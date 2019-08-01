Samsung Galaxy Note 10 modelinde kulaklık jakı olmayabilir!

Samsung Galaxy Note 10 modelinde 3.5 mm kulaklık jakına yer verilmeyebilir. Telefonun kutusundan çevirici adaptörle çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Note 10 kulaklığı nasıl olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un üst düzey akıllı telefon ailesi Galaxy Note‘un yeni üyelerinin tanıtım tarihi yaklaşıyor. Cihazlar hakkındaki haberler ve iddialar da hızla artmaya devam ediyor. Son sızıntıya göre Galaxy Note 10‘da 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunmayacak.

Pek çok akıllı telefon üreticisi son yıllarda amiral gemisi telefonlarında kulaklık jakına yer vermemeye başlamışlardı. Samsung, portun en büyük savunucularındandı. Telefonlarının büyük bir bölümünde jaka yer veren şirketin son kararının kullanıcıların tepkisine yol açıp açmayacağı ise merak konusu.

MobileGeek sitesinin haberine göre Samsung, kullanıcıların gönlünü almak için kutu içerisinde dönüştürücü adaptör dışında aktif gürültü engelleme özelliğine sahip kablolu bir kulaklığa da yer verebilir.