Samsung Galaxy Note 10 Lite özellikleri ortaya çıktı!

Huawei, her türlü ambargoya rağmen bu yılı çok faal geçirdiğini söylemek mümkün. Son çeyreğe girdiğimiz şu günlerde Mate 30 ile sadece Çin sınırlarında bile yüksek satış rakamlarına ulaştığını görmekteyiz.

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Huawei, hatırlarsınız ki bu senenin başında yaptığı açıklamada 270 milyon telefon satmayı hedeflemişti. Fakat, ortaya çıkan krizin farklı bir yön alması, getirilen yaptırımların yan etkileri derken bu rakamın kıyısından köşesinden bile olsa bu rakamlara ulaşmasını düşünmüyorduk.

Sina Technology’in haberine göre Huawei Ceo’su Richard Yu’nun şirket içi toplantıda yaptığı açıklamalarda, bu yıl için toplamda 230 milyon telefon satacaklarını ön gördüğünü açıkladı. Huawei’nin ilerlediği yolda, bu demek oluyor ki 50 milyon yeni olarak sınıflandırılan cihaz satılmış olacak. Müşterilerin yılbaşı tatilinin gelmesine rağmen, firmanın yeni cihazlarına olan ilgilerini kaybetmeleri muhtemel.

Marka; ekim ayının sonunda, 200 milyon adetle bir kilometre taşını daha önce elde etmişti. Bu da ortalama olarak, haftada 5 milyon cihaz sattıkları anlamına geliyordu. Huawei, geçen senenin aynı döneminde 206 milyon ünite cihaz, 2017 yılında 153 milyon cihaz satmıştı.

Hala büyük bir ivme kateden firmanın ilerleyen dönemlerde firmanın cihazlarında Google ürünleri bulunmadığı için ilginin azalması bekleniyor. Umarız, bu sıkıntı Çin menşeili şirketin yerli işletim sistemini önümüzdeki sene çıkartmasıyla biraz olsun düzelebilir.