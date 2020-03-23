Samsung Galaxy M51 modelinin tasarımı sızdırıldı!

Samsung Galaxy M51 modelinin görselleri basına sızdırıldı. Şirket, Galaxy M serisine bir model daha dahil edecek.

Samsung, uygun fiyatlarıyla dikkat çeken telefonlarına bir yenisi daha ekliyor. Galaxy M serisinde yerini alacak olan Galaxy M51 hakkında görsellerinin yanında bazı teknik özellikleri de paylaşıldı.

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OnLeaks tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy M51, 6.5 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yerine Full HD LCD ekranla gelecek. Ayrıca bu ekranda delikli ön kamera yer alacak. Parmak izi sensörü arkasında olan model, ince diyebileceğimiz çerçevelere sahip. Söz konusu cihaz arka kısmında ise dikdörtgen şeklinde konumlandırılan özel muhafaza içerisinde üç adet kamera sensörü ve LED flaş göze çarpıyor.

Bağlantı tarafında USB-C kullanan Samsung Galaxy M51, sevindirici şekilde 3,5 mm kulaklık girişini taşıyor. Söz konusu cihazın gücünü Snapdragon 720G ya da Snapdragon 662 işlemciden alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca RAM konusunda da 6 GB RAM’e sahip olması bekleniyor.

Şirketin giriş seviyesi telefonu olarak çıkarması beklenen cihaz hakkında en çok merak edilen bir diğer konu da etiket fiyatı olacaktır. Galaxy M51’in 250 dolar bandında bir etikete sahip olacağı iddia ediliyor.

Samsung’un giriş seviyesi Galaxy M ailesi, özellikle ülkemizin akıllı telefon pazarında uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor. Bu açıdan yeni telefonun da Türkiye’de resmi olarak satılması bekliyor. Ancak firma tarafında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.