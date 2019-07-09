Logitech G Pro serisine ait G Pro ve G Pro X oyuncu kulaklıkları, profesyonel oyuncular ve yayıncılar için üretildi. Özellikle Blue Microphones ile ortaklaşa geliştirilen Blue VO!CE teknolojisini kullanan G Pro X, gelişmiş ses kartı sayesinde 7.1 çevresel ses desteği de sağlayabiliyor.

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Günümüzde oldukça popülerleşen e-spor dünyasında oyuncu ekipmanları da ciddi yol kat etmeye başladı. Bunun en güzel örneklerinden biri olan Logitech tarafından geliştirilen G Pro serisi kulaklıklar, oyun arenasında mükemmel bir ses ve mikrofon deneyimi vadediyor.

Logitech G Pro oyun kulaklığı

Logitech’in profesyonellere yönelik olan G Pro oyun kulaklığı, pasif gürültü önleme özelliği, 50 mm Pro-G hassas sürücüleri ve USB harici ses kartı ile üstün ses seviyesini ve berraklığı sunmayı başarıyor. Şık ve sade görünümüyle dikat çeken Pro G kulaklıkta 20 Hz – 20 kHz frekans aralığı ve 1 mW ve 1 cm’de 91,7 dB SPL hassasiyet değeri mevcut. Mikrofon tarafında 100 Hz – 10 KHz arasında frekans desteği sunan profesyonel mikrofona sahip olan cihaz, toplamda sadece 320 gr ağırlığında.

Logitech G Pro X oyun kulaklığı

Genel olarak G Pro ile benzer özelliklere sahip olan G Pro X kulaklık, 7.1 çevresel ses desteği için DTS Headphone X 2.0 ile üst seviye bir ses deneyimi sağlarken, mikrofon tarafında da ayrıca geliştirilen ve Blue Microphones ortak yapımı Blue VO!CE özelliğiyle geliyor. Özel ses filtresi ile gürültüyü azaltmayı başaran bu sistem, daha net ve daha profesyonel bir ses için geliştirildi.