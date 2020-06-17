Akıllı Telefonlar
Doogee S88 Pro, 10.000 mAh kapasiteli bataryası ile geliyor!
Doogee S88 Pro geçtiğimiz gün özellikleriyle ortaya çıktı. Cihazın diğer telefonlarda pek bulunmayan özellikleri ve sağlamlığı ön plana çıkıyor. Telefonun tasarımı Iron Man’in kaskına benzer bir yapıda olup kenarları oldukça sağlam bir çerçeve ile geliyor.
İlginizi çekebilir: Huawei Enjoy 20 Pro, tüm özellikleriyle sızdırıldı!
Doogee S88 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Doogee S88 Pro, 10.000 mAh kapasiteli pili ile oldukça ilgi çeken bir cihaz olacak. Cihazı farklı yapan bir diğer özellik ise arka tarafında Iron Man gözlerine benzeyen LED RGB ışıkları ve tasarımı. Telefonun yan tarafında özelleştirilebilir iki düğme bulunuyor. Bu düğmeler basış sayısına göre farklı işlevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca cihazın NFC desteği ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Yazılım tarafında ise Android 10 tabanlı şirketin kendi arayüzü bulunmakta.
Doogee S88 Pro, 19 saat boyunca aralıksız 3D oyunları oynatabiliyor. Ayrıca 5W ters kablosuz şarj desteği ile cihazı bir powerbank gibi kullanabilirsiniz. Telefonun kendi kablosuz şarj desteği ise 10W değerinde olacak. Cihazın çok konuşulan bir başka özelliği ise çok dayanıklı olması. S88 Pro, 1.5m pürüzlü yüzeye, 2m pürüssüz yüzeye kadar düşmeye dayanıklı. Bu testler 1000 kez tekrarlanmanın sonucunda sorunsuz bir şekilde tamamlanmış. Cihaz 1.5m suda 2 saat, 1m suda ise bir gün kalabiliyor. Ayrıca IP69K sınıfı bir telefon olduğu için yüksek basınç ve yüksek sıcaklıktaki suya ekstra dayanıklıdır.
Cihaz donanımsal anlamda neler sunuyor?
S88 Pro, aşırı soğuk ve sıcakta hatta yüksek nem ve asitte bile dayanıklılığını sürdürebilen bir cihaz. Donanımsal özelliklerine baktığımızda 6.3 inçlik 1080p çözünürlüklü bir ekranı bulunduğunu görüyoruz. Cihaz MediaTek Helio P70‘ten gücünü alıyor ve 6 GB RAM, 128 GB genişletilebilir depolama alanı bulunuyor. Arka tarafta 21 MP çözünürlüklü ana kameranın bulunduğu üçlü bir dizilim mevcut. Eski olarak değerlendirebileceğimiz IMX230 sensörlü ana kamera 4K 30 fps video kaydı yapabiliyor. Ana kameranın dışında 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP derinlik algılayıcı sensör bulunuyor.
S88 Pro, ön tarafta damla çentikli 16 MP çözünürlü selfie kamerası ile geliyor. Genel olarak özelliklerine baktığımızda ise cihaz donanımsal anlamda orta segment fakat dayanıklılık, tasarım ve pil konusunda üst seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz şu anda Doogee Mall ve AliExpress üzerinden ön siparişe çıkmış durumda. Ön sipariş fiyatı 200$/180€ olacak fakat resmi çıkışın ardından 250$/225€ fiyatına yükselecek. İlk siparişler 21 Haziran tarihinde gönderilecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 20 Pro, tüm özellikleriyle sızdırıldı!
Huawei, 19 Haziran‘da Huawei Enjoy Pro‘yu resmi olarak tanıtacak. Bugün ise cihazın tüm özellikleri Digital Chat Station tarafından sızdırıldı. Ortaya çıkan sızıntılarda pek çok teknik özellik ve detaya ulaşabiliyoruz.
İlginizi çekebilir: Asus ROG 3, TENAA ve AnTuTu’da görüntülendi!
Huawei Enjoy 20 Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Enjoy 20 Pro, Dimensity 800 SoC yonga setinden gücünü alacak. Cihazın teknik özellik sayfasında RAM ve depolama alanı hakkında bir bilgi olmasa da diğer tüm teknik detaylara sahibiz. Cihaz yazılım tarafında Android 10 destekli EMUI 10.1 arayüzünü kullanacak. Enjoy 20 Pro, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Ön tarafta su damlası çentikli 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik/makro sensörü olabilecek kamera mevcut.
