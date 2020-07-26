Samsung Galaxy Note 20 Ultra, yeni videosuyla görüntülendi!

Samsung‘un yeni amiral gemisi serisi olan Samsung Galaxy Note 20 akıllı telefon serisinin resmi olarak tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Cihazın tanıtılmasına bu kadar az kalmışken ortaya pek çok yeni video ve detay çıkıyor. Bu kez serinin en pahalı modeli olan Galaxy Note 20 Ultra’nın canlı görüntüleri ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy Note 20 Ultra kim tarafından görüntülendi?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, popüler bir Youtube kanalı olan Sakitech tarafından canlı fotoğraflarıyla görüntülendi. Sakitech, fotoğrafların Johnny Trevino isimli izleyicisi tarafından ona ulaştığını belirtti. Fotoğraflar, hem önde hem arkada açık durumda çalışan bir Galaxy Note 20 Ultra‘yı gösteriyor. Görüntüler her ne kadar biraz bulanıkta olsa cihazın genel tasarımı hakkında bilgi veriyor. Telefonun kamera ünitesinin tasarımı ile geçmişte paylaşılan renderlar uyuşuyor. Ekranın etrafındaki çerçeveler ve özellikle alt taraftaki çerçevelerin oldukça ince olduğu göze çarpıyor.

Cihazın duyurusuna bu kadar az kalmışken ortaya çıkan bu görsellerin doğru olduğuna emin olabiliriz. Bu görseller, Ben Geskin tarafından da onaylandı.

Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modelinin resmi duyurusu 5 Ağustos’ta Galaxy Unpacked etkinliğinde gerçekleşecek. Satışların ise 27 Ağustos tarihinde başlaması bekleniyor. Yeni Galaxy Note 20 serisi cihazların fiyatları hakkında ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.