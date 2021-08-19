Oyun
Epic Games toplam 125 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz hale getirdi!
Epic Games‘in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. İşte Epic Games‘in ücretsiz hale getirdiği toplamda 125 TL değerinde olan iki yeni oyun.
Her hafta bir veya birkaç oyunu ücretsiz olarak sunan Epic Games, bu hafta iki yeni oyunla daha karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta ücretsiz olan oyunların tarihi dolar dolmaz yeni oyunlarını kullanıcılara sunan Epic Games, bu hafta toplam 125 TL değerinde olan iki oyunu daha ücretsiz yaptı.
Bugün başlayan kampanya ile Yooka-Laylee ve Void Bastards adındaki iki oyunu ücretsiz hale getiren Epic Games, 26 Ağustos tarihine kadar bu oyunları ücretsiz olarak sunacak. 26 Ağustos saat 18.00‘da sona erecek olan kampanya, bu iki oyuna ücretsiz olarak sahip olmanızı sağlıyor. Peki nedir bu oyunlar? Gelin oyunların hikayelerine ve sistem gereksinimlerine kısaca göz atalım. Şimdiden 26 Ağustos’a kadar ücretsiz olan bu iki oyunu kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
İlginizi Çekebilir: 400 Beygir Gücündeki 2023 Nissan Z Tanıtıldı!
İçindekiler
Void Bastards!
Nişancılığı ve zekayı bir arada kullanmanızı isteyen Void Bastards, resimlerden de göreceğiniz gibi bir strateji nişancı oyunu. Birinci şahıs nişancı olarak görev aldığınız oyunda hem silah kullanıp ateş etmeniz, hem de ayaktakımını Sargasso Nebulasından çıkarmanız gerekiyor. Bu esnada birçok düşman ile savaştığınız oyunda, uzay gemilerindeki birçok tehlikeden korunmanız gerekiyor.
Void Bastards minimum sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 – 64bit
İşlemci: Dört çekirdek, 1.8 Ghz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GTX 660 2GB / AMD Radeon 7850 2GB
Depolama: 6GB
Void Bastards önerilen sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 – 64bit
İşlemci: Intel i7-2600K / AMD FX-8350
RAM: 16GB
Ekran Kartı: GTX 970 4GB / AMD R9 290 4GB
Depolama: 6GB
Yooka-Laylee!
Diğer oyundan farklı olarak açık dünya platform oyunu olan Yooka-Laylee, dost ikili Yooka ve Laylee’nin maceralarını içeriyor. Devasa bölüm sonu canavarları, maden arabası mücadeleleri, arcade oyunları, quiz yarışmaları, çok oyunculu oyunlar gibi birçok detayı içerisinde barındıran Yooka-Laylee, eğlenceli vakit geçirmenize olanak sağlıyor. İçerisinde birçok bulmaca ve platform mücadelesi de bulunan oyun, yeni dünyaların kilidini açmanızı da istiyor.
Yooka-Laylee minimum sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 7 64bit
İşlemci: Intel i5-2500 3.3 Ghz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTS450 / AMD Radeon 6850HD
Depolama: 9GB
Yooka-Laylee önerilen sistem gereksinimleri!
İşletim Sistemi: Windows 10 – 64bit
İşlemci: Intel i5-2500 3.3 Ghz
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTS450 / AMD Radeon 6850HD
Depolama: 9GB
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
e-Spor
Monster Notebook #WASD etkinliğiyle oyun dünyasının geleceğine ışık tuttu
Yılın en büyük online etkinliklerinden Monster #WASD 30 Haziran Çarşamba akşamı yapıldı. Monster Notebook’un bu yıl ilkini düzenlediği etkinlik heyecan verici birçok yeniliğe ev sahipliği yaptı. Teknolojiden oyuna ve e-spora, kreatif içerik üreticiliğinden girişimciliğe pek çok alandaki gelişmelerin paylaşıldığı Monster #WASD’a şirketin yeni yatırım duyuruları damgasını vurdu.
Bakmakta fayda var: Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 888+ yonga setiyle geliyor!
