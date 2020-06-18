Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20, ekran özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Samsung, Ağustos ayında yeni Note serisini tanıtacak. Bugün ise ortaya çıkan yeni bir raporda cihazın ekran özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Eğer bu rapor doğru ise Galaxy Note 20, Plus modelinden çok daha düşük bir ekrana sahip olacak. Hatta Galaxy Note 10’dan bile biraz daha düşük özellikli bir ekran olacağını söyleyebiliriz.
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Samsung Galaxy Note 20 ekranı hangi özelliklere sahip olacak?
Twitter‘daki ünlü sızıntıcılardan olan Ice Universe, Samsung Galaxy Note 20 ekranı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sızıntılara göre Galaxy Note 20, 1080p çözünürlüklü 60 Hz ekran tazeleme oranına sahip düz bir ekran ile gelecek. Galaxy S20 serisine baktığımızda bütün telefonların 120 Hz ekran tazeleme hızında olduğunu göz önüne alırsak, Galaxy Note 20‘de çok daha düşük özellikli bir ekran kullanmak Samsung‘un en üst modeli satabilme çabası gibi görünüyor.
I don't know what you think. For me, I can't accept any 60Hz mobile phone. It will cause me serious discomfort.
— Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2020
Geçtiğimiz sene de Samsung, Note serisinde taban modeli düşük tutarak yine üst modeli satmayı hedeflemişti. Fakat en azından Galaxy Note 10 serisinde kavisli bir ekran bulunuyordu. Galaxy Note 20 ise düz bir ekrana sahip olacak.
Samsung Galaxy Note 20 serisi, Ağustos ayında Samsung‘un Unpacked etkinliğinde canlı yayınla tanıtılacak. Etkinlikte Samsung‘un Galaxy Note 20 serisinin yanı sıra Galaxy Z Flip 5G‘nin ve Galaxy Watch 3‘ün tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Galaxy Fold 2‘de bu etkinlikte tanıtılabilir.
Akıllı Telefonlar
Elephone markası, bugün Türkiye’de satışa başlıyor!
Elephone markası, bugün Arena Bilgisayar güvencesiyle Türkiye’de satışa başlıyor. Şirket; U3H, PX, A7H, A6Max olmak üzere dört modelle birlikte raflarda yerini alacak.
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Dört farklı modelle raflardaki yerini alacak olan firmanın, pop-up kamera, çizilmeye dirençli ekran, 4.000 mah. güçlü bataryası gibi birçok yenilikçi özellikleri, kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.
Özellikle 8 GB RAM 256 GB hafıza özelliğine sahip olan U3H (3.499,00 TL) ile orta üst ve üst segmentten, 4 GB RAM 64 GB hafıza özelliği olan PX (2.199,00 TL) ve A7H (1.999,00 TL) ile orta segmentten, 4 GB RAM 64 GB hafıza özelliğine sahip A6MAX (1.799,00 TL) ile giriş segmentten pazar payı almayı planlıyor. (*Önerilen fiyatlar tüm ürünler için “Tavsiye edilen satış fiyatı”dır)
Elephone markasının Türkiye’de satacağı tüm telefonlar
Elephone U3H
●İşlemci: MTK P70
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.53’’FHD+Delgeç Ekran
●Hafıza: 8+256GB
●Kamera: 5MP+48MP
●Batarya: 3500mAh
●NFC+Kablosuz Şarj
●Yüz Tanıma
Elephone PX
●İşlemci: MTK 6763
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.53’’FHD+18.9 Full Ekran
●Hafıza: 4+64GB
●Kamera: Pop-up Camera
●Kamera: 16MP+0.3MP
●Batarya: 3300mAh
Elephone A7H
●İşlemci: MTK6763
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.41’’HD+Full Ekran
●Hafıza: 4+64GB
●Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP
●Batarya: 3300mAh
●Punch Hole Ekran
Elephone A6Max
●İşlemci: MTK 6762
●Yazılım: Android 9.0
●Ekran: 6.53’’HD+Damla Ekran
●Hafıza: 4+64GB
●Kamera: 16 MP/16MP+0.3MP
●Batarya: 3450mAh/3950mAh
●NFC veya Kablosuz Şarj
Akıllı Telefonlar
Realme, yeni kamera düzeni ve kulaklık üzerine çalışıyor!
Realme, geçtiğimiz Ağustos ayında Realme 5 ve 5 Pro modellerini duyurmuştu.Bu modellerin en önemli özelliği ise firmanın ilk 4 arka kamera dizilimine sahip olan telefonları olmasıydı.
Yeni kamera düzeni!
