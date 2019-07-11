Samsung Galaxy M40 güncellemesi kamera performansını artırıyor

Samsung, Galaxy M40 cihazı için kamerasına ve yüz tanıma performansına iyileştirmeler getiren bir yazılım güncellemesi yayınladı. Yüz tanımanın güncellemeden sonra biraz daha hızlı çalıştığını söylenmesine rağmen, belirli ayrıntılardan bahsedilmedi. Yeni yazılım sürümü M405FDDU1ASG2 olarak adlandırılıyor.

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Samsung Galaxy M40’ın güncellemesi , Haziran güvenlik düzeltme ekini, olağan kararlılık geliştirmelerini ve hata düzeltmelerini de içeriyor. Güncelleme ayrıca, bugünlerde tüm akıllı telefonlarda standart bir özellik olmasına rağmen cihazda eksik olan mavi ışık filtresi özelliği de yer alıyor.

Samsung Galaxy M40 modelinin teknik özellikleri:

6,3 inç Full HD+ Infinity-O ekran

Snapdragon 675 işlemci ve Adreno 612 ekran kartı

6 GB RAM

128 GB dahili bellek (microSD kart ile 512 GB’ye kadar yükseltilebilir)

Çift SIM kart desteği

Android 9 Pie

USB-C şarj, kulaklık tipi

500 mAh batarya kapasitesi, 15 Watt hızlı şarj destekli

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 155.2 x 73.9 x 7.9mm; Ağırlık: 169g

Samsung Galaxy M40 cihazının yazılım güncelleme menüsüne gidip M405FDDU1ASG2 donanım yazılımının mevcut olup olmadığını görülebilir. Güncelleme menüsünde İndir ve yükle seçeneğini seçerek güncelleme manuel olarak da yapılabilir. Yeni Galaxy M40 güncellemesi 378.40 MB’lık yer kapladığını da unutmamak gerekiyor.

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