Samsung Galaxy M62, 3 Mart’ta Uzak Doğu’da piyasaya çıkıyor

Samsung‘un Filipinler‘deki mağazası ve Samsung Malezya‘nın Facebook hesabı, Galaxy M62‘nin 3 Mart‘ta resmiyet kazanacağını doğruladı. Telefona ait bir de lansman görseli mevcut. Samsung Galaxy M62, Galaxy F62 modelinin farklı isimli versiyonu. Lansman afişine göre cihaz siyah ve mavi renk alternatifleri sunacak. Galaxy F62; Hindistan‘da Siyah, Mavi ve Yeşil gibi renklerle piyasaya çıkmıştı.

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Samsung Galaxy M62 teknik özellikleri

Samsung Galaxy M62, gücünü amiral gemisi sınıfı Exynos 9825 yonga setinden alacak. Bunun yanında 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Telefon ekranı Full HD +, 6,7 inç ve AMOLED olacak. Ayrıca parmak izi okuyucu da ekrana entegre olacak.

Samsung Galaxy M62, 32 MP ön kameraya sahip. Arka tarafında ise 64 MP birincil, 12 MP ultra geniş açılı, 5MP makro ve 2 MP derinlik algılayıcı kameralar olacak. Telefon enerjisini 25 W hızlı şarj destekleyen 7.000 mAh kapasiteli pilden alacak. Ayrıca telefon One UI 3.1 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile çalışacak.

Samsung Galaxy M62’nin satış fiyatı hakkında bir bilgi mevcut değil. Ancak Galaxy F62’nin 6 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu Hindistan’da 23.999 Rs (~ 331 $) fiyattan piyasaya çıkmıştı. 8 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu ise 25.999 Rs (~ 359 $) fiyattan piyasaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz ay telefonun Geekbench 5 skoru ortaya çıkmıştı. Galaxy M62; tek çekirdekte 763, çok çekirdekte 1952 puan alıyor. Phablet boyutundaki cihaz iddialı özellikleri ile dikkat çekiyor.

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