Monster Notebook’un oyun ve teknoloji dünyasına dair keşfettiği çözümleri ve geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla paylaştığı Monster #WASD, 30 Haziran Çarşamba akşamı yapıldı. Etkinlikte Monster Notebook, yeni ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmanın yanı sıra oyuncular, espor hayranları, kreatif içerik üreticileri ve girişimciler için hayata geçirdiği projelerini tanıttı. Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şirketin yeni yatırımları hakkında yapılan açıklamalar ise Türkiye’deki ve yurt dışındaki Monster Notebook kullanıcılarına müjde oldu. Etkinlikte sahne alan Monster Oyun Müzikleri Orkestrası’nın performansı ise müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Monster #WASD’ta öne çıkan başlıklar ise şöyle;
İçindekiler
Yeni nesil teknolojiye sıçrayış
Tanıtımı yapılan ürünler arasında Monster Notebook’un performans değerleriyle şaşırtan yeni model dizüstü bilgisayarları, Pusat serisi yeni oyuncu aksesuarları, mekân bağımsız çalışanlar için geliştirilen EV-OFİS ürünleri ve yayıncılar için üretilen streaming ekipmanları öne çıktı. Monster Notebooklar ve Monster Pusat markaları ile son bir senede 100 binden fazla ürün satışı gerçekleştiğini açıklayan şirket, haziran ayı ortasında satışa çıkardığı yeni ürünleriyle kullanıcılarına daha fazla performans, daha fazla güç ve daha fazla mobilite sözü verdi.
Monster Notebook dizüstü bilgisayarlar, Intel’in daha fazla performans sağlamak için gerekli olan işlem parçacığı ve çekirdek sayısını düşüren 11. nesil işlemcilerinin yapay zekâ teknolojisi ve yeni 30 serisi NVIDIA ekran kartlarının, RT Çekirdeklerinin, Tensör Çekirdeklerinin ve duraksız işlem özelliğine sahip çoklu işlemcilerin performans değerleri ile yeni bir seviyeye geçiş yaptı. Abra, Tulpar, Semruk, Huma ve Markut serisinin yeni nesil teknolojisini ekran deneyimi, ergonomi, hafiflik ve estetik tasarımlar tamamlıyor.
PUSAT aksesuarlarda yalnızca 2021’in ilk yarısında yüzde 128 oranında büyüme
Geçtiğimiz senelerde mouse, mousepad, mekanik RGB klavye, notebook cooler, headset ve gamepad’lerden oluşan PUSAT serisini bu sene yepyeni ürünlerle zenginleştiren Monster Notebook, oyun deneyiminin arttırmaya devam ediyor. Pusat Pro Flight stick, Pusat Web Cam, Pusat USB yayıncı mikrofonu, Dockstation, Aryond A32 gaming monitör ve suya dayanıklı bluetooth hoparlör Bukra ile aksesuar portföyünü genişleten marka bu sayede 2021’in ilk yarısında PUSAT serisinin gelirlerinde yüzde 128 oranında büyüme elde ettiğini açıkladı.
Son yıllarda hızla yükselişe geçen streaming servislerini dikkate alan marka, bir yayıncının oyun oynayarak kayıt alabileceği ve yayın yapabileceği bir yayın ortamı için ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanları bir arada sunuyor. Örneğin; RTX 30 Serisi 11. nesil Tulpar bilgisayar ile maksimum performansa, Aryond 27’de akıcı ve gerçekçi görüntüye, Monster Pusat USB Mikrofonda net, pürüzsüz ve temiz bir sese ve Monster Pusat Web Cam ile de yüksek kalite ve gerçekçi görüntüye erişmek aynı ortamda mümkün.
