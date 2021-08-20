Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M52 5G’nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!
Samsung‘un yeni orta segment modeli Galaxy M52 5G‘nin tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte karşınıza tüm özellikleri ile Samsung Galaxy M52 5G.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy M51, kısa sürede Samsung‘un en çok beğenilen modelleri arasında yerini aldı. Uygun fiyatı ve yüksek özellikleri ile herkesi büyüleyen Galaxy M51, şimdi yerini bir üst modeline bırakmaya hazırlanıyor.
Samsung’un M serisinin güçlü modeli Galaxy M52 5G bir süredir konuşulan bir cihazdı. Geçtiğimiz haftalarda hakkında bazı bilgiler aldığımız Galaxy M52, şimdi tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. Gelin hiç vakit kaybetmeden Samsung’un yeni orta segment modeli Galaxy M52 5G’ye göz atalım. İşte Galaxy M52’nin tüm özellikleri.
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Samsung Galaxy M52 5G tüm özellikleri!
Samsung‘un yeni orta segment modeli Galaxy M52 gelen sızıntılara göre üzerinde 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran taşıyacak. Bu ekranın hemen üzerinde 32MP‘lik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir selfie kamerasına sahip olan Galaxy M52 5G, arka tarafında toplamda dört adet kamera taşıyacak.
Ana kamera olarak 64MP‘lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamerayı kullanan Galaxy M52, bunun hemen yanında 12MP‘lik f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamerayı konumlandıracak. 5MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir derinlik sensörüne de sahip olacak olan cihaz, yine 5MP’lik bir makro kameraya da sahip olacak.
Performansını çok yüksek ihtimalle Qualcomm’un Snapdragon 778G yonga setinden alacak olan Samsung Galaxy M52, 6GB veya 8GB RAM bellek ile birlikte gelecek. İki vesiyon ile karşımıza çıkması beklenilen Galaxy M52‘nin aynı zamanda sadece 128GB depolama sunacağı da söyleniliyor. Yani eğer sızıntılar doğruysa versiyonların birinin 6GB / 128GB, bir diğerinin ise 8GB / 128GB olması gerekiyor. Ancak bu konuda şimdilik net bir bilgi yok.
Batarya olarak 15W hızlı şarj destekli 5000mAh‘lik bir pil taşıması beklenilen Galaxy M52, microSD desteği de sunacak. İşletim sistemi tarafında Android 11 tabanlı One UI 3.1‘i kullanacak olan Samsung Galaxy M52‘nin son olarak 164 x 75 x 7 mm boyutlarında olduğunu ve 175 gram ağırlığında olduğunu biliyoruz. Galaxy M51’in 213 gram ağırlığında olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Samsung’un kullanıcıların tepkisine değer verdiğini de görüyoruz.
Bunun dışında Galaxy M52’ye ait başka bir bilgi bulunmuyor. Ancak Galaxy M32’nin 90Hz ekran taşıdığını düşündüğümüzde, Galaxy M52‘nin 60Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi ayıp olur. Performans tarafında şimdilik gayet yeterli özellikler taşıyan Galaxy M52 umarız ekran tarafında 90-120Hz gibi bir yenileme hızı ile gelir.
Gelen sızıntılar doğruysa biz genel olarak Galaxy M52’yi beğendik. Sizce Galaxy M52 5G‘nin özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Galaxy M52 bilinen teknik özellikleri!
- Ekran: 6.7 inç Super AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 778G
- RAM: 6GB / 8GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 32MP f/2.2
- Arka Kamera: 64MP + 12MP + 5MP + 5MP
- Batarya: 5000mAh, 15W hızlı şarj desteği
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, 33W Hızlı Şarjı Destekleyecek
Google, geçtiğimiz günlerde Pixel 6 ve Pixel 6 Pro’yu tüm dünyaya resmi olarak tanıttı. Amiral gemisi olan bu telefonlar yeni bir tasarım ve çoklu renk seçenekleriyle beraber gelecek. Kesin lansman tarihi henüz belli değil. Ancak lansman tarihinin açıklanmasını beklenirken Yogesh Brar adlı kullanıcı yakında çıkacak Pixel 6 telefonların 33W hızlı şarj desteği olacağını öğrendi.
