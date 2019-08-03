Samsung Galaxy Note 10 işlemcisi 7 Ağustos’ta tanıtılacak!

Samsung Galaxy Note 10 modelinde kullanılacak yeni Exynos işlemcisinin tanıtım tarihi Samsung Exynos‘un resmi Twitter hesabından açıklandı.

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Samsung Galaxy Note 10 işlemcisi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugüne kadar aynı yıl çıkardığı Galaxy S ve Galaxy Note telefonlarında aynı işlemciye yer veriyordu. Fakat bu yıl gelenek bozulacak gibi gözüküyor. Sızan çeşitli benchmark sonuçları ve haberlerde Galaxy Note 10 modelinde Galaxy S10 ailesinden daha farklı bir Exynos işlemcisinin kullanılacağı iddia ediliyordu.

Samsung Exynos‘un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla bu tahminler doğrulanmış oldu. S10 serisinde kullanılan Exynos 9820 işlemcisinin geliştirilmiş bir versiyonu olan işlemcinin Exynos 9825 olarak adlandırılması bekleniyor. Şirketin paylaştığı kısa tanıtım videosunda işlemciyi “gelişmiş”, “ileri seviye” ve “akıllı işlemci” olarak tanımlıyor. İşlemci Samsung Galaxy Note 10 ailesiyle beraber 7 Ağustos‘ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak ve teknik özellikleri netleşecek.

Bu işlemci değişikliğinin temel sebebinin eskiden Android dünyasının kralı olan Samsung‘un tahtının Huawei ve Xiaomi tarafından sallanması olduğu söylenebilir. Teknolojik ve tasarımsal yenilikler getiren rakiplerinden kendini ayıramayan şirketin çıkardığı son amiral gemisi telefonları kullanıcılarda ve sektörde eskisi kadar heyecan uyandırmıyor. Bu ufak işlemci değişikliğinin bu durumu değiştirmeye yetip yetmeyeceğini ileride göreceğiz.

Amerika ve Güney Kore gibi dünyadaki birkaç ülkede satışa sunulacak Galaxy Note 10‘lar ise Galaxy S10‘da da kullanılan Snapdragon 855 işlemcisinden güç alacaklar. Paylaşılan benchmark test sonuçları, Exynos 9820‘nin aksine 7 nm teknolojisiyle üretilen 9825’in performans bakımından Snapdragon 855‘den geri kalmadığını gösteriyor.