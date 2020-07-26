Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G, Çin’de 3C sertifikası aldı!
Samsung, Galaxy A serisine yeni bir 5G telefon ekleyecek. Koreli teknoloji devinin Samsung Galaxy A42 5G isimli cihazı Çin’de 3C sertifikası aldı. Cihazın 3C sertifikasını alması ile pil kapasitesi hakkında detaylı bilgilere sahibiz. Telefon, selefine göre oldukça önemli bir batarya yükseltmesine gidecek.
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Samsung Galaxy A42 5G nasıl bir batarya ile gelecek?
Samsung Galaxy A42 5G, Çin’in 3C sertifikasyon web sitesinde batarya özellikleriyle görüntülendi. Cihazın pilinin model numarası EB-BA426ABY ve pil kapasitesi 4.860 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy A42 5G, SM-A426B model numarasına sahipti. Bu yüzden pil ile uyuşan model numarası sebebiyle pilin Galaxy A42 5G‘nin bataryası olduğu tahmin ediliyor.
3C sertifikasına ortaya çıkan değerlere göre Galaxy A42 5G, 3.86V ile derecelendiriliyor. Şarj limiti ise 4.43V olarak karşımıza çıkıyor. Cihazdaki pilin hızlı şarj için 9V veya daha yüksek bir voltaj seviyesini destekleyip desteklemeyeceği merak konusu. Ancak bunun kesin olarak ortaya çıkması cihazın çıkış tarihine yakın bir süreçte gerçekleşecektir.
Galaxy A42 5G nispeten yeni yeni ortaya çıkan bir cihaz. Birkaç hafta önce Sammobile, cihazın 5G bağlantı özelliği ile geleceğini bildirmişti. Bu da Samsung’un A serisinin yeni telefonlarının artık 5G ile geleceğini gösteriyor. Galaxy A41‘de varolan düşük pil kapasitesinin bu modelde çözülmesi de cihaz açısından oldukça önemliydi.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, yeni videosuyla görüntülendi!
Samsung‘un yeni amiral gemisi serisi olan Samsung Galaxy Note 20 akıllı telefon serisinin resmi olarak tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Cihazın tanıtılmasına bu kadar az kalmışken ortaya pek çok yeni video ve detay çıkıyor. Bu kez serinin en pahalı modeli olan Galaxy Note 20 Ultra’nın canlı görüntüleri ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy Note 20 Ultra kim tarafından görüntülendi?
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, popüler bir Youtube kanalı olan Sakitech tarafından canlı fotoğraflarıyla görüntülendi. Sakitech, fotoğrafların Johnny Trevino isimli izleyicisi tarafından ona ulaştığını belirtti. Fotoğraflar, hem önde hem arkada açık durumda çalışan bir Galaxy Note 20 Ultra‘yı gösteriyor. Görüntüler her ne kadar biraz bulanıkta olsa cihazın genel tasarımı hakkında bilgi veriyor. Telefonun kamera ünitesinin tasarımı ile geçmişte paylaşılan renderlar uyuşuyor. Ekranın etrafındaki çerçeveler ve özellikle alt taraftaki çerçevelerin oldukça ince olduğu göze çarpıyor.
Cihazın duyurusuna bu kadar az kalmışken ortaya çıkan bu görsellerin doğru olduğuna emin olabiliriz. Bu görseller, Ben Geskin tarafından da onaylandı.
Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modelinin resmi duyurusu 5 Ağustos’ta Galaxy Unpacked etkinliğinde gerçekleşecek. Satışların ise 27 Ağustos tarihinde başlaması bekleniyor. Yeni Galaxy Note 20 serisi cihazların fiyatları hakkında ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, kamera özellikleri belli olmuş olabilir!
Samsung firmasının yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M51 yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın kamera özellikleri belli oldu.
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Samsung Galaxy M51, 64 MP ana kamera ile geliyor!
Samsung, M serisi cihazlarını geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni cihazı Galaxy M51 hakkında ortaya çıkan son bilgilere göre, cihazın kamera özellikleri ve kurulumu belli oldu. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre cihaz, dörtlü kamera kurulumu ile bizleri karşılayacak. Ana kameranın 64 MP olacağı iddia edilir iken, 12 MP değerinde ultra geniş açı kamerası ve henüz değerleri bilinmeyen iki kameranın daha cihazda yer alması bekleniyor. Tahmin edilen tasarım detaylarına göre cihaz, son dönemde Samsung yapımı telefonlarda göremeye çok alıştığımız delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılayacak. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusunun arka tarafa yerleştirilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz ay Geekbench üzerinde yapılan test sonuçları ortaya çıkan Samsung Galaxy M51, görünüşe göre gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerinin yer alması beklenen cihazın bataryasının ise daha önce görülmemiş kadar büyük olması bekleniyor. Ortaya atılan iddialara göre, 7000 mAh gibi güçlü bir bataryaya sahip olacak cihazda 15 W hızlı şarj desteği yer alacak. Çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yer almazken, ortaya çıkan bu gelişmelerin ardından cihazın sandığımızdan daha yakın bir tarihte bizlerle buluşması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A72 5G resmi olarak ortaya çıktı!
Oppo yeni orta seviye cihazı A72 5G modelinin resmi duyurusu yapıldı. Resmi sitede paylaşılan cihazın detaylı teknik özellikleri de belli oldu.
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Oppo A72 5G teknik özellikleri belli oldu!
Oppo bildiğiniz üzere, uygun fiyatlı 5G telefonlar için kolları sıvamıştı. Firmanın bu bağlamda çıkartmayı planladığı A72 5G resmi olarak tanıtıldı. Tasarım ve teknik özellik bakımından her detayın öğrenildiği cihazın, 4G versiyonlu modele göre bazı farklılıkları bulunuyor. MediaTek yapımı 5G özellikli Dimensity 720 SoC ile gelen cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile bizleri karşılıyor. 4G versiyonlu model ise bilindiği üzere Snapdragon 665 ile piyasaya çıkmıştı.
Tasarım detayları da netleşen Oppo A72 5G, 6.5 inç Full HD+ delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılıyor. Öte yandan ekranın 90 Hz yenileme hızına sahip olacağı öğrenildi. 4G versiyonlu modelde ise ekran yenileme hızı standart 60 Hz idi. 5G ile 5G‘siz model arasındaki en büyük fark ise kamera kısmında yer alıyor. Normal A72, toplamda beşli kamera kurulumuna sahip olurken, A72 5G ise önde bir arkada üç olmak ise dörtlü kamera kurulumu ile bizleri karşılamakta. Ön kamera, 8 MP değerini alırken, arka kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihazda, 18W hızlı şarj desteği yer alacak. Uygun fiyatlı 5G telefon olmayı planlayan cihaz, 270 dolarlık fiyat etiketine sahip.