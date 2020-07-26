Samsung Galaxy A42 5G, Çin’de 3C sertifikası aldı!

Samsung, Galaxy A serisine yeni bir 5G telefon ekleyecek. Koreli teknoloji devinin Samsung Galaxy A42 5G isimli cihazı Çin’de 3C sertifikası aldı. Cihazın 3C sertifikasını alması ile pil kapasitesi hakkında detaylı bilgilere sahibiz. Telefon, selefine göre oldukça önemli bir batarya yükseltmesine gidecek.

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Samsung Galaxy A42 5G nasıl bir batarya ile gelecek?

Samsung Galaxy A42 5G, Çin’in 3C sertifikasyon web sitesinde batarya özellikleriyle görüntülendi. Cihazın pilinin model numarası EB-BA426ABY ve pil kapasitesi 4.860 mAh olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy A42 5G, SM-A426B model numarasına sahipti. Bu yüzden pil ile uyuşan model numarası sebebiyle pilin Galaxy A42 5G‘nin bataryası olduğu tahmin ediliyor.

3C sertifikasına ortaya çıkan değerlere göre Galaxy A42 5G, 3.86V ile derecelendiriliyor. Şarj limiti ise 4.43V olarak karşımıza çıkıyor. Cihazdaki pilin hızlı şarj için 9V veya daha yüksek bir voltaj seviyesini destekleyip desteklemeyeceği merak konusu. Ancak bunun kesin olarak ortaya çıkması cihazın çıkış tarihine yakın bir süreçte gerçekleşecektir.

Galaxy A42 5G nispeten yeni yeni ortaya çıkan bir cihaz. Birkaç hafta önce Sammobile, cihazın 5G bağlantı özelliği ile geleceğini bildirmişti. Bu da Samsung’un A serisinin yeni telefonlarının artık 5G ile geleceğini gösteriyor. Galaxy A41‘de varolan düşük pil kapasitesinin bu modelde çözülmesi de cihaz açısından oldukça önemliydi.