Huawei’nin yeni ÇOKLU ekran teknolojisi: Telefon – Bilgisayar uyumu

Aston Martin‘in tarihinde yer alan bu ilginç prototip, yakın zamanda Bridgnorth‘taki (Birleşik Krallık) Classic Motor Cars (CMC) tarafından restore edilmeye başlanacak.

İlginizi çekebilir: Toyota, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara veriyor

William Towns tarafından 1979‘da tasarlanan Aston Martin Bulldog‘u, şirketin o dönemdeki mühendislik becerisinin bir kanıtı olarak gösterebiliriz. Geçtiğimiz günlerde CMC tarafından yapılan bir açıklamaya göre söz konusu Aston, 18 ay sürmesi planlanan bir restorasyon sürecine girecek.

CMC Genel Müdürü Nigel Woodward “Aracı ilk üretildiği zamanki haline getiremeye çalışacağız fakat Bulldog’un güvenilirliğini arttırmak adına modern bileşenler ve teknolojiler ekleyebiliriz. Planın geneline bakacak olursak aracın mühendislik ve mimarisini korumak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Restorasyondan sonra aracın sahibi, Bulldog’u saatte 200 mil (322 km/s) hızın üzerinde çalıştırmayı ve hemen ardından araçla dünya turuna çıkmayı planlıyor. Şu 322 km/s olayının sebebi ise Aston’un bu araçla olan hedefiydi. Bulldog ile saatte 200 mil hızı aşabileceğini uman üretici, zamanının en hızlı seri üretim otomobili ünvanını eline almak istiyordu.

Fakat bu hayal gerçekleşemedi. 1981‘de Aston’un başkanlık koltuğuna Victor Gauntlett geçtiğinde, her ne kadar Bulldog MIRA pistinde 307 km/s hıza ulaşmış olsa da modelin test ve geliştirmeleri durduruldu.

Ortadan motorlu Bulldog gücünü, 8.3 litrelik çift turbolu bir V8 motordan alıyordu. Bu ünite 600 beygir güç ve 678 Nm tork üretebiliyordu. Ayrıca aracın bu seviyedeki hızlara ulaşabilmesinin bir diğer sebebi ise kama şeklinden dolayı sahip olduğu 0.34’lük sürtünme katsayısıydı.

Aston Martin Bulldog’u yeniden hayata döndürmek çok da kolay bir iş gibi durmuyor. Çünkü araca ait parçaların bulunması imkansıza yakın. Yani bu da demek oluyor ki CMC’nin bu parçaları kendi çabalarıyla bulması veya üretmesi gerekiyor. CMC patronu ise bu durum hakkında “Şu anda arabadaki hiç bir parçanın işe yaramadığını varsayıyoruz. Ayırdığımız her parçada araçla edeceğimiz mücadeleye dair izler bulacağımıza eminiz.” diyor.

Ayrıca arabanın geçmişi de biraz sıkıntılı. CMC her ne kadar Bulldog’un bir hayli büyük olan geçmiş dosyasına sahip olsa da hatırı sayılır bir kısmı kayıpmış. Bu yüzden şirket, arabayı ilk başta yapan mühendis ekibiyle sıkı bir iletişim içinde. Hatta aracın bilgilerine ve dönem fotoğraflarına sahip kişilerin Classic Motor Cars ile iletişime geçmesi rica ediliyor.