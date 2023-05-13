Samsung, Galaxy M34 5G ve Galaxy F34 5G adında iki yeni orta sınıf akıllı telefonları ile sahneye çıkıyor. İsimlendirme kurallarına göre, cihazların mevcut Galaxy A34 5G modelinin biraz altında, alt orta sınıfta konumlandırılmasını bekleniyor. Markadan henüz bir onay gelmemesine rağmen, cihazlar zorunlu bir sertifika olan Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifika web sitesinde göründü.

Samsung Galaxy M34 5G ve Galaxy F34 5G’nin merakla beklenen lansmanının önümüzdeki haftalarda sadece Hindistan’da değil diğer pazarlarda da gerçekleşmesi bekleniyor. Her iki cihaz da BIS web sitesinde Galaxy M34 5G için SM-M346B/DS ve Galaxy F34 5G için SM-E346B/DS model numaralarıyla görüldü.

BIS listesi telefonlar için herhangi bir ek özellik sunmazken, son trendler Galaxy M ve F serilerinin teknik özellikler söz konusu olduğunda A serisi muadilleriyle birçok ortak noktaya sahip olacak. Öyleyse, yaklaşmakta olan iki cihazdan ne bekleyeceğimiz hakkında bir fikir edinmek için Galaxy A34 5G’nin özelliklerine bakalım.

İçindekiler Samsung Galaxy A34 5G özellikleri

Samsung Galaxy A34 5G özellikleri

Cihaz, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç düz AMOLED ekrana sahip. Ekranın üst kısmında ön kamerayı barındıran bir su damlası çentiği var. Telefonda ayrıca optik bir ekran içi parmak izi tarayıcısı ve AI yüz kilidi açma desteği bulunuyor. Kutudan çıkan Android 13’ü One UI 5 ile çalıştırarak temiz ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

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Samsung Galaxy A34 5G, bazı etkileyici özelliklere sahip orta sınıf bir akıllı telefon. Dimensity 1080 işlemci ile güçlendirilen ve 8GB RAM ve 256GB’a kadar depolama ile dosyalarınız ve uygulamalarınız için sorunsuz performans ve geniş alan vaat ediyor. Arka yüzünde OIS destekli 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 5MP makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Özçekimler için 32MP ön kamera da bulunmaktadır.