Samsung Galaxy M52 5G’nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung‘un yeni orta segment modeli Galaxy M52 5G‘nin tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte karşınıza tüm özellikleri ile Samsung Galaxy M52 5G.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy M51, kısa sürede Samsung‘un en çok beğenilen modelleri arasında yerini aldı. Uygun fiyatı ve yüksek özellikleri ile herkesi büyüleyen Galaxy M51, şimdi yerini bir üst modeline bırakmaya hazırlanıyor.

Samsung’un M serisinin güçlü modeli Galaxy M52 5G bir süredir konuşulan bir cihazdı. Geçtiğimiz haftalarda hakkında bazı bilgiler aldığımız Galaxy M52, şimdi tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. Gelin hiç vakit kaybetmeden Samsung’un yeni orta segment modeli Galaxy M52 5G’ye göz atalım. İşte Galaxy M52’nin tüm özellikleri.

İlginizi Çekebilir: Epic Games toplam 125 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz hale getirdi!

Samsung Galaxy M52 5G tüm özellikleri!

Samsung‘un yeni orta segment modeli Galaxy M52 gelen sızıntılara göre üzerinde 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran taşıyacak. Bu ekranın hemen üzerinde 32MP‘lik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerasına sahip olan Galaxy M52 5G, arka tarafında toplamda dört adet kamera taşıyacak.

Ana kamera olarak 64MP‘lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamerayı kullanan Galaxy M52, bunun hemen yanında 12MP‘lik f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamerayı konumlandıracak. 5MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir derinlik sensörüne de sahip olacak olan cihaz, yine 5MP’lik bir makro kameraya da sahip olacak.

Performansını çok yüksek ihtimalle Qualcomm’un Snapdragon 778G yonga setinden alacak olan Samsung Galaxy M52, 6GB veya 8GB RAM bellek ile birlikte gelecek. İki vesiyon ile karşımıza çıkması beklenilen Galaxy M52‘nin aynı zamanda sadece 128GB depolama sunacağı da söyleniliyor. Yani eğer sızıntılar doğruysa versiyonların birinin 6GB / 128GB, bir diğerinin ise 8GB / 128GB olması gerekiyor. Ancak bu konuda şimdilik net bir bilgi yok.

Batarya olarak 15W hızlı şarj destekli 5000mAh‘lik bir pil taşıması beklenilen Galaxy M52, microSD desteği de sunacak. İşletim sistemi tarafında Android 11 tabanlı One UI 3.1‘i kullanacak olan Samsung Galaxy M52‘nin son olarak 164 x 75 x 7 mm boyutlarında olduğunu ve 175 gram ağırlığında olduğunu biliyoruz. Galaxy M51’in 213 gram ağırlığında olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Samsung’un kullanıcıların tepkisine değer verdiğini de görüyoruz.

Bunun dışında Galaxy M52’ye ait başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak Galaxy M32’nin 90Hz ekran taşıdığını düşündüğümüzde, Galaxy M52‘nin 60Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi ayıp olur. Performans tarafında şimdilik gayet yeterli özellikler taşıyan Galaxy M52 umarız ekran tarafında 90-120Hz gibi bir yenileme hızı ile gelir.

Gelen sızıntılar doğruysa biz genel olarak Galaxy M52’yi beğendik. Sizce Galaxy M52 5G‘nin özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Galaxy M52 bilinen teknik özellikleri!