Kreatif içerik üreticileri için marka elçiliği programı: Monster Ambassador Program
Dijital dünyadaki içerik üreticilerini desteklemek için hayata geçirilen program tüm platformlardaki içerik üreticileri için geçerli. Monster Ambassador Program, kısa adıyla MAP, kapsamında Monster Notebook, içerik üreticilerine ekipman ve cihaz desteği sağlıyor. Programa katılanlar MAP sistemi üzerinden ihtiyaçları olan cihaz veya aksesuarları seçerek belirlenen süreler dahilinde cihazları kullanabiliyor ve bu ürünler hakkında kendi platformlarında paylaşım yapıyorlar. Böylelikle içerik üreticileri kendi ekipman ihtiyaçlarını karşılarken tüm Monster ekosistemini deneyimleyip takipçileri ile bu tecrübelerini paylaşabilecekler. Büyük ödüllü yarışmalara da ev sahipliği yapacak Monster Ambassador Program’ın başvuruları 30 Haziran itibariyle açıldı.
Intel Monsters Reloaded: amatör veya profesyonel fark etmeksizin tüm oyuncuların katılabilecek
Monster Notebook’un geçtiğimiz sene sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı evde kalan oyun severler için ilkini hayata geçirdiği espor etkinliği Monsters Reloaded, bu sene Intel’in partnerliğinde çok daha büyük kapsamlı olarak gerçekleşiyor. CS:GO, Valorant, Rocket League, Fortnite, Minecraft gibi en sevilen oyunların turnuvalarını kapsayan Intel Monsters Reloaded; açık turnuvalar, akademi turnuvaları ve haftalık eğlenceli turnuvaları ile her hafta oyun içerikleri sunacak. Altı ay sürecek etkinlikte 10 binden fazla oyuncunun ağırlanması hedefleniyor. Her seviyeden oyuncuya fırsatlar sunan etkinlik festival havasında geçecek.
İstanbul Kartal’da dev bir Monster Notebook showroom ve operasyon merkezi
Monster #WASD’ta yeni yatırımlarını da kullanıcılarıyla paylaşan Monster Notebook, Kartal’da toplam 6.000 m2’lik dev bir showroom ve operasyon merkezi açacağını duyurdu. Üretim, lojistik, teknik servis ve müşteri deneyim alanı olarak hizmet sunacak bu yeni yatırımın 2021 içinde tamamlanması bekleniyor. Günde 1.000 adet notebook üretebilecek kapasiteye sahip bu yeni merkez ile Türkiye ve Avrupa operasyonlarını güçlendirmeyi hedefleyen şirket, bu merkezin aynı zamanda oyun ve espor dünyası için bir buluşma noktası olmasını amaçlıyor.
Üretim ve teknik servis merkezlerinin yanı sıra bir de shoowroom alanını barındıran bu yer; içinde simülasyonların yer aldığı, creative, business ve gaming konseptine özel ürünlerin kendi atmosferlerine ait alanlarda sunulduğu bir tasarıma sahip olacak. Bu alanda espor takipçilerine özel turnuvaların gerçekleşeceği yaklaşık 250 kişilik bir alan da hayata geçecek.
İstanbul Avrupa Yakası’nda mağaza müjdesi
İstanbul’da yaşayan müşterilerinin yüzde 60’ının Avrupa Yakası’nda ikamet ettiğini ve bu sebeple kullanıcılarına daha yakın olmak için İstanbul’daki ikinci mağazasını Avrupa yakasında açacağını duyuran Monster Notebook, bu mağazanın da Kadıköy mağazası gibi deneyim alanı ve teknik servis alanı barındıracağını açıkladı. Henüz tam adresi verilmeyen mağaza önümüzdeki aylarda kapılarını açacak.
Monster Notebook Berlin’den Sonra Londra’da
Almanya merkezli Avrupa operasyonunu 2020’de Berlin’in Alexandreplatz meydanında açtığı dev bir oyun deneyim mağazası ile başlatan Monster Notebook, şimdi de dünyanın altıncı büyük oyun pazarına sahip Birleşik Krallık’a açılacak. 2021’in ikinci yarısında yalnızca online’da başlatılacak operasyonlar 2022 itibariyle Londra’da fiziksel mağaza ile devam edecek.
