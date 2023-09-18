Akıllı saat pazarının önemli oyuncularından biri olan OPPO, yeni akıllı saati OPPO Watch 4 ile pazarı sallamaya geliyor. Yuvarlak bir ekrana sahip olacağı söylenen bu güçlü akıllı saatin bazı donanım özellikleri şimdiden sızdırıldı. OPPO Watch 4 rakiplerini mezara gömmeye geliyor!

OPPO, Yuvarlak Ekranlı Yeni Akıllı Saati Üzerinde Çalışıyor!

OPPO, akıllı saatlerin dünyasında yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Şirket, son zamanlarda OPPO Watch 4 Pro’yu tanıttı. Ancak şimdi de yuvarlak bir ekranla donatılmış yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığına dair sızıntılar mevcut.

Sızıntılar, MlgmXyysd adlı X (Twitter) hesabı tarafından paylaşıldı. Sızıntılar, bu yeni OPPO akıllı saatin “Star” kod adıyla anıldığını ortaya koyuyor. Ancak cihazın resmi pazarlama adı hakkında hala bir belirsizlik bulunuyor. Bu yeni modelin, mevcut OPPO Watch 4 mü yoksa Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen OPPO Reno 11 serisi ile birlikte gelecek olan OPPO Watch X mi olduğu belirsiz.

Sızıntıya göre, yeni OPPO akıllı saatin model numarası OWW231 ve cihazın temel özellikleri hakkında bazı detaylar da veriliyor. Bu yeni model, çift yonga setine sahip bir sistemle gelecek, bu çipler Snapdragon W5 Gen 1 ve BES 2700 olarak belirtiliyor.

Ayrıca, cihazın bazı özellikleri de sızıntılar arasında yer alıyor. Bu özellikler arasında EKG, renkli sürekli açık ekran, Apple Watch Series 9’da olduğu gibi yumruk sıkma hareketleri, eSIM, ColorOS 14 Sound ses teknolojisi, kan oksijen izleyicisi, stres, uyku, spor modları, sağlık takibi, barometre ve NFC bulunuyor. Cihaz işletim sistemi olarak ColorOS for Watch 6.0 kullanacak gibi görünüyor.

Bu yeni OPPO akıllı saatin global pazarlarda OnePlus markası altında satılması bekleniyor. Ayrıca, sızıntılara göre OPPO Watch 4 Pro’nun da küresel pazarda piyasaya sürüleceği ve bu modelin ColorOS yerine Wear OS işletim sistemini kullanacağı belirtiliyor. Yaklaşan yuvarlak ekranlı OPPO akıllı saat hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için ise resmi duyuruları beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo Watch 3 Geliyor! Apple Watch İçin Yolun Sonu Göründü!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OPPO’nun yeni akıllı saati hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!