örneğin bir müzik dinlerken ses bir hoparlörden müzik ise diğer hoparlörden gelecek. Bunların bir iddia olduğunu bu özelliklerin doğru olup olmadığını cihazın tanıtıldığından sonra kesinlik kazanacaktır.