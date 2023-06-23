Samsung, yeni orta sınıf Galaxy M34 5G akıllı telefonun yakında Hindistan pazarına geleceğini resmen duyurdu. Marka, Galaxy M34 5G’yi gösteren resmi olarak bir teaser yayınladı.

Teaser yaklaşmakta olan akıllı telefonun kısmi arka tasarımını ortaya koyuyor. Görünüşe göre Galaxy M34 5G de diğer mevcut M serisi cihazlar gibi düz bir arka tasarıma sahip olacak. Arka tarafta Samsung’un son tasarım trendini takiben dikey olarak hizalanacak üç kamera bulunacak. Teaser daha fazla bilgi vermiyor. Bununla birlikte, ünlü duyumcu Abhishek Yadav, Galaxy M34 5G’nin beklenen teknik özelliklerini tweetledi.

Samsung Galaxy M34 5G özellikleri (beklenen)

Abhishek’e göre telefon, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,6 inç sAMOLED ekranla piyasaya sürülecek. Ön kamera muhtemelen ekranın üst kısmındaki bir çentiğin içine yerleştirilecek.

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Arka tarafa geçildiğinde, cihazın 8MP ultra geniş kamera ve 5MP makro sensörün eşlik ettiği 48MP birincil kamera sensörüne sahip olması bekleniyor. Selfie çekmek için 13MP’lik bir ön kamera mevcut olabilir.

Kaputun altında, Galaxy M34 5G’nin Dimensity 1080 işlemci olarak yeniden markalanan MediaTek Dimensity 7050 işlemci tarafından desteklenmesi muhtemel. Telefonun 8GB’a kadar RAM ve 128GB depolama alanı ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazı gün boyunca çalışır durumda tutmak için, 25W hızlı şarj desteği ile birlikte 5000mAh’lik önemli bir pil bekleniyor.

Telefonun Samsung’un One UI 5.1 arayüzüne sahip en son Android 13 güncellemesiyle önceden yüklenmiş olarak gelmesi bekleniyor. Bağlantı açısından Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3’ü destekleyecek ve bir USB 2.0 Type-C bağlantı noktasına sahip olacak. Telefonun ağırlığının 199 gram civarında olması ve kalınlığının 8,2 mm olması bekleniyor.