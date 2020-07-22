Samsung Galaxy Note 20 Ultra, tüm özellikleriyle ortaya çıktı!

5 Ağustos’ta Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy Note 20 Ultra, bugün teknik özellikleriyle ve tasarımıyla birlikte ortaya çıktı. Bu sızıntı, Alman bir blogger olan WinFuture‘den geliyor.

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Samsung Galaxy Note 20 Ultra hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Galaxy Note 20 Ultra, 6.9 inçlik WQHD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip dinamik AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı 19.3:9 en/boy oranına ve Infinity-O tasarımına sahip olacak. Ekranın en çok öne çıkan özelliklerinden biri ise Gorilla Glass 7 kullanan ilk telefon olacak olması. Ön tarafta 10 MP çözünürlüklü çift piksel otomatik odaklamaya sahip selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu da ön tarafta ekran üstünde mevcut.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, arka tarafta 8K video çekebilen 108 MP ana kamera ile gelecek. Ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera eşlik edecek. Telefoto kamerasında 5x optik ve 50x space zoom bulunacak. Şirket, S20 Ultra‘da bulunan 100x zoomu bu telefonunda kullanmayacak. Note 20 Ultra, Avrupa’da Exynos 990 yonga seti ve 12 GB RAM ile satışa çıkacak. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı OneUI 2.x ile gelecek. Ayrıca cihaz, Xbox Game Pass ile 90 adet oyuna erişim sağlayabilecek.

Galaxy Note 20 Ultra, 30 dakikada %50 doluma ulaşacak 4.500 mAh pil ile gelecek. Diğer donanımsal özelliklerine baktığımızda ise 9 ms gecikmeli S-Pen Stylus desteği cihazda bulunacak. Cihazın 5G desteği, USB-C 3.2 bağlantı noktası, Bluetooth 5.x, NFC, Wi-Fi 6 desteği, IP68 sertifikası ve kablosuz şarj özelliği mevcut. Ses tarafında ise AKG stereo hoparlör telefona eşlik edecek.

Galaxy Note 20 Ultra, Mistik Bronz ve Mistik Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Fiyatlandırma tarafında ise 1000€’dan daha pahalı olması bekleniyor.