Bu durum Pixel telefonlar için büyük bir adım olacak. Ancak bu büyük adımın diğer amiral gemileri ile kıyaslanması doğru olmaz. Bu bilginin dışında Yogesh Brar, Google’da bulunan kaynaklarından şirketin genel merkezinde çok sayıda 33W şarj adaptörlerinin olduğunu söylemekte. Ancak bunların kutularda olmayacağını bildirmek istiyoruz. Muhtemelen test amaçlı üretim yapılıyor veya Google şarj adaptörlerini Hızlı Şarj özelliği ile beraber ayrı olarak satışını yapacak.
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Hızlı Şarj dışında, son zamanlarda katlanabilir Pixel cihazlar hakkında çok fazla söylentiler oluşmaya başladı. Google kaynaklarından aldığı bilgiye göre Yogesh, katlanabilir Pixel cihazların projesinin ertelendiği söylemekte. Yayınlanmış bir lansman tarihi olmadığı için tüm bunlar kaynaklardan alınmış bilgi olarak kalmaya devam edecek.
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Akıllı Telefonlar
Android Telefonunuzu Yüz İfadeleriniz İle Kontrol Edin
Android’de uzun zamandır geliştiriciler engelli kişilere yardım etmeyi amaçlayan uygulamalar ve deneyimler oluşturmak amacıyla Erişilebilirlik Paketi kullanmakta. Android Erişilebilirlik Paketi son güncellemesi ile kullanıcıların cihazlarını yüz ifadeleri ile kontrol edebileceği bir yöntem ekliyor.
Android Erişilebilirlik Paketi uygulaması Beta sürümü olan 12.0.0 ile, Pixel telefonlara sunulan Android 12 dördüncü beta yazılımına dahil edildi. Güncellenen uygulama Android Erişilebilirlik Paketi, erişilebilirlik hizmetlerinden biri olan Anahtar Erişimine “Kamera Anahtarı” bölümünü ekliyor. Anahtar Erişimi, dokunmatik ekranı kullanmadan Android cihazınız ile etkileşim kurmanıza olanak sağlayan araçlar içermekte.
Kamera Anahtarları şu anda 6 adet hareketi ayarlamayı desteklemekte. Android 12 Beta sürümleri bittiğinde bu listenin çoğalması büyük bir olasılıktır.
Kontrol Edebileceğiniz Yüz İfadeleri
- Açık Ağız
- Gülümseme
- Kaşları Kaldırma
- Sola Bakma
- Sağa Bakma
- Yukarı Bakma
Yüz İfadeleriniz İle Yapabileceğiniz Eylemler
- Kamera Anahtarını Duraklatma
- Otomatik Taramayı Aç/Kapat
- Uygulama Seçme
- Önceki/Sonraki
- Dokun ve Basılı Tut
- İleri/Geri Kaydır
- Ana Sayfaya Git
- Geri Git
- Bildirimler
- Hızlı Ayarlar
- Genel Bakış
Kamera Anahtarı özelliği aktif olduğu zaman, bildirim çubuğunda gözüken bir simge gözükecektir. Android 12 güvenlik gereği kameraya her erişim olduğunda bu simge gözükecektir, ilk başta biraz gereksiz gelebilir. Ancak, Android 11 cihazlarında kullanıldığında bildirim çubuğunda bu simge gözükmeyecektir.
Uygulamayı Nasıl Edinebilirim ?
Uygulamayı resmi yollardan yüklemek için beta kullanıcısı olmanız gerekmektedir veya Android 12 güncellemeleri alan bir Pixel cihaza sahip olmanız gerekmektedir. Bunun dışında apk dosyası yükleyerek kullanıma başlayabilirsiniz. Apk’yı APKMirror sitesinden ulaşabilirsiniz.
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