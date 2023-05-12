Android 14, bu hafta Google tarafından I/O 2023 açılış konuşmasında duyuruldu ve bazı akıllı telefonlarınız artık Beta güncellemesi aracılığıyla gelecek Android sürümüne erişebiliyor. Bazı Pixel telefonların Android 14 Beta 2’yi diğer markalardan önce alacağını zaten biliyoruz, ancak dün geceki açılış konuşmasında, uygun cihazları için Android 14 Beta 2’yi sağlayan tüm markaların bir listesi de duyuruldu. İşte o modeller.

OnePlus 11

Nothing Phone (1)

iQOO 11

Vivo X90 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12T

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N2

Tecno Camon 20

Realme GT 2 Pro

Google Pixel 4a

Google Pixel 5

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Listeden de görebileceğiniz gibi OnePlus, Vivo ve Xiaomi gibi markalar kendi Android 14 beta sürümleri üzerinde çalışmaya çoktan başladılar, ancak Beta 2 listesinin ilk aşamasında Samsung‘dan bahsedilmemesi şaşırtıcı. Aslında, Android 14 Beta sürümünün ilk aşamada Phone (1)’e geleceğini zaten doğrulamış olan Nothing de var ve bu çok etkileyici.

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Telefonların çoğu, daha çok orta sınıf bir seri olan Tecno Camon 20 serisi dışında amiral gemisi segmentinde yer alıyor. Şirketin destek sayfasına giderek bu telefonlar için beta sürümüne erişebilirsiniz. Beta sürümleri genellikle hatalıdır ve cihazınızın performansını etkileyebilecek sorunlara sahip olabilir, bu nedenle beta sürümünü günlük bir sürücüye yüklememenizi şiddetle tavsiye ederiz.

İçindekiler Android 14 Beta 2 Özellikleri

Android 14 Beta 2 Özellikleri

Peki Android 14’ün Beta 2 avatarı masaya ne getiriyor? Metin ve widget’ları getirmenin yanı sıra emojilerle duvar kağıtları oluşturmayı da içeren yeni duvar kağıdı özelleştirme seçeneklerine sahipsiniz.

Bu sürüm ayrıca, bir uygulama konum verilerini üçüncü taraf uygulamalarla paylaşmak istediğinde kullanıcıları uyarmak gibi bazı gizlilik merkezli özelliklere de sahip. Android 14’ün ayrıca USB üzerinden kayıpsız ses sunması bekleniyor ki bu da önümüzdeki yıllarda bu özelliğin başarısı için kritik önem taşıyor.

Görsel değişiklikler için, Android 14 10-bit HDR kalitesi için yerel desteğe sahip, ki bu artık çoğu telefonun bu teknolojiyi sunmasından beri verilen bir özellik. Google’ın, bu yılın sonlarına doğru bir sonraki Pixel serisi telefonların piyasaya sürülmesine yakın bir zamanda genel kullanıma sunulmadan önce birkaç Android 14 beta sürümüne daha sahip olması muhtemel.