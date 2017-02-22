Samsung Galaxy Modelleri ile Windows 10 Entegre Çalışacak

Samsung, Flow Android uygulamasını herhangi bir Windows 10 cihaz ile birlikte çalışabilecek şekilde değiştirmeye hazırlanıyor.

Samsung bunu ilk olarak geçtiğimiz yıl Windows 10 işletim sistemi TabPro S üzerinde yüklü olan Samsung Flow uygulaması ile göstermişti. Bu özellik sayesinde kullanıcılar akıllı telefonda yer alan parmak izi okuyucuyu kullanarak Windows 10 işletim sistemli tabletin ekran kilidini açabiliyordu.

Şirket şimdi bu özelliği herhangi bir Windows 10 bilgisayar ile çalışabilecek şekilde geliştiriyor. Bu özellik Microsoft’un Nisan ayında yayınlayacağı Windows 10 Creators Güncellemesi ile gelmesi bekleniyor. Samsung bir süredir Microsoft’un Windows Hello Companion Device Framework’ünü kullanıyordu. Bu sayede parmak izi ile cihazın ekran kilidini açmak mümkün oluyor. Yeni Windows 10 güncellemesi ile artık bu özellik Windows 10 işletim sistemine sahip her bilgisayarda olacak.