Enjoy 20 Pro, 22,5W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh kapasiteli pil ile gelecek. Ortaya çıkan bir teaser ile birlikte cihaz hakkında daha derinlemesine bilgilere ulaşıldı. Bu teaser ile telefonun yan tarafına edilmiş bir parmak izi okuyucusu, 5G desteği ve üç farklı renk seçeneği bulunacağı onaylandı.
Enjoy 20 Pro ile ilgili ortaya çıkan bir başka söylenti ise cihazın Enjoy Z 5G‘nin yeniden markalanmış bir modeli olabileceği yönünde. Firmalar Çin dışına ürünlerini bu tarz yeniden adlandırma ile çıkartabiliyorlar. İki gün sonra cihazın resmi tanıtımı gerçekleşecek ve orada her şeyi daha detaylı görebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21s tanıtıldı
Samsung Galaxy A21s modeli bugün resmi olarak tanıtıldı. Telefon, teknik özellikleriyle orta-üst segmente konumlanıyor.
Samsung Galaxy A21s Özellikleri
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A21 tanıtıldı.
Samsung Galaxy A21s, 720×1600 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik Infinity-O ekranıyla ve yüzde 82.8′lik ekran kasa oranı ile günümüz standartlarını yakalamış durumda. İşlemci kısmında ise Samsung’un kendi platformundan güç alan telefon, 8nm üretim teknolojisi ile üretilmiş Exynos 850‘ye sahip.
Cihazın diğer önemli özellikleri ise şöyle :
Ağırlık: 192 gram
Kamera
Arka: 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı kamera + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü
Ön: 13 MP
Ön ve arka kamera maksimum 1080p 30 FPS çözünürlükte video çekebiliyor.
RAM ve Depolama
Samsung Galaxy A21s üç farklı RAM ve depolama seçeneği ile geliyor: 3 GB RAM + 32 GB depolama , 4 GB RAM+ 64 GB depolama ve 6GB RAM+ 64 GB depolama
Batarya
Telefon, 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile karşımıza çıkıyor ve 15W hızlı şarj özelliğine sahip
Bağlantı Özellikleri:
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC,
Cihazın fiyatı ne kadar?
Hindistan’da tanıtılan Galaxy A21s‘in 4 GB RAM / 64 GB depolamaya sahip modelinin fiyatı 216 dolar olarak duyuruldu. 6 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip modeli almak için ise yaklaşık 240 dolar ödemeniz gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy M41, Samsung tarafından iptal edildi!
Samsung firmasının orta giriş seviyede çıkarmayı planladığı Galaxy M41 cihazını iptal etti. Gelen bilgilere göre firma, CSOT yapımı ekranları beğenmedi.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Watch 3’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
Galaxy M41 CSOT yapımı OLED ekran yüzünden iptal edildi!
Samsung, giriş ve orta seviye cihazlarını geliştirmeyi sürdürüyor. Firma özellikle son dönemlerde artan maliyetleri düşürmek için bazı cihazlarının ve serilerinin ekranlarını üçüncü parti firmalardan almaya karar verdi. Ancak Samsung bu amacında istediği sonuca ulaşamayacak gibi gözüküyor. Galaxy M41 serisi için CSOT ile anlaşan firma, gelen ekranları beğenmediği için seriyi komple iptal etme kararı aldı. Gelen bilgilere göre TCL firmasının sahip olduğu CSOT yapımı OLED ekranlar, Samsung‘un beklentilerinin altında kaldı ve firma da bu yüzden bütün seriyi iptal etme kararı aldı.
Galaxy M41 cihazının iptalinin ardından gözler ise Galaxy M51‘e çevrildi. Firmanın iptal edilen serinin üzerinde çok durmamasının sebebi olarak gösterilen M51’in geliştirilme süreci ise geçtiğimiz aylarda başlamıştı. A51 cihazına benzer olması beklenen M51 için herhangi bir ekran problemi ortaya çıkmamıştı. Benzer bir konuyu S21 serisi içinde yaşadığı iddia edilen firma, maliyetleri düşürmek açısından Çinli firmalar ile çalışmayı sürdürecek. Ancak görünüşe göre Galaxy S21 serisi üçüncü parti firmalar tarafından yapılan ekranlar ile gelmeyecek. Bakalım firma maliyet düşürme çabalarına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.