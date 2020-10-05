Samsung Galaxy Note 20 Ultra, DxOMark tarafından değerlendirildi!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeline ait DxOMark kamera puanı bugün itibarıyla yayınlandı. Model, aldığı 121 puan ile Galaxy S20 Ultra’nın 2 sıra gerisinde kalarak test edilen tüm telefonlar arasında 10. sıraya yerleşti.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ana kamera olarak 108 MP çözünürlüklü ve 1/1,33 inç boyutlu bir lens kullanıyor. Söz konusu lense 12 MP çözünürlüklü telefoto lens ve 12 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı lens eşlik ediyor.

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DxoMark ekibi yaptığı testlerde, cihazın doğru pozlama, hızlı otomatik odaklama ve yardımcı kameralar ile fotoğraf çekim performansının iyi olduğuna dikkat çekiyor. Cihazın S20 Ultra ile benzer şekilde birinci sınıf portre çekimler gerçekleştirdiği de belirtilenler arasında. Telefoto lens ile yapılan testlerde 4x yakınlaştırma seviyesinin üzerinde belirgin bir ayrıntı kaybı olduğu söyleniyor. Gece çekimleri ise doğru pozlama, renk ve detayların koruması ile beğeni kazanmış.

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Galaxy Note 20 Ultra, tutarsız yakınlaştırma, düşük ışık senaryolarında görünür derecede gürültü ve otomatik odaklama sorunları ile DxOMark ekibinin eleştirilerini almış. Cihaz ile yapılan 1600 farklı çekim sonrası fotoğraf puanı 130 olarak belirlenmiş.

Galaxy Note 20 Ultra genel fotoğraf çekim performansıyla Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Ultra ve iPhone 11 Pro Max gibi rakiplerinin gerisinde kalsa da 4K ve 30 fps video kayıt performansı tarafında oldukça beğenilmiş. Model yaklaşık 2 saatlik video çekim testinden 101 puan elde etmiş.

Video ve fotoğraf çekim performansları ile ortalamada 121 puan alan modelin test verilerini DxOMark internet sitesi üzerinden ayrıntılarıyla inceleyebilirsiniz.