#WASD Etkinliğinin tamamını buradan izleyebilirsiniz:
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Güncelleme
GeForce Now Google Chrome ve Mac için geliyor
Nvidia GeForce Now bulut oyun servisi Google Chrome tarayıcısı için resmi destek almaya başladı. Aynı zamanda macOS üzerinde güncellenen uygulama, artık yeni M1 çipli cihazları da destekliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: GeForce Now Turkcell ile Türkiye’ye geliyor
Chrome desteği herhangi bir cihaz üzerinden internet tarayıcısını kullanarak anlık oyun oynanabileceği anlamına geliyor. Bununla beraber XDA Developers tarafından tespit edildiğine ve Tom’s Hardware tarafından iletildiğine göre; düşülen notlarda Nvidia, Google tarayıcısına desteğin sadece Windows ve macOS sistemlerinden verildiğini belirtiyor.
Linux oyuncuları ise böylelikle biraz hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Ancak yine de Linux üzerinden oyun oynayanlar sistemi deneyebilirler. Çünkü Nvidia tarafından not edildiğine göre sistemin diğer platformlarda da çalışma ihtimali var. Sadece o platformlara resmi olarak destek verilmiyor.
Firma sık girilen oyunları daha hızlı açmak için sisteme yeni kısa yollar eklediğini de bildiriyor. Bunlardan birinde ise bir oyunun detaylar seçeneğine girdikten sonra +SHORTCUT seçeneğinin seçilmesiyle masaüstünde oyunun kısa yolu oluşturulabiliyor.
Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmalısınız.
Sisteme gelen son güncelleme ARM tabanlı M1 işlemcisine sahip Apple Mac desteğini de beraberinde getiriyor. Bu güncelleme ise resmi macOS uygulamasına geliyor.
GeForce Now Google Chrome ve Mac desteği böylelikle resmileşmiş oldu
Daha önce GeForce Now sistemini Windows üzerinden Google Chrome tarayıcısında çalıştıran insanlar zaten mevcuttu. Ancak bunu resmi olmayan bir şekilde yapıyorlardı. Şimdi gelen resmi destekle beraber tam optimize olmuş bir sistem kullanıcıları bekliyor. Böylelikle oyunlardan gelecek geribildirim ve hissedilen takılmalar konusunda da gelişmeler görebiliriz.
Son olarak Tom’s sitesinin Chrome üzerinden GeForce Now denemesi yaptığını ve uygulamadakine oldukça yakın bir şekilde performans aldığını belirttiğini söylemeliyiz. Bununla beraber tarayıcıda bazı seçeneklerin eksik olduğu görülebiliyor. Bu seçeneklerin arasında saniye başına kareyi 30 FPS’e düşürme veya düşük internet koşullarına yönelik sunulan seçenekler de mevcut.
Dolayısıyla eğer imkan var ise GeForce Now uygulamasını kullanmak daha mantıklı gözüküyor. Ancak yine de Google Chrome üzerinden hızlıca sisteme ulaşabilmek de oldukça kullanışlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Epic Games toplam 125 TL değerindeki iki oyunu ücretsiz hale getirdi!
Samsung Galaxy A52, A72, Mi 11 Lite ve Redmi Note 10 Pro video karşılaştırma
iPad Mini 6’nın Kasa Kalıpları Sızdırıldı
Facebook’un üzerinde çalıştığı dijital para cüzdanı “Novi” hazır!
ASELSAN’ın yerli anteni Türk Telekom şebekesinde test ediliyor
Samsung Galaxy A52, A72, Mi 11 Lite ve Redmi Note 10 Pro video karşılaştırma
Snapdragon’lu S20 FE elimizde! | SM-G780G versiyonu kutu açılışı
Vivo V21 ve V21e elimizde | OIS destekli ön kamera!
Redmi Note 10S Kutu Açılışı | Bu Yerli Çok Güçlü!
Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15
Samsung Galaxy A52, A72, Mi 11 Lite ve Redmi Note 10 Pro video karşılaştırma
Snapdragon’lu S20 FE elimizde! | SM-G780G versiyonu kutu açılışı
Vivo V21 ve V21e elimizde | OIS destekli ön kamera!
Redmi Note 10S Kutu Açılışı | Bu Yerli Çok Güçlü!
Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.