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Realme’nin Hindistan CEO‘su konumunda olan Madhav Sheth, şirketin Hindistan YouTube kanalındaki #AskMadhav serisinin son bölümünde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir kamera düzeni üzerinde çalışıldığı ve düzene sahip telefonların önümüzdeki aydan itibaren piyasada olacağı en önemli bilgiler arasında. Ayrıca Sheth, şirketin yeni tanıtılan X3 ve X3 Superzoom modellerinin de 25 Haziran’da Hindistan’da satışa çıkacağı bilgisini de verdi.
Üst düzey TWS kulaklıklar!
Sheth, şirketin üst düzey bir tam kablosuz TWS kulaklık üzerinde de çalıştığını ancak bununla ilgili detay veremeyeceğini ifade etti. Ayrıca Sheth, 55 inçlik bir akıllı televizyon üzerinde de calışmaların olduğunu ve önümüzdeki ay daha fazla detayı öğrenebileceğimizi de söyledi. Şirketin geçen sene Buds Air modeli ile beraber tanıtmış olduğu kablosuz şarj cihazı da bu aydan itibaren Hindistan’da satışa çıkmış olacak.
Realme C2’ye yeni güncelleme yakında!
Akıllı telefonların UI arayüzü ile ilgili de soruları cevaplayan CEO, Realme C2’nin Eylül ayında yeni bir güncelleme alacağını duyurdu. Sheth son olarak da şirketin akıllı televizyonların işlemcilerinde neden Mediatek markasını seçtiklerini, Buds Air Neo için yeni kırmızı ve yeşil renk seçenekleri hakkında da açıklamalarda bulundu.
Daha detaylı bilgiler için ilgili videoyu bu bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Doogee S88 Pro, 10.000 mAh kapasiteli bataryası ile geliyor!
Doogee S88 Pro geçtiğimiz gün özellikleriyle ortaya çıktı. Cihazın diğer telefonlarda pek bulunmayan özellikleri ve sağlamlığı ön plana çıkıyor. Telefonun tasarımı Iron Man’in kaskına benzer bir yapıda olup kenarları oldukça sağlam bir çerçeve ile geliyor.
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Doogee S88 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Doogee S88 Pro, 10.000 mAh kapasiteli pili ile oldukça ilgi çeken bir cihaz olacak. Cihazı farklı yapan bir diğer özellik ise arka tarafında Iron Man gözlerine benzeyen LED RGB ışıkları ve tasarımı. Telefonun yan tarafında özelleştirilebilir iki düğme bulunuyor. Bu düğmeler basış sayısına göre farklı işlevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca cihazın NFC desteği ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı şirketin kendi arayüzü bulunmakta.
Doogee S88 Pro, 19 saat boyunca aralıksız 3D oyunları oynatabiliyor. Ayrıca 5W ters kablosuz şarj desteği ile cihazı bir powerbank gibi kullanabilirsiniz. Telefonun kendi kablosuz şarj desteği ise 10W değerinde olacak. Cihazın çok konuşulan bir başka özelliği ise çok dayanıklı olması. S88 Pro, 1.5m pürüzlü yüzeye, 2m pürüssüz yüzeye kadar düşmeye dayanıklı. Bu testler 1000 kez tekrarlanmanın sonucunda sorunsuz bir şekilde tamamlanmış. Cihaz 1.5m suda 2 saat, 1m suda ise bir gün kalabiliyor. Ayrıca IP69K sınıfı bir telefon olduğu için yüksek basınç ve yüksek sıcaklıktaki suya ekstra dayanıklıdır.
Cihaz donanımsal anlamda neler sunuyor?
S88 Pro, aşırı soğuk ve sıcakta hatta yüksek nem ve asitte bile dayanıklılığını sürdürebilen bir cihaz. Donanımsal özelliklerine baktığımızda 6.3 inçlik 1080p çözünürlüklü bir ekranı bulunduğunu görüyoruz. Cihaz MediaTek Helio P70‘ten gücünü alıyor ve 6 GB RAM, 128 GB genişletilebilir depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta 21 MP çözünürlüklü ana kameranın bulunduğu üçlü bir dizilim mevcut. Eski olarak değerlendirebileceğimiz IMX230 sensörlü ana kamera 4K 30 fps video kaydı yapabiliyor. Ana kameranın dışında 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP derinlik algılayıcı sensör bulunuyor.
S88 Pro, ön tarafta damla çentikli 16 MP çözünürlü selfie kamerası ile geliyor. Genel olarak özelliklerine baktığımızda ise cihaz donanımsal anlamda orta segment fakat dayanıklılık, tasarım ve pil konusunda üst seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz şu anda Doogee Mall ve AliExpress üzerinden ön siparişe çıkmış durumda. Ön sipariş fiyatı 200$/180€ olacak fakat resmi çıkışın ardından 250$/225€ fiyatına yükselecek. İlk siparişler 21 Haziran tarihinde gönderilecek.